Kütüphaneler, bir ilin eğitim ve kültür merkezleridir. İstanbul’da Taksim veya Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin önündeki uzun kuyruklar sizi yanıltmasın.

Kütüphaneler, son zamanlarda gençlerin kitap okumak ve araştırma yapmak yerine ödev veya sınava hazırlanmak için en iyi kullandığı yerler haline geldi. Ülkemizde toplam 1.137 kütüphane bulunuyor.

127 KÜTÜPHANE GEÇİCİ KAPATILDI

Geçtiğimiz ay Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan kütüphane ve kitap sayısıyla ilgili bazı bilgiler istedi. Bakanlıktan aldığı cevap pek de iç açıcı değil. Buna göre geçen yıl 48 ilde bulunan 127 kütüphane farklı nedenlerle geçici olarak kapatıldı. Yani kütüphanelerin yüzde 11’i değişik nedenlerle okuyucuya kapalı tutuldu. Yeni açılan kütüphane sayısı ise 9. Yedi kente gönderilen kitaplarla öğrenci sayıları karşılaştırıldığında, 41 öğrenciye bir kitap düşüyor. “Ülkemizdeki kütüphane ve kitap sayısına bakınca iskeletimizin çatırdadığını bir kez daha gördük” diyen Aylin Nazlıaka, şunları söylüyor:

“Okul kütüphanelerinin yetersizliği nedeniyle, kütüphaneler kitap okumak ve araştırma yapmak yerine sadece ödevler ve sınavlara hazırlanan öğrencilerin uğrak yeri haline gelmiş durumda. Oysa kütüphanelerin asıl işlevleri topluma ‘okuma, araştırma ve sorgulama’ becerisi kazandırmak, eğitim olanaklarına yeterince erişemeyen vatandaşlarımıza birer ‘eğitim ve kültür merkezi’ olmaktır.”

Nazlıaka’nın bakanlıktan aldığı veriler ise şöyle:

toplam kitap sayısı 19 milyon

2017 yılında kütüphane envanterine eklenen kitap sayısı 1 milyon 389 bin 925. Yani 2017’de 58 kişiye bir kitap düşüyor. 2017 Ocak-Haziran döneminde kütüphanelerde bulunan toplam kitap sayısı ise 19 milyon 397 bin 660. Bu, her dört kişiye bir kitap demek. Oysa sadece Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde 29 milyondan fazla kitap, 58 milyon el yazması var.

KARS’A HİÇ KİTAP YOK

Bakanlığın en az kitap gönderdiği il, 44 bin 805 kitapla Kilis oldu. En fazla gönderilen şehir ise 1 milyon 502 bin 744 kitapla başkent Ankara. 2017’de Kars’ta bulunan kütüphanelere hiç kitap gitmezken, en az kitap alan iller 1.267 ile Aksaray, Erzurum, Siirt, Yalova oldu. Bu dört ilimize toplam 5 bin 68 kitap yollanmış. En az kitap gönderilen iller sıralamasında bunları 4 bin 801 kitapla Kilis ve Muş izliyor. Bu yedi kentteki kütüphanelere toplam 14 bin 670 kitap ulaştırılmış. Bu illerde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan öğrenci sayısı 605 bin 204. Yani 41 öğrenciye bir kitap düşüyor.

LİSELİLER OKUMUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘2017 Faaliyet Raporu’nda, ilkokuldan liseye öğrencilerin bir yılda okuduğu kitap sayısına bakılınca da durum pek parlak değil. Buna göre, ilkokul öğrencilerinin bir yılda 25 kitap okuması hedeflendi, yıl sonunda bu sayı 20.84 oldu. Ortaokulda hedef 9 iken öğrenciler, yılda 8.10 kitap okudu. İmam hatip ortaokullarında hedef 14.15 iken 8.79 olarak gerçekleşti.

Bir lise öğrencisi yılda en fazla 9 kitap okudu. Bakanlık genel liselerde hedefini 5 olarak belirledi, yıl sonunda sayı 4.72’de kaldı. Mesleki teknik liselerde hedef 2.70 iken, bunun üzerine çıkıldı ve 3.63 oldu. Anadolu imam hatiplerde 8.79 hedeflendi, yıl sonunda 4 olarak gerçekleşti.