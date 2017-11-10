Çıkarın sınav kâğıtlarını denetim var...

YÖK her yıl kasım ayında vakıf üniversitelerine yaptığı denetimlere bu kez ‘öğrenci sınav kâğıtları’nı da ekledi. 1-30 Kasım arasında YÖK Denetleme Kurulu tarafından her vakıf üniversitesine yapılan rutin denetimde bu yıl ilk kez, öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde lisans programlarında uygulanan dönem sonu (final) ve bütünleme sınav kâğıtlarının da incelenmesi kararı alındı.

Buna göre, YÖK denetmenleri tüm fakültelerdeki öğrencilerin sınav kâğıtlarını yakından izleyecek. Bazı üniversitelerde hiç derse ve sınava girmeden not alıp üst sınıfa geçen öğrenciler bulunduğuna yönelik duyumlar üzerine bu kararın alındığı konuşuluyor. Denetmenlerin bu sınav kâğıtlarını tek tek mi inceleyeceği yoksa rasgele yöntemle mi seçeceği bilinmiyor. Geçen yıl sonunda da bazı üniversitelerde denetmenlerin sınav kâğıtlarını istediği de duyumlar arasında.

Üniversiteler, binlerce öğrencinin sınav evrakını bir odaya yığarak denetmenleri bekleyecek.

Peki bu denetimler nasıl oluyor? YÖK, vakıf üniversitelerini her yıl iki denetleme kurulu üyesi başkanlığında maliye ya da milli eğitim kökenli 4-5 uzmanla birlikte denetler. Bu denetimler 1 ile 2 hafta arasında sürer. Denetmenler, gitmeden önce de üniversite yetkililerinden bazı belgelerin hazırlanmasını ister. Denetim çalışmaları sırasında listedekilerin dışında gelir-gider belgeleri, muhasebe raporları, ihale dosyaları, sözleşmeler, bordrolar da incelenebilir.

Bu yıl yapılan denetimlere geçen sene olduğu gibi öğrencilerle görüşmelerini de ekleyen YÖK, Öğrenci Konsey Başkanı’nın üniversiteyle ilgili görüşleri, sorunlar, çözüm önerileri gibi konuların dışında burs verilen öğrencilerin isim listesi ve burs alma gerekçelerinin de sıkı takipçisi.

MEB’DE YENİ SİSTEM MESAİSİ

Ankara Başkent Öğretmenevi’nde dün önemli bir toplantı yapıldı. Müsteşar Yusuf Tekin başkanlığındaki toplantıya Ölçme Değerlendirme, Ortaöğretim, Bilgi İşlem Genel Müdürleri ile Daire Başkanları ve 81 il müdürü katıldı.

Basının alınmadığı bu toplantı saat 09.30’da başladı, geç saatlere kadar sürdü. Toplantının ana konusu liselere girişte uygulanacak yeni sistemdi. Her il için oluşturulacak eğitim bölgeleri, okul türlerinin seçimi gibi konuların yanı sıra en önemli gündem maddesi hangi okulların sınavla hangilerinin adrese dayalı sistemle öğrenci alacağıydı. Toplantıda her ilin büyüklüğüne göre proje okullarının belirlenmesi gündeme geldi. Toplantının sonuçları haftaya açıklanacak.