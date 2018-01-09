Boğaziçi Rektörü Hürriyet’e konuştu: Eleştiriye açığız

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’nin en eski ve köklü üniversitelerinden biri. 434 akademisyen görev yapıyor, 16 bin öğrenci eğitim görüyor.

Üniversite, 28 Şubat döneminde de başörtü yasağı nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştirilmiş, başörtülü öğrenciler birkaç hocanın itirazı dışında sorunsuz derse girebilmişti. Aynı şekilde İslam Araştırmalar Kulübü de ilk kez 2013’te orada kurulmuştu. 150 yıldan itibaren üniversitenin temelinde bazı değerler bulunuyor. Türkiye’nin dört bir yanından sınava girip, ilk sıralarda yer alan başarılı öğrenciler burada eğitim görebiliyor. Farklı kültür ve inançta binlerce öğrencinin okuduğu üniversite Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü “milli değerlere yaslanmadığı için küresel marka haline gelemediği” yolundaki sözleriyle tekrar gündem oldu. Bunun üzerine üniversite mensupları Twitter’da “BoğaziçiÜniversitesiGururumuzdur” hashtag’i ile sosyal medya kampanyası başlattı.

DAHA İYİYE GİTMELİYİZ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’la, önceki akşam üniversite sıralamalarıyla ilgili attığı tweet sonrası konuştuk. Prof. Dr. Özkan, “Ben attığım tweeti orada açıkladım, yani yaptığım konuşmada da üniversitenin ne kadar iyi bir yerde olduğunu söyledim. Benim tweetim bazıları tarafından Sayın Cumhurbaşkanına yanıt gibi algılanmış. Böyle bir amacım yoktu. Ama eleştirilere açığız, bu tür eleştiriler motive edici, teşvik edici, değerli buluyoruz. Bu eleştirilerden rahatsız olmadan, her zaman açık olmak lazım. Boğaziçi kültüründe de bu var. Her eleştiriye açık olacağız ki, iyi olmakla yetinmeyip, daha iyilerini yapabilir hale gelelim” dedi.

HEDEFİMİZ DÜNYANIN İLK 10’U

Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

“2017’de U.S. News’in Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 166’ncıydık. 2018’de 190’ıncı olduk. Türkiye’den ilk 200’e giren başka üniversite yok. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde arkamdaki ekranda yansıttım, bugün attığım tweette aynı slayt arkamda görünüyor. Konuşmam, üniversitenin başarıları üzerine kurgulanmıştı, onu anlatmaya çalıştım.

Aslında dünyada Boğaziçi olarak 190’ıncı, Türkiye’de ise birinci olmak iyi de, dünyada o kadar övüneceğim konu değil. Dünya çapında ilk 10’a girmeli. Bunun için de önemli karşılanması gereken ihtiyaçlar var. Araştırma altyapısından tutun da maddi kaynaklara, desteklere kadar üniversitelerimizin birçok boyutta güçlendirilmesi gerekir. YÖK’ün başlattığı birtakım çalışma ve araştırmalar var. Bunlar önemli adımlar. Hedefimiz aslında dünya sıralamasında çok daha yukarıda olmak. Attığım tweet bunların bir parçası. Üniversitemizin, Türkiye çapında da çok sayıda araştırma projesi bakanlıklar tarafından destekleniyor. Her zaman iyileştirme potansiyeli var, yaptıklarımızı daha kapsamlı duyurmamız gerekiyor. Oradan da çıkarmamız gereken sonuçlar var, kamuoyunu bilgilendirme konusunda eksiğimiz olduğunu hissediyorum. Mezunlarımızdan daha çok destek olmalarını isteyebiliriz. Dünya üniversitelerine, özellikle rekabet etmek istediğimiz üniversitelere, bakınca onlarda çok büyük oranda mezun desteği görüyoruz. Mezunların üniversiteden ayrıldıktan sonra artık bu kurumları nasıl daha çok yüceltebilecekleri konusunda yardım etmeleri lazım.”

BURA’YA DIŞARIDAN ÜYE KATILABİLİR

BÜMED (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ): En eski ve köklü olan dernek. 1985’te kuruldu, 17 bin 800 üyesi var. Derneğe üye olmanın tek şartı Boğaziçi mezunu ya da hocası olmak.

BURA (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ): Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün genel kurulunda konuşma yaptığı dernek 2003 yılında kuruldu. Üye sayısı 500. Lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrenciler, mezunlar, üniversitenin akademisyenleri üye olabiliyor. Dernekte fahri üyeler de bulunuyor. Ancak fahri üyelerin genel kurulda oy kullanma hakkı yok, dernekle manevi bağı var. Yani Boğaziçili olmayıp derneğe yakınlık duyan, derneğin genel kurulunda oy kullanma hakkı olmayanlar fahri üye olarak kayıt olabiliyor. Derneğin 2-3 bin kişilik bir kitlesi var. Yapılan toplantılara, çalışmalara katılıyorlar. Referansla üye kabulü yapıyorlar. Kurulduğu günden itibaren birçok faaliyeti var. Bunlar arasında “Orta Doğu’da neler oluyor?”, “Dolmabahçe Gezisi”, “Anne Hadi Kalk, Namaz Geçiyor” gibi etkinlikler bulunuyor. Çoğunluğu muhafazakar üyelerin olduğu dernekte, 7 Ocak’ta genel kurul oldu. Başkan Hasan Fehmi Topal görevi Oruç Baba İnan’a devretti.

BYV (BOĞAZİÇİ YÖNETİCİLER VAKFI): Gönüllü bir grup Boğaziçi Üniversitesi mezunu tarafından 6 Eylül 1996’da kuruldu. Vakfın öğrenci ve mezun olarak 6 bin civarında üyesi bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve BOUN akademisyenleri üye olabiliyor.

BRM (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNU İŞ İNSANLARI DERNEĞİ): Boğaziçili iş insanlarının üniversitenin ortak değerleri çatısı altında işbirliği yaptığı, tecrübe, bilgi ve yetenekleri paylaştığı bir sivil toplum kuruluşu. 2004’te kurulan derneğin 150 üyesi var.

BOĞAZİÇİ İKİ ÖNEMLİ SIRALAMADA TÜRKİYE LİDERİ

U.S. News: ABD merkezli bilgi ve haber yayıncısı U.S. News’in 74 ülkeden 1.250 yükseköğretim kurumunu değerlendirdiği ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2018’de Türkiye’den 30 üniversite yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi 190’ıncılıkla Türk üniversiteleri arasında ilk sırayı elde ederken dünyanın en iyisiyse yine Harvard oldu.

Londra merkezli QS: Yük-

seköğretim derecelendirme kuruluşu QS’in ‘Yükselen Avrupa ve Orta Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2018’ sıralamasına Türkiye’den 31 üniversite girdi. Bölgenin en iyisi Rusya’dan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi olurken, Türkiye’den en iyi dereceyi geçen yıla göre 2 sıra ilerleyerek 7’nciliğe yükselen Boğaziçi Üniversitesi elde etti.

BÜMED: KÖKLÜ GELENEĞE SAHİBİZ, GURURLUYUZ

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) dün yazılı bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

“Boğaziçi Üniversitesi kurulduğu günden bu yana evrensel bilimsel ilkeler doğrultusunda yaptığı akademik çalışmaları ve özgürlükçü, çoksesli sosyal hayatıyla Türkiye’nin önde gelen ve dünyanın sayılı

üniversitelerinden biri olmuştur. Bizler de Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak bu köklü geleneğe sahip çıkıp onu geliştirmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) olarak temsil ettiği tüm değerlerle üniversitemizin yanında duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz.”

Üniversitenin şeref defterine şunları yazdı:



