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Nuran Çakmakçı

Nuran Çakmakçı

ncakmakci@hurriyet.com.tr

ALES’in en başarılıları

6 Mart 2018

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’yla (ALES) ilgili detayları geçtiğimiz haftalarda açıklayan ÖSYM, dün yılda iki defa e-ALES yapılacağının da müjdesini verdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 81 ilde düzenlenecek e-ALES’in tarihini, 1 Temmuz ve 30 Eylül olarak açıkladı.

Öte yandan ÖSYM’nin ALES verilerine göre, en başarılı üniversite Boğaziçi, Galatasaray ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ). Sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarında ilk sıralara yerleşen bu üniversitelerin mezunları, ALES’e öğretim ve araştırma görevlisi, okutman, uzman kadrosuna atanmak ve lisansüstü eğitim için giriyor. 2017 sonbahar ALES değerlendirme raporuna göre, sınava 221 bini aşkın aday katıldı. 

Raporda adayların mezun olduğu ve eğitim aldığı üniversitelere göre puan ortalamaları ve en az 70 alan aday sayılarına bakıldığında, eşit ağırlıkta Boğaziçi, sayısalda İTÜ, sözelde de Galatasaray mezunlarının birinci sırada yer aldığı görülüyor.

KADINLAR DAHA FAZLA

Sayısal ve eşit ağırlıktan sınava giren kadın ve erkek sayısı birbirine yakın, sözelde ise kadınlar erkeklerin yaklaşık 1.5 katı. Her üç alanda da erkeklerden daha fazla kadın sınava girdi. Özellikle 2008 ve  öncesinde mezun olanların puan ortalamalarında dikkat çekici bir düşüş görülüyor. 2009 ve sonrasında mezun olan ve okuyan adayların ortalamaları ise daha yüksek. ÖSYM’nin ALES verileri, geleceğin akademisyenleriyle ilgili önemli ipuçları veriyor.

ALES’in en başarılıları

 

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