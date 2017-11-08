Yarım gün çalışıp tam maaş alacaklar

MEMUR anneler için yarızamanlı çalışma hakkı için sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamudaki 1 milyon 170 bin kadın çalışanın dört gözle beklediği düzenlemenin önümüzdeki günlerde çıkacağının müjdesini verdi. Geçen yılın başında çıkartılan kanunla, doğum ve analık izinlerinde değişiklik yapılarak, çalışan kadınlara doğum sonrası yarızamanlı çalışma imkanı sağlandı. Kanunun hemen sonrasında geçen yıl kasımda yayınlanan yönetmelikle, işçi annelere bu imkan tanınırken; bir yıldır yarızamanlı çalışması yönetmeliğinin çıkamaması nedeniyle memurlar yararlanamadı. İşte, en geç iki hafta içinde beklenen yönetmelik de yayınlanacak.

Buna göre, memurlar da doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarızamanlı çalışabilecek. Konuyu biraz daha detaylandırayım. Memur anneler, yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabilecek ve tam maaş alacak. Yani, memur anneler, yarızamanlı çalışsa da tam maaş alacak ve maaşlardan hiçbir kesinti yapılmayacak. Diyelim ki, çocuğunuz oldu ve doğum izniniz de bitti; isterseniz 60 gün yarızamanlı çalışacaksınız ve iki ay boyunca da maaşınızı tam alacaksınız. Ancak, bu süre içinde süt izni verilmeyecek. Şunu da belirteyim, çocuğu engelli doğan memur, eğer isterse 12 ay süreyle yarızamanlı çalışabilecek.

Düzenleme ile tanınacak hak bu kadarla sınırlı değil; anneler isterlerse, çocuk, ilkokula başlayana kadar yarım gün çalışabilecek. Bu durumda yarım maaş alacak, fiili çalışmaya bağlı ödemeler devam edecek. Bu dönem; hizmet süresi, derece yükselmesi, kademe ilerlemesinde yarım olarak dikkate alınacak.

KAFALAR NEDEN KARIŞIK?

Yeri gelmişken şunu da belirteyim, geçen yıl çıkan kanunda, işçiler gibi memur annelerin de yarızamanlı çalışmasının önü açıldı. Kanunda, açık açık, ‘doğum yapan memurlar, doğum izni bittikten sonra çocuğun ilköğretim çağına kadar haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler” yazıyor. Ancak yönetmelik yayınlanmadığı için ciddi kafa karışıklığı olduğundan ve bu hakkın geriye dönük kullanılıp kullanılmayacağı gibi soru işaretleri olduğundan memur anneler yararlanmıyordu. Hatta kurumlar bile bu uygulamayı yapmaktan çekiniyordu. Ne mi, demek istiyorum? Kanunda bu hak tanınmış diyorum ve isteyen memurlar, çalıştığı kurumdan yarızamanlı çalışma talebinde bulunabilir.

BABALAR DA YARARLANACAK

Yarızamanlı çalışma hakkından eşi doğum yapan memur babalar da yararlanabilecek. Erkek memurlar, babalık izninin bitiminden sonra, yarızamanlı çalışma için başvurabilecek. Eşi çalışmayan babalar yararlanamayacak. Buna göre, memurun haftalık çalışma süresi haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebileceği gibi süre farklı da belirlenebilecek.

SORU-CEVAP

Memur emeklisine ek ikramiye ile ilgili müracaatımı geçen senenin sonunda yaptım ama bir dönüş alamadım. Yeniden başvuru yapmam gerekiyor mu? Bu imkandan yararlanabilecek miyim? Ali İhsan Atay

30 yıldan fazla hizmeti olan emeklilere her bir yıl için ek ikramiye ödemesi başladı. İkramiye tutarı, emeklilerin, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki aylık tutarına göre ödenecek. Başvurular ise 2018 Ocak ayı sonuna kadar devam ediyor. Bir sonuç alamadıysanız, yeniden başvurmanızı öneririm.

Yaşım, 48. Kalp rahatsızlığımdan dolayı hastanede tedavi gördüm ve stent taktılar, önce bir aylık ardından da bir aylık daha rapor verdiler.

Son yapılan tetkiklerle, doktorum, çalışmamam gerektiğini söyledi. Bu durumda ne yapmam lazım? Bekir Erdemli

Önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuracaksınız. Rahatsızlığınızdan dolayı tam teşekküllü hastaneden rapor almanız gerekiyor heyete girip rapor almanız gerekiyor. Bu raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu’na verdikten sonra emekli olacaksınız.