Umut’un acı hikâyesi

2008 yılında Antalya’da, plakası tespit edilemeyen bir araç vurup kaçtı. Felç oldu, hafızasını kaybetti. Kimliği yoktu. Adına ‘Umut’ dediler. Nereli olduğuna, kazanın nasıl olduğuna bakmadan Güvence Hesabı, 110 bin lira sigorta tazminatı ödedi. Umut, geçen hafta hayatını kaybetti.

UMUT’un hikâyesini ilk olarak 2013 yılında duydum. O dönem, tüm gazete ve televizyonlar Antalya’da geçirdiği trafik kazasında felç olan Rus gençten ve bakımını üstlenen Gülsüm Ana’dan bahsediyordu. Konuyla yakından ilgilenmeme sebep olan ise, o tarihte bir kamu görevlisinden aldığım elektronik posta oldu. Umut’un başından geçenlerin anlatıp, “Ülkemizde trafik kazası geçiren yabancıların sigortadan yararlanma hakkı var mıdır? Bu konuda yol gösterebilir misiniz?” diye soruyordu.

KAZA NASIL OLDU?

İşte, Umut’un hikâyesiyle böyle tanıştım. Araştırdım, soruşturdum. 2008 yılının Ağustos ayında, Antalya-Serik karayolunda, plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpıp kaçması sonucu felç olan, hafızasını da kaybeden genç, 110 gün boyunca Akdeniz Üniversitesi’nde yoğun bakımda kalmıştı. Kimliği tespit edilemediğinden, hastane çalışanları; ‘O’na, ‘Umut bebek’ adını vermişti. Antalyalı Gülsüm Kabadayı da, Umut’u, yoğun bakımdayken tanımış, önce hastanede ilgilenmiş, sonrasında da bakımını üstlenmişti.

Hastane sonrası, ağır beden ve beyin travması geçiren, konuşamayan genci, Antalya Valiliği Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü koruma altına alarak, Mustafa Öz adıyla da kimlik çıkartmış; Gülsüm Kabadayı’yı da koruyucu anne olarak atamıştı. Yatağa bağımlı yaşayan gencin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Kabadayı, Antalya’da da yılın annesi seçilmişti.

HÜRRİYET DUYURDU

O tarihte işin sigorta boyutunu araştırdım. Olay, vurup kaçmaydı ve kaçan aracın plakası da tespit edilememişti. Konu, Güvence Hesabı’nın alanına giriyordu. Güvence Hesabı Müdürü Kadir Küçük, Türkiye sınırları içinde olduğu müddetçe uyruğu ne olursa olsun herkesin Güvence Hesabı’ndan tazminat alabileceğini belirterek, Umut’un kazasını inceleyeceklerini söyledi. Tüm bu gelişmeleri de 11 Şubat 2013 tarihinde, yine bu köşeden, “Rus gence sigorta umudu” başlıklı bir yazıyla duyurdum. Yazı üzerine de Antalya Valiliği Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, sigortadan tazminat alabilmek için 26 Şubat 2013’de Güvence Hesabı’na müracaat etti.

110 BİN LİRA TAZMİNAT

Açıkça söyleyeyim, o tarihte Güvence Hesabı çok detaylı bir araştırma yaptı. Kazanın karayolunda ve yaya açık olmayan bir yerde meydana geldiğini; otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Umut’a, bir aracın çarpıp, kaçtığını tespit etti. Gerekli inceleme yapıldı, kazada yüzde 96 oranında sakat kalan Umut’a sigortadan 110 bin 587 lira tazminat ödenmesine karar verildi.

Tazminat da Mustafa Öz adına, 2013’in Mart ayında Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün atadığı vasiye ödendi ki, 2013 yılında trafik sigortasında en yüksek ödenecek tazminat tutarı 125 bin liraydı. 5 yıldır da Umut’un sağlık ve bakım giderleri Güvence Hesabı’nın ödediği sigorta tazminatından karşılanıyordu.

Ve Gülsüm Ana’nın 10 yıldır koruyucu anne olarak baktığı Umut, geçen hafta, sırlarıyla birlikte yaşamını yitirdi. Kimdi, Türkiye’ye nasıl geldi, neden ailesi ortaya çıkmadı bilinmez ama Gülsüm Ana, artık Umut’suz.