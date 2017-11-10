TARSİM nasıl dolandırıldı

Ağırlıklı olarak da otomobil sigortaları yoluyla şirketler dolandırılıyor. Hatta geçmiş yıllarda sigorta şirketlerini dolandıran çeteler türemişti de kolluk güçleri ve sigortacıların işbirliği sayesinde bu olaylar bastırıldı. Ama bu kadar büyük çaplı bir dolandırıcılık olayı uzun yıllardır ilk defa yaşanıyor. Üstelik dolandırılan devlet destekli tarım sigortası sistemini yürüten TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu); yani bir kamu sigorta havuzu.



Önce olayı anlatayım. Geçtiğimiz hafta, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) tarafından, TARSİM’i, 6 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hakkari’de 24 kişiye yönelik operasyon düzenlendi ve TARSİM Bölge Müdürü’nün de içinde bulunduğu 19 kişi gözaltına aldı. Yakalananların bir kısmı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, bir kısmı Adliyeye sevk edildi, 5 kişi de aranıyor.





İŞİN İÇİNDE KİMLER VAR?

Olay nasıl olmuş, kimler işin içine karışmış, TARSİM nasıl dolandırılmış diye bir araştırma yaptım. Olay, ilginç. Önce, bilmeyenler için bir özet geçeyim. TARSİM, devlet destekli tarım sigortası yapmak için kurulmuş bir sigorta havuzu. Çiftçiler, üreticiler, ürününü, hayvanını sigortalatıyor; primin yarısını Tarım Bakanlığı aracılığı ile devlet ödüyor, yarısını çiftçi karşılıyor; hasar gerçekleştiğinde de TARSİM, ödeme yapıyor. TARSİM’in yönetimi de ağırlıklı olarak Tarım Bakanlığı’nın elinde.



Gelelim, dolandırıcılık olayına. Olay, Batman merkezli Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hakkari’de gerçekleşiyor. İşin içinde bazı sigorta acenteleri var, bazı eksperler var, bazı üreticiler (tarım arazisi sahipleri) var ve TARSİM’in o bölgede bazı çalışanları var. Acente sigortayı düzenliyor ve primin yarısını devlet ödüyor. Hasar sonrası eksper sahte rapor düzenliyor. Bu sayede arazi sahipleri alması gereken hasarın çok üzerinde bir para alıyor, olmamış hasar olmuş gibi gösteriliyor. Ve alınan hasar bu kişiler arasında kırışılıyor. Sonuç; TARSİM, 6 milyon lira dolandırılıyor.





TARIM BAKANLIĞI NE YAPACAK?

Peki, bu, 6 milyon lira ne anlama geliyor? Şöyle anlatayım; TARSİM’in, geçen sene ödediği hasar tutarı 700 milyonun üzerinde. Ancak, ağırlıklı sigorta yaptıranlar Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde. Doğu ve Güneydoğu’da tarım sigortalılık oranı çok yüksek değil. Kaba bir hesapla, hasar olarak ödenen bu 700 milyonun, en fazla 100 milyon lirası Doğu ve Güneydoğu’dadır. Böyle bakarsak 6 milyon lira, o bölgede ödenen hasarın yüzde 6’sı demektir ki, yine öğrendiğime göre dolandırılan rakam 6 milyondan da fazlaymış. Kimileri bu rakamın 15 milyon liraya yakın olduğunu söylüyor. Yani, ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Davalar sürüyor, işin iç yüzü, kimlerin bu işlere karıştığı kısa zamanda ortaya çıkacaktır.



Bu noktada kafama takılan bir soru var. TARSİM, kurulup, devlet destekli tarım sigortası uygulaması başlayalı 11 yıl oldu. Acaba, bu süre içinde, gözden kaçan başka dolandırıcılık olayları da oldu mu? Eminim, bu yaşanandan sonra geçmişe dönük bir tarama yapılacaktır. Yine eminim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfalıdır ve bu konuya özel bir önem gösterecektir.