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Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

Özel emekliliğe ilk adım atıldı

28 Ekim 2019

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bankacılıktaki BDDK benzeri yapı oluşturuldu, SEDDK kuruldu. Kurum, başta sigortacılık olmak üzere özel emeklilik için yasal düzenlemeleri yapacak ve uygulayacak.

ŞÖYLE bir arşivime baktım, en son ne zaman konuya değinmişim diye; bundan 9 yıl önceymiş. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ilk ne zaman gündeme gelmiş diye de baktım, 2000’lerin başıymış. Çok iyi hatırlıyorum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurulduktan hemen sonra sigortacılıkta da benzer bir yapılanma konuşulmaya başlanmıştı. Ha kuruldu ha kurulacak diye konu bir şekilde 19 yıldır gündemdeydi ve yılan hikayesine dönmüştü. Nihayet, 18 Ekim’de, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu. Muhtemelen de sene sonuna kadar faaliyete geçecek. Özellikle sigortacılar için 20 yıllık hayal gerçek oldu. Artık adına BDDK gibi SDDK mı denir, yoksa emeklilik de içinde olacağından Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu (SEDDK) mu denir bilemem ama ben SEDDK diyeceğim; çünkü bana daha doğru geliyor.

20 YILLIK HAYALDİ

Böyle bir özerk kuruma ihtiyaç var mıydı? Açıkçası son dönemde sigortacılığın bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigortacılığın ve bireysel emekliliğin gelişmesi için gerekli düzenlemeleri tıkır tıkır yaptı, uygulamaya da koydu. SEDDK bunu bir tık daha yukarı çıkaracak ve her iki alanda da daha hızlı karar alınmasını sağlayacaktır.

Peki, kurumun işlevi ne olacak? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde madde madde sıralanmış. Birincisi, SEDDK’nın kurulması ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulu ortadan kalkacak; sigortacılık ve bireysel emekliliğe ilişkin mevzuat hazırlanmasından tutun da uygulanmasına kadar tüm görev ve yetkileri SEDDK yürütecek. İkincisi, sigortacılığın ve özel emekliliği gelişmesini sağlayıp, sigortalıların yani tüketicilerin korunması için tedbirler alacak. Üçüncüsü de her iki sektördeki kişi ve kuruluşları denetleyecek. Özetle, bankacılıkta BDDK neyse; sigorta ve BES’te de, SEDDK o, olacak. Altını çizeyim, SEDDK, kamu tüzel kişiliğe haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olacak.

BAŞKAN KİM OLACAK?

Hazır yeri gelmişken bir tespitte bulunayım. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile artık hem gündemimize hem de literatüre özel emeklilik kavramı girdi. Daha önce yok muydu? Vardı ama adı bireysel emeklilikti. Artık sadece BES’i değil, özel emekliliği de konuşacağız. Bu da şu anlama geliyor, önümüzdeki dönemde tamamlayıcı emeklilik, kıdem tazminatı reformu gibi konular sık sık gündemimizde olacak. SEDDK ile özel emeklilik kavramının gelmesi ve bunun uygulamasının, yürütülmesinin Kurumun çatısı altında olması bir taraftan sosyal güvenlik diğer taraftan ekonomi ve tasarruflar açısından çok önemli. SEDDK daha kurulmadan bir iki noktaya da dikkat çekeyim. Duyduğuma göre kurumun başkanlığı için ciddi bir aday listesi varmış. Daha doğrusu başkan olmak için çok kişi sırada bekliyormuş. Sigortacılarla konuştum, haklı olarak beklentileri sigortacılığı ve bireysel emeklilik sistemini bilen birinin başkan olması.

İkincisi, sigortacılık ve BES karmaşık ve komplike bir yapı; bankacılık gibi değil. İçinde tarım sigortaları havuzu var, deprem sigortası havuzu var, Güvence Hesabı var, Tahkim var, Sigorta Bilgi Merkezi var, Emeklilik Gözetim Merkezi var; var da var. Bir de sayıları 15 bini bulan ve sigortayı tüketici ile buluşturan acenteler ile eksperler var ki, bunlar da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çatısı altında. Diyeceğim o ki, tüm bu kesimlerin SEDDK çatısı altında bir şekilde temsil edilmesi ve söz sahibi olması gerekiyor.

 

SEDDK NEDEN KURULDU?

- Sigortacılık ve özel emeklilik ile ilgili mevzuat hazırlayacak, uygulayacak.

- Sigortacılığın ve özel emeklilik uygulamalarının gelişmesini sağlayacak.

- Sigortalıların ve katılımcıların haklarını koruyucu tedbirler alacak.

- Sigorta şirketleri ile bireysel emeklilik şirketlerini inceleyip denetleyecek.

- Mali piyasalarla ilgili alınacak kararlara katkıda bulunacak.

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