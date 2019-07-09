Açıklanan ocak-haziran dönemi enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur ölüm aylıkları da arttı.
Buna göre dul ve yetimler temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.01 zamlı alacak. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları artacak. Yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 363 lira olurken, en yüksek ölüm aylığı ise 4.263 lira olacak. Bu yılın ocak ayında ise ölüm aylığı alanlar maaşlarını yüzde 10.19 zamlı almışlardı. Böylece 2019 yılı için top zam oranı yüzde 15.2 oldu. Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip, malul olanlar da yüzde 25 oranında maaş alabiliyor. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızların her birine de yüzde 25 oranında maaş bağlanıyor. Memurlarda ise sigortalının ölümü durumunda eşe yüzde 60, çocuğa da yüzde 30 oranında aylık bağlanır.
Ölüm aylıkları ne kadar zamlandı?
Açıklanan ocak-haziran dönemi enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur ölüm aylıkları da arttı.
Buna göre dul ve yetimler temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.01 zamlı alacak. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları artacak. Yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 363 lira olurken, en yüksek ölüm aylığı ise 4.263 lira olacak. Bu yılın ocak ayında ise ölüm aylığı alanlar maaşlarını yüzde 10.19 zamlı almışlardı. Böylece 2019 yılı için top zam oranı yüzde 15.2 oldu. Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip, malul olanlar da yüzde 25 oranında maaş alabiliyor. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızların her birine de yüzde 25 oranında maaş bağlanıyor. Memurlarda ise sigortalının ölümü durumunda eşe yüzde 60, çocuğa da yüzde 30 oranında aylık bağlanır.