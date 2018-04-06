Nefes kredisini beğenmeyenlere iki çift lafım var

DİKKAT ediyorum da bazı kesimler, nefes kredisi ile ilgili, ‘üç otuz para veriyorlar, yatırım yapsan yapamazsın, KOBİ’nin hangi derdine çare olacakmış?’ diye eleştiriyor. Hemen cevabını vereyim; o beğenmediğiniz, küçümsediğiniz 200 bin lira, çok şeye çare olur.

Önce kısa bir bilgi vereyim, sonra detaya gireyim. Böylece hem okuyuculardan gelen sorulara hem de eleştirilere cevap vermiş olurum. 2017’de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Denizbank arasında yapılan anlaşma ile başta piyasalar olmak üzere özellikle de KOBİ’leri rahatlatmak için ‘nefes kredisi’ adı altında özel bir program uygulandı. Geçen yıl, Ziraat ve Denizbank aracılığı ile 30 bin KOBİ, yüzde 9,90 faiz ve 12 ay ödeme imkanıyla bu krediden yararlandı. Kredinin en yüksek limiti de 150 bin liraydı ve 5 milyar liranın üzerinde bir rakam geçen yıl işletmelerin kullanımına tahsis edildi.

PİYASAYA 7.5 MİLYAR TL KAYNAK

Nefes kredisinin bu yılki etabı ise 1 Nisan’da başladı. Toplam dağıtılacak kredi miktarı 7,5 milyar lira. Bir işletmenin kullanacağı en yüksek limit ise 200 bin lira. Kredi faizi yine yüzde 9,90 ama geçen seneden farklı olarak bu seferki uygulamada, taksit süresi 18 aya uzadı; üstelik ilk 6 ay sadece kredinin faizi ödenecek, anapara 6 aydan sonra ödenmeye başlayacak. Ayrıca bu sene nefes kredisini; Ziraat ve Denizbank’ın yanı sıra Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım da verecek. Açıkçası katılım bankalarının da bu programa dahil edilmesi isabetli olmuş.

RAKAM KÜÇÜK İŞLEVİ BÜYÜK

Gelelim, eleştirilere. Neymiş efendim, geçen sene verilen 150 bin lira kredi de düşükmüş, bu sene verilecek olan 200 bin lira da! Bu rakamla KOBİ’ler yatırım yapamazmış, işlerini de büyütemezlermiş! Zaten bu yatırım kredisi değil, adı üstünde özellikle küçük işletmelere nefes aldıracak destek.

Hafta başı, tarım zirvesi için gittiğimiz Antalya’da, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile nefes kredisini uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Ateş, 200 bin liranın küçük bir rakam olmasına rağmen, bazı durumlarda şirketler için hayati önem taşıdığını söyledi. Hakan Ateş, geçen seneden örnek vererek, “Çoğu KOBİ, bu imkan sayesinde piyasa borcu varsa onu ödedi, mal alacaksa malını aldı, çekini karşıladı. Devlet de vergi borçlarını tahsis edilen bu kredilerden tahsil etti” dedi.

Hakan Ateş’e göre nefes kredisi sayesinde piyasaya para girişi oldu ve ekonominin çarkları döndü. Ateş, bu yıl kredi imkanından 50 bin KOBİ’nin yararlanacağını ve nefes kredisinin geçen sene ekonomide yarattığı dinamizmi bu sene de yaratacağını da vurguladı.