Memur emeklisine yüzde 10.73

Toplusözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lük fark da eklendiğinde, memur emeklileri maaşlarını ocakta yüzde 10.73 zamlı alacak. Böylece en düşük memur emekli maaşı da 2 bin 379 lira olacak.
YAZI dizimizin ilk günü SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin 2019 Ocak zamlı maaşlarını yayınladık. Sıra geldi, memur emeklilerinin zamlı maaşlarına. Bugünden itibaren kıdemine, derecesine ve hizmet yılına göre emekli memurların zam oranları ile birlikte ek ödeme dahil ellerine geçecek tutarı açıklayacağız. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplusözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.
TOPLUSÖZLEŞME ZAMMI
2017’nin ağustosunda yapılan son toplusözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019’un da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre 2018’in temmuz-aralık döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak. TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı ve 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyon yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. Böylece toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lik fark da eklendiğinde; yeni yılda memur ve emeklileri maaşlarını ocak ayından itibaren yüzde 10.73’lük artışla alacak.
ENFLASYON FARKI GELDİ
Bu çerçevede de aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.512 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.379 lira olacak. 2018 yılının ocak ayında ise, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da
enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. Temmuzda ise toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 3.5 zammın üzerine, yüzde 5.17’lik enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yüzde 8.67’lik zam yapıldı. Böylece kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.36 zam almış oldu. 2017 yılında ise zam oranları ocak ayında
yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 6,89 olmak üzere toplam yüzde 9,89 oldu.
YARIN polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendis zamlı maaşları.
Not: Tabloda; 4 kademinin 1. derecesi ve ek göstergesi 9000 ila 6000 arasındaki memurların 30-25 hizmet yılına göre ocak zamlı maaşları yer almaktadır. Ayrıca 40-50 hizmet yılına göre 1/4 bazı memur emeklilerinin 2019 Ocak zamlı maaşları da yer almaktadır. Aile yardım ödeneği hesaba dahil edilmemiştir. 2018 Temmuz maaşı vergi iadesi hariç maaştır.
Memur emeklisine yüzde 10.73
Toplusözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lük fark da eklendiğinde, memur emeklileri maaşlarını ocakta yüzde 10.73 zamlı alacak. Böylece en düşük memur emekli maaşı da 2 bin 379 lira olacak.
YAZI dizimizin ilk günü SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin 2019 Ocak zamlı maaşlarını yayınladık. Sıra geldi, memur emeklilerinin zamlı maaşlarına. Bugünden itibaren kıdemine, derecesine ve hizmet yılına göre emekli memurların zam oranları ile birlikte ek ödeme dahil ellerine geçecek tutarı açıklayacağız. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplusözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.
TOPLUSÖZLEŞME ZAMMI
2017’nin ağustosunda yapılan son toplusözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019’un da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre 2018’in temmuz-aralık döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak. TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı ve 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyon yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. Böylece toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lik fark da eklendiğinde; yeni yılda memur ve emeklileri maaşlarını ocak ayından itibaren yüzde 10.73’lük artışla alacak.
ENFLASYON FARKI GELDİ
Bu çerçevede de aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.512 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.379 lira olacak. 2018 yılının ocak ayında ise, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da
enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. Temmuzda ise toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 3.5 zammın üzerine, yüzde 5.17’lik enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yüzde 8.67’lik zam yapıldı. Böylece kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.36 zam almış oldu. 2017 yılında ise zam oranları ocak ayında
yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 6,89 olmak üzere toplam yüzde 9,89 oldu.
YARIN polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendis zamlı maaşları.
Not: Tabloda; 4 kademinin 1. derecesi ve ek göstergesi 9000 ila 6000 arasındaki memurların 30-25 hizmet yılına göre ocak zamlı maaşları yer almaktadır. Ayrıca 40-50 hizmet yılına göre 1/4 bazı memur emeklilerinin 2019 Ocak zamlı maaşları da yer almaktadır. Aile yardım ödeneği hesaba dahil edilmemiştir. 2018 Temmuz maaşı vergi iadesi hariç maaştır.