Hazine müdahale etti, doktorların sorunu çözüldü

Doktorlar ya sigorta yaptıramamaktan ya da yaptırsalar bile sigorta şirketlerinin ağır şartlar öne sürmesinden dert yanıyordu. Sigortacılar ise, Hazine’nin, 6 yıldır, hekim sigortasının primlerini artırmadığından yakınarak, doktor hatalarından dolayı ödenen tazminatların ciddi boyutlara ulaştığından, alınan primin tazminatı karşılamada yetersiz kalmasından dolayı oluşan zararın katlanılamaz hale geldiğinden şikayet ediyordu. Hazine’den beklenen prim artışı bu sene de gelmeyince; sigortacılar, zarar korkusuyla sigorta satmaktan kaçının hale geldi. Hal böyle olunca da çoğu doktor sigortasını yenileyemeyince riskli ameliyatlar ertelenmeye başladı ve sorun büyüdü.

FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

Geçtiğimiz hafta Hazine, yeni bir düzenleme yaparak, hekim sorumluluk sigortasında, ‘havuz modelini’ başlattı. Öncelikle şunu belirteyim; yeni düzenleme ile isteyen doktor, istediği sigorta şirketinden şartsız, koşulsuz sigortasını hemen yaptırabilecek. Fiyat da artmadı. 6 yıldır, hangi primle sigorta yaptırıyorlarsa, yine aynı fiyata yaptıracaklar ki, uzmanlığına göre doktorlar 1’den 4’e kadar, 4 farklı risk grubuna ayrılıyor ve risk grubuna göre de sigortaya yıllık 150-300-500-750 lira prim ödüyorlar. Tazminat limitlerinde de bir değişiklik olmadı. 500 lira prim ödeyen doktor hata yapar, hastası da manevi tazminat davası açarsa; sigortacı, o doktor için, 600 bin liraya kadar tazminat ödeyecek. Hem de olay başına. Yani doktor, iki kere hata yaptı; sigorta şirketi bir milyon 200 bin lira ödeyecek. Üç kere yaptı, şirket, bir milyon 800 bin lira ödeyecek.

HAVUZ MODELİ GELDİ

Şimdi soracaksınız, ne değişti? Asıl sigortacılar açısından çok şey değişti. Bundan sonrası biraz teknik, doktorları ya da vatandaşı pek ilgilendirmiyor ama yine de merak edenler için basitleştirerek anlatayım. Hekim sorumluluk sigortası için havuz kurulacak ve bu havuzu da Güneş Sigorta yönetecek. Sigortayı eskiden olduğu gibi yine sigorta şirketleri satacak, doktorlardan topladıkları primleri havuza devredecek. Hasarlar, yani doktor hatasından kaynaklı ödenecek tazminatlar, havuzdan karşılanacak. Tüm sigorta şirketleri belli hisseyle hasara ortak olacak. Daha açık şöyle anlatayım. Düne kadar doktor sigortasını 3-5 şirket satıyor, primleri topluyor ve hasarı da yine o şirketler ödüyordu. Diğer şirketler poliçe satmadıklarından hasarla da ilgileri olmuyordu. Şimdi ise tüm şirketler (bu alanda ruhsatı olan şirketler) hasara ortak olacağından, muhtemelen tüm şirketler bu sigortayı satacak.

DOKTORLAR İÇİN MUTLU SON

Peki, bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu? Birincisi, doktorların zorunlu olan sigortayı yaptıramamalarından kaynaklı sorun çözüldü. İkincisi, 6 yıldır, bu sigortayı 3-5 şirket satıyordu; son bir-iki yıldır ödenen tazminatlar artıp, alınan prim de tazminatları karşılamaya yetmeyince, bu şirketler zarar etmeye başladı ki, toplam zarar 367 milyon TL’yi geçti. Havuz sistemi ile tüm şirketler zarara ortak edilmiş oldu.

Son olarak şunu da belirteyim. Kamu da, doktorlar da sorun çözüldüğü için mutlu. Ancak bu çözüm, bana göre geçici ve sadece günü kurtarmaya yönelik bir çözüm. Asıl sorun, 7 yıldır artmayan primler nedeniyle oluşan zarar. Ve bu zarar, olduğu gibi duruyor, primler artmazsa katlanarak da büyüyecek. Diyeceğim o ki, kalıcı bir çözüm gerekiyor.