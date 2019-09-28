DASK’a hasar ihbarı yağıyor

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 5.7’lik depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) hasar ihbarları yağıyor.
Depremin üzerinden 24 saat geçmeden DASK’a zorunlu deprem sigortalı konutlardan 500’ün üzerinde hasar ihbarı geldi. İhbarların neredeyse tamamına yakını Silivri, Çekmece ve çevresinden geldi. Uzmanlar önümüzdeki günlerde ihbarların 3 bini geçeceğini tahmin ediyor. Bundan sonraki süreçte ise gelen ihbarlar DASK tarafından değerlendirilecek; hasarlı konutlara eksperler gönderilecek ve hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Uzmanlar, önümüzdeki hafta ortalarında gelen ihbar sayılarının netleşeceğini ve hasar tespit çalışmalarına başlanacağını söylüyor. Yine uzmanlara göre birkaç bina ve konutta depremin neden olduğu çatlakların dışında büyük bir hasar gözükmüyor. İlk 24 saatte gelen hasar ihbarları ise çoğunlukla panik halinde yapılan aramalar.
HASARIN TAMAMI ÖDENMEZ
Burada sigortalıların dikkat etmesi gereken konu, zorunlu deprem sigortasında muafiyetin olması. Sigortada muafiyet, hasarın belli bir miktarını sigortalının kendisinin üstlenmesi anlamına geliyor. Zorunlu deprem sigortasında da sigorta bedelinin yüzde 2’si kadar muafiyet uygulanıyor. Yani, oluşan hasarın yüzde 2’sine kadar olan tutarı sigorta ödemiyor, üzerini karşılıyor. Örneğin, konutun sigorta bedeli 100 bin liraysa, konutta oluşan 2 bin liraya kadar zararı sigortalı kendi karşılar; eğer üzerinde bir zarar oluşmuşsa DASK üzerini öder. Uzmanlar bir noktada da daha uyarıyor, zorunlu deprem sigortası, sadece konutta depremin meydana getirdiği zararı karşılıyor; eşyalara gelen zarar sigorta kapsamına girmiyor.
İstanbul’da sigortalanabilir 3.7 milyona yakın konuttan 2.3 milyonunun zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Yani, İstanbul’daki konutların yüzde 63’e yakını depreme karşı sigortalanmış durumda. Türkiye geneline bakıldığında ise sigortalanabilir 17.6 milyon konuttan 9.2 milyonu depreme karşı sigortalı. Türkiye’deki konutların yüzde 52.4’ünün zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Marmara bölgesinde ise sigortalılık oranı yüzde 41. Marmara genelinde 6 milyon konutun 3.8 milyonunun sigorta teminatı bulunuyor.
DASK’a hasar ihbarı yağıyor
İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 5.7’lik depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) hasar ihbarları yağıyor.
Depremin üzerinden 24 saat geçmeden DASK’a zorunlu deprem sigortalı konutlardan 500’ün üzerinde hasar ihbarı geldi. İhbarların neredeyse tamamına yakını Silivri, Çekmece ve çevresinden geldi. Uzmanlar önümüzdeki günlerde ihbarların 3 bini geçeceğini tahmin ediyor. Bundan sonraki süreçte ise gelen ihbarlar DASK tarafından değerlendirilecek; hasarlı konutlara eksperler gönderilecek ve hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Uzmanlar, önümüzdeki hafta ortalarında gelen ihbar sayılarının netleşeceğini ve hasar tespit çalışmalarına başlanacağını söylüyor. Yine uzmanlara göre birkaç bina ve konutta depremin neden olduğu çatlakların dışında büyük bir hasar gözükmüyor. İlk 24 saatte gelen hasar ihbarları ise çoğunlukla panik halinde yapılan aramalar.
HASARIN TAMAMI ÖDENMEZ
Burada sigortalıların dikkat etmesi gereken konu, zorunlu deprem sigortasında muafiyetin olması. Sigortada muafiyet, hasarın belli bir miktarını sigortalının kendisinin üstlenmesi anlamına geliyor. Zorunlu deprem sigortasında da sigorta bedelinin yüzde 2’si kadar muafiyet uygulanıyor. Yani, oluşan hasarın yüzde 2’sine kadar olan tutarı sigorta ödemiyor, üzerini karşılıyor. Örneğin, konutun sigorta bedeli 100 bin liraysa, konutta oluşan 2 bin liraya kadar zararı sigortalı kendi karşılar; eğer üzerinde bir zarar oluşmuşsa DASK üzerini öder. Uzmanlar bir noktada da daha uyarıyor, zorunlu deprem sigortası, sadece konutta depremin meydana getirdiği zararı karşılıyor; eşyalara gelen zarar sigorta kapsamına girmiyor.
İstanbul’da sigortalanabilir 3.7 milyona yakın konuttan 2.3 milyonunun zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Yani, İstanbul’daki konutların yüzde 63’e yakını depreme karşı sigortalanmış durumda. Türkiye geneline bakıldığında ise sigortalanabilir 17.6 milyon konuttan 9.2 milyonu depreme karşı sigortalı. Türkiye’deki konutların yüzde 52.4’ünün zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Marmara bölgesinde ise sigortalılık oranı yüzde 41. Marmara genelinde 6 milyon konutun 3.8 milyonunun sigorta teminatı bulunuyor.