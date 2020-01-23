Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Noyan Doğan>Çalışan anneye 2.943 lira destek
"Noyan Doğan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Noyan Doğan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

Çalışan anneye 2.943 lira destek

23 Ocak 2020

Asgari ücretle birlikte doğum sonrası çalışan annelere ödenen yarım çalışma desteği de arttı. 2020’de ilk kez doğum yapacak olanlara, analık izni sonrası 2.943 lira ödenecek. Yarım çalışma ödeneği alınan günler için sağlık sigortası primlerini de devlet karşılayacak. Çocuğu engelli doğan anneler ise 180 gün boyunca destekten yararlanabilecek.

Asgari ücretle birlikte doğum yapan kadınlara ödenen yarım çalışma desteği de arttı. Yeni yılda ilk kez doğum yapan kadınlar 2 bin 943 lira destek alacak. Ödenek miktarına geçmeden önce çalışanlar arasında pek de fazla bilinmeyen yarım çalışma ödeneğinden bahsedeyim. Yarım çalışma ödeneği, çalışan ve yeni doğum yapmış annelerin hem iş hayatından kopmamalarını hem de çocuklarının bakımına zaman ayırabilmeleri için devlet tarafından verilen bir destek. Çalışan kadınlar için ‘analık izni’ ya da başka adıyla doğum izni, 16 haftadır. Bunun 8 haftası doğum öncesi, 8 haftası da doğum sonrası kullanılır. Bunun dışında doğum izni sonrası çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için çalışan kadınlara istemeleri halinde ücretsiz izin verilir. Bu izin de birinci doğum için 60 gün, ikinci doğum için 120 gün, sonraki doğumlar için de 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin şeklindedir. Bu izinden sadece doğum yapan anneler değil, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinin kadın veya erkek çalışanlar da yararlanabilir.

Çalışan anneye 2.943 lira destek

EN FAZLA 180 GÜN

İşte, doğum izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilen annelere, çalışmadıkları süre için yarım çalışma ödeneği verilir. Yukarıda da belirttiğim gibi yarım çalışma süresi; birinci doğum için 60 gün, ikinci doğum için 120 gün, sonraki doğumlar için de 180 gündür ve çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün eklenir. Çocuğun engelle doğması halinde de bu süreler 360 gün olarak uygulanır. Daha açık bir anlatımla ücretsiz izin 60 gün ila 360 gün arasında değişir. Yarım çalışma ödeneği de bu süreler için ödenir. Ödemeden yararlanma sürelerine gelince; çalışan kadınlar birinci doğum için 30 gün süreyle ödenek alabilir. İkinci doğum içinse en fazla 60 gün ödenekten yararlanılır. Sonraki doğumlarda da en fazla 90 gün çalışan anneye ödeme yapılır. Çocuğun engelle doğması halinde de 180 gün yarım çalışma ödeneği alınır. Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 günlük yarım çalışma ödeneği ödenir.

GÜNLÜK 98.10 LİRA

Peki, yarım çalışma ödeneğinin miktarı nedir, kişinin aldığı maaşa göre değişir mi? Maaşa göre değişmez. Hesaplamasında ise günlük miktar üzerinden ödeme yapılır. Doğum ya da evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı da günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. 2020 yılı için belirlenen asgari ücret brüt 2.943 lira; günlük de yine brüt 98.10 lira. Yani, çalışan annelerin günlük olarak alacakları yarım çalışma ödeneği 98.10 liradır. Örnek vermek gerekirse, ilk kez doğum yapan bir kadın çalışan, 30 gün süreyle ödenekten yararlanacağı için toplam 2.943 lira yarım çalışma ödeneği verilir. Yarım çalışma ödeneği de binde 7.59 oranında damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Yarım çalışma ödeneği alanlar aynı zamanda genel sağlık sigortası kapsamında sayılıyor. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alınan günler için sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Aynı zamanda ödenek alan kişilerin bakmak yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortası kapsamında sayılıyor ve devletin sunduğu tüm sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanıyor. Yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için yapılması gereken, doğum izni bittikten sonra 30 gün içinde İŞKUR’a yarım çalışma ödeneği belgesi ile başvuruda bulunmak. 

NASIL YARARLANACAKSINIZ?

◾ Çalışan kadının doğum öncesi son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.

◾ Doğum izni sonrası haftalık çalışma süresinin yarısı kadar süre çalışması gerekiyor.

◾ Evlat edinenler da aynı haklardan yararlanabiliyor.

◾ Doğum izni sonrası 30 gün içinde İŞKUR’a başvurulması gerekiyor.

KAÇ PARA ÖDENEK ALACAKSINIZ?

1. Doğum için: 2.920 TL

2. Doğum için: 5.841.3 TL

Sonraki doğumlar için: 8.762 TL

Engelli doğum halinde: 17.524 TL

X
Noyan Doğan Noyan DoğanTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bilinçli kartlara bilinçsiz bakışTahir KUMBilinçli kartlara bilinçsiz bakış23.01.2020
Canını malını çocuğunu seversen dinleKanat ATKAYACanını malını çocuğunu seversen dinle23.01.2020
Kutuplaşmanın öznesi olamayacak isimlerAhmet HAKANKutuplaşmanın öznesi olamayacak isimler23.01.2020
Mükemmel diktatör bakın nasıl yaratıldıErtuğrul ÖZKÖKMükemmel diktatör bakın nasıl yaratıldı23.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.