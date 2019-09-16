Bodrum izlenimleri

Okullar açılmadan önceki son hafta ailecek Bodrum’da kısa bir tatil yaptık.
Beni tanıyan okurlar bilir, her yaz bir ya da iki hafta Bodrum’da tatil yaparım ve dönüşte de mutlaka izlenimlerimi, gözlemlerimi okuyucular ile paylaşırım. Geçtiğimiz senelerden çok da farklı değil, Bodrum. Sadece biraz daha kalabalık, biraz daha keşmekeş ama biraz daha güzel!
Bu vesile ile Bodrumda bize dostlukları ile eşlik eden Nuri-Sema Özen çiftine de buradan teşekkür edeyim. Nuri Özen, eski müteahhitlerden; halen de inşaat sektöründe aktif. Başta Bodrum ve İstanbul olmak üzere birçok yerde inşaatlar yapıyor. Tatil boyunca da Nuri Bey ile bol bol inşaat sektörü üzerine sohbet ettik. Son birkaç yıldır ciddi durgunluk olduğunu ancak İstanbul’a dönmeden önce piyasanın biraz açıldığını da öğrendim. Tabi, bunda düşen faizlerin de etkisi büyük.
İSTANBUL-İZMİR OTOBANI
Bu sefer Bodrum’a otomobille seyahat ettik. Neden derseniz, yeni açılan İstanbul-İzmir otobanını denemek istedim. 34 yıllık şoför olarak söylüyorum, argo tabiriyle hani derler ya, ‘kaymak gibi yol’; işte tam da öyle. Söylendiği gibi de 3.5 saatten biraz daha fazla bir sürede İzmir’e vardık. Açıkça söyleyeyim, büyük kolaylık ve zamandan da tasarruf.
Gelelim, asıl konuya. Bodrum’a gündüz gözüyle gittim, dönerken gece seyahati tercih ettim. Lafı uzatmayacağım; artık 70-80 model araçların acilen trafikten çekilmesi gerekiyor. Klasik otomobillerden bahsetmiyorum. Burada model ismi vermeyeceğim ama hangi araçlardan bahsettiğimi eminim anlamışsınızdır. Adam almış aracı 5-10 bin liraya, şekil yapacağım diye, far yerine projektör koymuş; gözünüzü oyuyor. Egzozundan araç yanıyormuş gibi duman çıkaran mı istersiniz, arka lambalarını rengarenk ışıklarla donatan mı? Öyle araçlar gördüm ki, bırakın trafiğe çıkmasını, hurdalık da bile kendine yer bulamaz. Hepsi de 30-40 yıllık araçlar ve daha da kötüsü bu araçlar yollarda bir ilden diğerine gidiyor; içinde 3-5 yolcu ile. Dikkat ettim, gece sayıları daha da artıyor. Biraz araştırdım, işin uzmanlarına sordum. Bunların neredeyse tamamının ne trafik sigortası var ne de muayeneleri.
MOTOSİKLET TEHLİKESİ!
Bunların muayeneden geçmesi zaten mümkün değil. Ama bu şekilde otoyollardalar ve kazaya davetiye çıkarıyorlar. Yolda başıma geldi; düşünebiliyor musunuz, gece karanlığında gidiyorsunuz ve karşınıza ne olduğu belli olmayan, arkasından dumanlar çıkaran, arka lambalarının biri sarı diğeri mavi araç gibi bir şey çıkıyor. Altını bir kere daha çizeyim, bu araçların artık trafikten çekilmesi şart.
Daha bitmedi. Bir de motosikletler var. Otoyollarda da var ama özellikle Bodrum’da dikkatimi çekti. Yüzlerce motosiklet var; kimisinin üzerinde plaka yok, kimisini kullanan 18 yaşından küçük, kimisinde kask yok. Bırakın kaskı, genç çocuklar üzerinde bir mayo ile Bodrum trafiğinde araçların arasında, kaldırımlarda cirit atıyor. Hem kendilerini riske atıyor hem yayaları hem de araç sürücülerini. Uzmanlara bu konuyu da sordum ve çoğunun trafik sigortasının olmadığını öğrendim. Meğer ülkedeki motosikletlerin yüzde 68’nin zorunlu sigortası yokmuş. Yani, her 100 motosikletten 68’i sigortasız trafikte dolaşıyor.
Evet, istatistikler gösteriyor ki, son yıllarda ölümlü kaza oranında yüzde 40’lara yakın bir düşüş var. Demek ki, denetimleri biraz daha artırsak; özellikle de şu 30-40 yıllık araçlar ve motosikletler için, oranlar daha da aşağı iner.
Bodrum izlenimleri
Okullar açılmadan önceki son hafta ailecek Bodrum’da kısa bir tatil yaptık.
Beni tanıyan okurlar bilir, her yaz bir ya da iki hafta Bodrum’da tatil yaparım ve dönüşte de mutlaka izlenimlerimi, gözlemlerimi okuyucular ile paylaşırım. Geçtiğimiz senelerden çok da farklı değil, Bodrum. Sadece biraz daha kalabalık, biraz daha keşmekeş ama biraz daha güzel!
Bu vesile ile Bodrumda bize dostlukları ile eşlik eden Nuri-Sema Özen çiftine de buradan teşekkür edeyim. Nuri Özen, eski müteahhitlerden; halen de inşaat sektöründe aktif. Başta Bodrum ve İstanbul olmak üzere birçok yerde inşaatlar yapıyor. Tatil boyunca da Nuri Bey ile bol bol inşaat sektörü üzerine sohbet ettik. Son birkaç yıldır ciddi durgunluk olduğunu ancak İstanbul’a dönmeden önce piyasanın biraz açıldığını da öğrendim. Tabi, bunda düşen faizlerin de etkisi büyük.
İSTANBUL-İZMİR OTOBANI
Bu sefer Bodrum’a otomobille seyahat ettik. Neden derseniz, yeni açılan İstanbul-İzmir otobanını denemek istedim. 34 yıllık şoför olarak söylüyorum, argo tabiriyle hani derler ya, ‘kaymak gibi yol’; işte tam da öyle. Söylendiği gibi de 3.5 saatten biraz daha fazla bir sürede İzmir’e vardık. Açıkça söyleyeyim, büyük kolaylık ve zamandan da tasarruf.
Gelelim, asıl konuya. Bodrum’a gündüz gözüyle gittim, dönerken gece seyahati tercih ettim. Lafı uzatmayacağım; artık 70-80 model araçların acilen trafikten çekilmesi gerekiyor. Klasik otomobillerden bahsetmiyorum. Burada model ismi vermeyeceğim ama hangi araçlardan bahsettiğimi eminim anlamışsınızdır. Adam almış aracı 5-10 bin liraya, şekil yapacağım diye, far yerine projektör koymuş; gözünüzü oyuyor. Egzozundan araç yanıyormuş gibi duman çıkaran mı istersiniz, arka lambalarını rengarenk ışıklarla donatan mı? Öyle araçlar gördüm ki, bırakın trafiğe çıkmasını, hurdalık da bile kendine yer bulamaz. Hepsi de 30-40 yıllık araçlar ve daha da kötüsü bu araçlar yollarda bir ilden diğerine gidiyor; içinde 3-5 yolcu ile. Dikkat ettim, gece sayıları daha da artıyor. Biraz araştırdım, işin uzmanlarına sordum. Bunların neredeyse tamamının ne trafik sigortası var ne de muayeneleri.
MOTOSİKLET TEHLİKESİ!
Bunların muayeneden geçmesi zaten mümkün değil. Ama bu şekilde otoyollardalar ve kazaya davetiye çıkarıyorlar. Yolda başıma geldi; düşünebiliyor musunuz, gece karanlığında gidiyorsunuz ve karşınıza ne olduğu belli olmayan, arkasından dumanlar çıkaran, arka lambalarının biri sarı diğeri mavi araç gibi bir şey çıkıyor. Altını bir kere daha çizeyim, bu araçların artık trafikten çekilmesi şart.
Daha bitmedi. Bir de motosikletler var. Otoyollarda da var ama özellikle Bodrum’da dikkatimi çekti. Yüzlerce motosiklet var; kimisinin üzerinde plaka yok, kimisini kullanan 18 yaşından küçük, kimisinde kask yok. Bırakın kaskı, genç çocuklar üzerinde bir mayo ile Bodrum trafiğinde araçların arasında, kaldırımlarda cirit atıyor. Hem kendilerini riske atıyor hem yayaları hem de araç sürücülerini. Uzmanlara bu konuyu da sordum ve çoğunun trafik sigortasının olmadığını öğrendim. Meğer ülkedeki motosikletlerin yüzde 68’nin zorunlu sigortası yokmuş. Yani, her 100 motosikletten 68’i sigortasız trafikte dolaşıyor.
Evet, istatistikler gösteriyor ki, son yıllarda ölümlü kaza oranında yüzde 40’lara yakın bir düşüş var. Demek ki, denetimleri biraz daha artırsak; özellikle de şu 30-40 yıllık araçlar ve motosikletler için, oranlar daha da aşağı iner.