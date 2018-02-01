İlişkilerinizde hassas davranın

Öğle civarı saatlerde, rutinin dışında şeyler deneyebiliriz. Tutulmanın etkisi halen sürdüğü için ilişkilerde uyumsuzluklar oluşmaması adına birbirimize karşı hassas olmalı, ilişkilerde netliğe önem vermeliyiz. Şikayet ya da eleştiriden çok samimi konuşmalarla ilerlememizde fayda var. 14.00’den gece saatlerine kadar Ay’ın boşlukta olması işlerin istediğimiz hızda akmasını engellerken, kararsızlıklara ve halsizliklere neden olabilir.

KOÇ

Belli konulardaki gayretlerinizin karşılığını göremediğinizi düşünebilir, hayal kırıklıkları yaşayabilir ya da yorgun düşebilirsiniz. Ancak, aslında çok şey yapıyorsunuz ve yakında yaptıklarınız görünür hale gelecektir.

BOĞA

Kendinizi güçsüz, zayıf durumda veya kırgın hissedebilirsiniz. Güvenilir, duygularınızı paylaşabileceğiniz, sizi destekleyecek güçlü ve gerçek kişilere ihtiyacınız var. Arkadaşlarınız ve aileniz her zaman yanınızda, önemli olan doğru zamanda doğru kişiyi seçmek.

İKİZLER

Duygularınız ve mantığınız arasında kalabilirsiniz. İç sesinize kulak verin ve kendinize güvenin sevgili İkizler. Seçenekleriniz fazla olsa da, doğru seçimi yapmayı başarabilirsiniz.

YENGEÇ

Duygusal anlamda biraz yıprandığınız günler. Hayal kırıklıkları yaşanabilir. Ancak, boşu boşuna olaylara olumsuz yaklaşmamanızda fayda var. Zira şubat sonuna doğru yavaş yavaş olumlu gelişmeler yüzünü gösterebilir.

ASLAN

Ocak ayı çok beklediğiniz gibi geçmemiş olabilir. Ancak, tutulmanın etkisiyle önümüzdeki günlerde özgüveniniz yeniden yükselmeye başlıyor. Işıklar üzerinize çevriliyor ve siz de hassas bir şekilde konumunuzun hakkını vermeye başlıyorsunuz.

BAŞAK

İş yükünüzün, görev ve sorumluluklarınızın arttığı zamanlardasınız. Tutulma etkisiyle, tükenmişlik sendromu yaşayabilirsiniz. Ancak, görev ve sorumluluklarınızı ihmal etmeniz şikayet ve eleştirilere neden olabilir. Sağlığınızı da ihmal etmemeniz gerekiyor. Yapmakta en iyi olduğunuz şeylere yönelin.

TERAZİ

Yazılı ve sözlü olarak kendinizi en iyi şekilde ifade edebileceğiniz günler. Aile üyelerinizle görüşebilir, sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilir ve bazı konulardaki düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz.

AKREP

Çalışkan, bitmeyen bir enerjiye ve dayanıklılığa sahip bir burçsunuz. Bu ay, tüm bu özelliklerinize daha fazla ihtiyacınız olabilir, sakın pes etmeyin veya dağılmayın. Bu tutulma hangi alana odaklanmak ve zamanınızı ne yaparak geçirmek istediğinizi net olarak görmenizi sağlayabilir.

YAY

Çok fazla gayret göstermenize rağmen tam anlamıyla bir geri dönüş alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu tutulma size durduğunuz yeri ve ne yapmanız gerektiğini daha net görmenizi sağlayabilir. Bu amaçla bazı şeyleri geride bırakmanız gerekiyorsa, belki de bu yeni başlangıcınızın ilk adımı olabilir.

OĞLAK

Bu yıl zor olsa da, kendinizi görmek istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Tutulma esnasında motivasyon kaybınız olabilir ya da kendinize güveninizi kaybedebilirsiniz. Negatif düşünceleri kafanızdan uzaklaştırın. Olumlu düşünmek olumlu sonuçları karşınıza getirebilir.

KOVA

Kendinizle veya özel yaşamınızla ilgili bir şeyler sizi içten içe rahatsız ediyor olabilir. Bu tutulma kişisel başlıklı konuları, sağlığınızı ya da ilişkilerinizi rahatsız eden noktaları iyice belirginleştirebilir. Bu noktaların üzerine gitmeniz sayesinde her şeyin değişeceği yerde olabilirsiniz.

BALIK

İş hayatınızı, kariyerinizi veya bazı ilişkilerinizi ilgilendiren alanlarda riskli kararlar alabileceğiniz veya adımlar atabileceğiniz 3 aylık süreç. Aslında bu alanlarda iyimserdiniz, ama bazı olumsuzluklar kendinizi belli konularda sorumlu hissetmenize ve yıpranmanıza neden olabilir. Daha dikkatli olmalı, ama pes etmemelisiniz.