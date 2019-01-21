Alsancak Garı’na doğru geliyordum arabayla.
Baktım, “Büyükşehir”in yolların üstüne yerleştirdiği, bilgilendirme ekranında bir uyarı:
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
Çok etkilendim; dahası çok da faydalı buldum.
“Ama ‘bu aklı veren’, neden önce kendisi uymayı düşünmez ?” diye geçirdim aklımdan.
Sonra ilkokul yıllarıma gittim.
Bizim zamanımızda,
bir cümleyi “doğru” yazmayı beceremeyenlere,
doğru yazıp da “güzel” yazamayanlara,
güzel yazdığı halde, “kendi yazdığını anlamayanlar”a;
öğretmenler, “cezayla karışık ev ödevi” verirdi ve
“Bu satırı defterine 30 kere yazsın...” gibi bir “derkenar” ile yollardı bizi evimize.
Ben de , “Şehremîni” adayının ismini, hacı yolu bekler gibi beklerken,
“fedakârlık yaptığından pek emin” müteşebbislere,
ceza olmasa da, aynı “telkin”de bulunmaya karar verdim.
Hele bir deftere, 30 kere yazın şu cümleyi;
Belki tesiri olur !
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !
Alsancak Garı’na doğru geliyordum arabayla.
Baktım, “Büyükşehir”in yolların üstüne yerleştirdiği, bilgilendirme ekranında bir uyarı:
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
Çok etkilendim; dahası çok da faydalı buldum.
“Ama ‘bu aklı veren’, neden önce kendisi uymayı düşünmez ?” diye geçirdim aklımdan.
Sonra ilkokul yıllarıma gittim.
Bizim zamanımızda,
bir cümleyi “doğru” yazmayı beceremeyenlere,
doğru yazıp da “güzel” yazamayanlara,
güzel yazdığı halde, “kendi yazdığını anlamayanlar”a;
öğretmenler, “cezayla karışık ev ödevi” verirdi ve
“Bu satırı defterine 30 kere yazsın...” gibi bir “derkenar” ile yollardı bizi evimize.
Ben de , “Şehremîni” adayının ismini, hacı yolu bekler gibi beklerken,
“fedakârlık yaptığından pek emin” müteşebbislere,
ceza olmasa da, aynı “telkin”de bulunmaya karar verdim.
Hele bir deftere, 30 kere yazın şu cümleyi;
Belki tesiri olur !
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”
“...Sol Şeridi Sürekli İşgal Etmeyiniz !”