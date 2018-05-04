“7 Harfli İttifak İngiliz ve İzmirli...”



15 harfli, 10 kelime,

14 harfli, 29 kelime,

13 harfli, 54 kelime,

12 harfli, 62 kelime,

11 harfli, 103 kelime,

10 harfli, 189 kelime,

9 harfli, 228 kelime,

8 harfli, 271 kelime...

6 harfli, 211,

5 harfli, 205,

4 harfli, 128,

3 harfli, 17,

2 harfli, 10 kelime...

Başında “i” olan, “7 harfli 366 kelime var...”

Alfabetik olarak dizildiğinde; (şimdilik kaydıyla) “...iadesiz, iblisçe” diye başlayıp, “...izomeri, izomorf, izoterm” diye sonlanan kelimeler bunlar...

Pek güzel, pek anlamlı olanlar var içlerinde.

Cümle içinde kullanmaya kalkarsanız; “... (bazıları) İBRİKÇİ bile olamayacak adamların, İDARECİ diye geçinerek, İDDİALI bir tavırla ortaya çıkıp, başımıza İDEOLOG kesilip, İFFETLİ insanları saf dışı bırakıp, İLERİCİ süsü verilmiş programlarla, İKTİDAR’a talip olmaları, İNCELME’den habersiz, İNKILAP’lara mesafeli, İNKİŞAF’a muhalif halleriyle, İŞGÜZAR’lığı marifet sayıp, üstelik, bunları da İNADINA yaptıkları hissi vermeleri...” şeklinde, denemeler yapmak mümkün.

7 harfli kelimelerden biri de, “İngiliz...”

Hani Kızılderili’nin, “Eğer bir suda iki balık kavga ediyorsa bilin ki, az önce oradan uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir” dediği “İngiliz!”

Son günlerde sosyal medyada, bir “İngiliz”in; “İngiltere’nin Yemen Büyükelçisi Jane Marriot’un, (sanki o toprakları cetvelle çizen kendileri değilmiş gibi...) kadın gözünün inceliğini de işin içine katarak, hazırladığı, “...Arap dünyasında eğitim konulu raporu”, paylaşılır oldu. Aslında, “Ortadoğu”yu resmeden “paragraf”, mealen şöyle:

“...En zeki öğrenciler tıp ve mühendisliğe gidiyorlar. İkinci derece mezunlar ise işletme ve iktisat gibi bölümlere giderek birinci derece mezunların yöneticisi oluyorlar. Üçüncü derece mezunlar ise siyasete yöneliyorlar ve ülkenin siyasetçileri olarak, birinci ve ikinci derece mezunlara hükmediyorlar. Eğitimde tamamen başarısız olanlar ise ordu ve emniyete katılarak siyaset ve iktisata tahakküm ediyor; onları mevkilerinden indirip, isterlerse öldürüyorlar. Gerçekten dehşet verici olan ise, asla hiçbir okula gitmeyenler parlamentoya seçiliyor, kabile şeyhlerini kullanarak herkesin onlara itaat etmesini sağlıyorlar...”

Gündeme oturan “İttifak”, dilimizdeki 7 harfli kelimelerden sadece biri... Gülesim geliyor!

Bakalım, (7 harfli) “İzmirli”, ne diyecek bu işlere?