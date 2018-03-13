Meslek lisesi öğrencilerine sohbetli ‘balık sağlıktır’ dersi

Tesislerde çipura, levrek, fangri, mercan, granyüz, sinarit, trança, sivriburun, karagöz, minekop üretildiğini, 91 ülkeye ihracat gerçekleştiğini, kesinlikle hormon, antibiyotik kullanılmadığını aktarmıştım. “İhraç ettiğimiz, dünyanın yediği ürünlerin aynısı iç pazara veriliyor. Kıymetini bilmeden ağız, burun kıvırıyoruz” diyen Girenes, ülkemizde balık tüketimini artırmayı amaçladıklarını dile getirmişti.

GELECEĞİN ŞEFLERİNE BİLİNÇ

Ve Girenes’ten, yine balık tüketimini artırmayı hedefleyen bir çalışmayla ilgili mektup aldım. Yorum katmadan, “Kolay gelsin, çabalarınız sonuç versin” diyerek paylaşıyorum:

“İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği olarak başlattığımız bir çalışmayı size aktarmak istiyorum. Ülkemizde oldukça düşük olan balık tüketimi, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına önemli bir sorun teşkil etmektedir. Geleceğin şeflerini yetiştirecek olan meslek liselerinde bu bilinci mutfağa taşımak arzusundayız.

BESLENMEDEKİ ROLÜ ANLATILIYOR

Bu noktadan hareketle, pilot olarak seçilmiş meslek teknik Anadolu liselerinde planlanan çalışma içeriği özetle, Türk ve dünya mutfağında balık yemekleri kültürü, balığın sağlıklı beslenmede rolü ve balıkla ilgili püf noktaları hakkında bilgi aktarımı şeklinde olup, sohbet sonrası öğrencilerle bir balık yemeği pişirme uygulaması hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla okullara balık filetosu hediye ediliyor.

ÖNCE AYRINTILI BİLGİ AKTARIMI

Çalışma, köşe yazarı Fedai Ünal (Fedo’nun Dükkanı-Milliyet Ege) ile iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Fedai Bey, deniz mutfağı, farklı kültürlerde balık tüketimi ve Türk Mutfağı’nda balık konularını içeren bir sohbet içeriği hazırladı. Birliğimizin İletişim Sorumlusu Rahim Yurdakul, beslenmede balığın faydaları, kültür balığının kalitesi ve yanlış bilinenler hakkında bilgilendirme yapıyor.

ARDINDAN BİRLİKTE YEMEK YAPMA

Ardından, çocuklarla birlikte bir balık yemeği yapılarak etkinlik tamamlanıyor. Okullara bırakılan balıkların çocuklar tarafından geliştirilecek özgün bir balık yemeği için kullanılması teşvik ediliyor. Bu konuda tahminimizin çok üzerinde, çok başarılı geri dönüşler almaya başladık. Gördüğümüz ilgi ve öğrencilerin katılım arzusu bizleri mutlu ediyor.

YENİ REÇETELER PAYLAŞILACAK

Çalışma tamamlandığında, yeni yemekler geliştirmeyi başaran okullardan, yemeğin reçetesi alınarak web sitesinde, sosyal medyamızda ve Fedai Bey’in köşesinde paylaşılacak. ‘Balık sağlıktır’ sloganıyla, ülkemizin sağlıklı geleceği adına yapmaya gayret ettiğimiz çalışmamızı sizlerle paylaşmak istedim.”







İşte pilot okullar: Konak Gültepe Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seferihisar Semiha İrfan Çalı MTAL, Konak Beştepeler MTAL, Konak Nevvar Salih İşgören Cumhuriyet MTAL, Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ödemiş Zübeyde Hanım MTAL, Urla Yılay Hakan Çeken MTAL, Alsancak Nevvar Salih İşgören MTAL.

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SÖZ

SİZİN

BİR ENDİŞE VERİCİ UYARI

Deniz canlıları ve yuvalar

büyük tehdit altında

DENİZ süpürgesi ile ilgili yazınızı okudum, tamamen katılıyorum. Sayın Yaraş’ın, “... kullanılan teknelerin Türk karasuları için çok büyük olduğu” vurgusuna ek yapmak istiyorum. Asıl baş belası, adı “şebeke” olan, boyları altı-sekiz metre arası troller. Bu trollerden Bostanlı barınağından tutun, Güzelbahçe, Sığacık, Çeşme, Karaburun, Urla, Foça, Dikili, Çandarlı vb. yerlerde yeteri kadar var.

NE VARSA TARIYORLAR

Bunlar, kapı adı verilen malzemelerini kıyıya getirmiyor, denize bırakıyor. Bu sayede sahil güvenliğe yakalanmıyorlar! Bıraktıkları yerin koordinatlarını kaydediyorlar. Ardından her gece körfez içlerinde, kıyılarda dibi tarıyorlar. Bütün deniz canlıları ve yuvaları ağır tehdit altında. Ağın torbasından deniz süpürgesi dahil, para eden balığın yanı sıra, ekonomik değeri olmayan ya da satılamayacak kadar küçük yavru balıklar çıkıyor. Tabii ki, işe yaramayanlar denize atılıyor. Ama maalesef ezilmiş, ölmüş olarak.

TENTE DEMİRLERİNE DİKKAT

Sahili olan ilçelerin balıkçı barınaklarına gittiğinizde bağlı teknelerin tente demirlerine lütfen dikkat edin. Şebeke olarak kullanılan teknelerin kıç tarafındaki demir profiller en az 1-1,5 inç çapında oluyor. Bu profiller kalın olmak zorunda. Çünkü, kapıların halatlarını bu profillere bağlayıp deniz dibini o şekilde tarıyorlar. Ömer BEYDEŞ

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BİR DUYURU: AÇIK STÜDYO MAVİBAHÇE’DE

Zengin etkinliklere

projelere devam

AÇIK Stüdyo, Mavibahçe AVM’deki yeni yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Program, hafta içi düzenli çalışmalara ve hafta sonu atölyelerine ek olarak ücretsiz seminerler, performans ve dans filmi okumaları, beden ve sinema üzerine konuşmalarla zenginleşiyor. ‘Misafir sanatçı’ programında, genç sanatçıların başvuruları değerlendirilip, seçileceklere stüdyoda çalışma olanağı sunulacak.

ATİNA’DA GALA VAR

Bu ayın programına, mülteci ve göç krizini farklı irdeleyen ‘Camp Europe’ adlı uluslararası tiyatro projesi damgasını vuruyor. Theatre Entropia (Atina), UfaFabrik (Berlin), TG Space (Amsterdam), RS9 Theatre (Budapeşte) ortak yapımı projenin Türkiye ayağı İzmir Seferihisar Teos Yazar Evi’nde gerçekleşiyor. Proje, mayıs ayında Atina’daki galayla tamamlanacak. İletişim: Mavibahçe AVM, C Blok, (eksi) 1. Kat Tel: 0535 366 03 41 (acikstudyo@gmail.com) - (www.facebook.com/acikstudyo) - (www.instagram/acikstudyo)

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BİR UYARI

Bu sokaklara

bir bakan olsa

ERZENE Mahallesi 71 Sokak. Çok uzun zamandır bu sokağın kilitli taş tamirleri yapılamadı. Sokak esnafı toz topraktan şikayetçi... Ve 67 Sokak’tan görünüm, ne engelli, ne engelsiz. Kimin umurunda... Bornova, ana arterlerden ibaret değil... (Bornova İçin Çözümler)

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BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Sürekli mutlu olmaya çalışıyor olmasaydık, belki çok daha iyi zaman geçirebilirdik... (Edith WHARTON)