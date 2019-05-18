Bağışlanan kök hücrelerin doku çalışması gecikti mi?

LÖSEMİNİN ender görülen bir türüyle savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin, kısa sürede herkesin sevgilisi oldu.
Tüm ülkede ve yurt dışında Öykü’ye uygun kök hücre bulunabilmesi için seferberlik başlatıldı. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için ‘Öykü Arin’e Umut Ol, Donör Ol’ kampanyası başlattı. On binlerce kişi bağışta bulundu, ancak Öykü’ye yüzde 100 uyumlu kök hücre bulunamadı. Doktorlar, Öykü’nün organlarının zarar görmemesi için anneden yarı uyumlu kök hücre nakletti. Sonuç önümüzdeki günlerde anlaşılacak.
BAKANLIĞA SESLENİYOR
Eylem Şen Yazıcı, Anneler Günü nedeniyle bir çağrıda bulundu: “Yaklaşık 3 ayda 150 bine yakın donöre ulaşmıştık. Ancak henüz çalışılması mümkün olmamıştı. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum, bir an önce 150 bine yakın numunenin çalışılmasını talep ediyorum. Bu ülkede çocuklarına sahip çıkmak için mücadele eden çok sayıda anne var.”
ASYA’DA DA ÇARE NAKİL
Ve bir feryat daha... İzmir’de ölümcül bir hastalığın tanısı koyulan 5 yaşındaki Asya Soylu, uygun kök hücre nakli bekliyor. Anne İlknur Demirtaş nakil için 2 yıldan az zaman kaldığını belirtiyor, “Bu hastalık ölümcül. Kırmızı kan hücreleri damarda dolaşırken patlıyor ve bir klon oluşturuyor. Devamında beyne pıhtı atarak ani beyin ölümü gerçekleşiyor. Organlara pıhtı atarsa, organlar çalışmamaya başlıyor. Tek çare ilik nakli” dedi.
YA BİRİSİ KIZIMA UYGUNSA
Demirtaş, Öykü’yü de anımsatıyor: “Annesinin yüzde 50 uyumlu iliği nakledildi. Kızım keşke Öykü kadar şanslı olabilseydi. Asya’da yüzde 100 uyum gerek. Bu uyum sağlansa bile yaşama şansı yüzde 70. Şu anda Öykü ile 250 bin kök hücre bağışçısı oldu. Kızılay’ın bu bağışın hepsini sisteme geçirme kapasitesi yok. Henüz 150 bin sisteme girmemiş bağış var. Ya onlardan biri benim kızımın hayatını kurtaracaksa diye düşünmekten kendimi alamıyorum.”
BU UMUDA SAHİP ÇIKIN
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Kök hücre nakli bekleyen Öykü ve 4 binden fazla hasta için açılan ‘Donör ol, umut ol’ kampanyasını anımsatan Bakan, “Zaman daralıyor. İzmir’de Öykü Arin’ler için sıralara girdik. Sıra sizde! Bu umuda sahip çıkın” çağrısında bulundu. Öykü’ye, annesinden yüzde 50 uyumlu ilik nakledildiğini hatırlatan Bakan, “Sonuç başarısız olur, ya da hastalık tekrar ederse yeniden nakil gerekecek. Bu nedenle kök hücre bağışı kampanyası devam ediyor” dedi.
ÇALIŞMA NEDEN YAPILAMIYOR
150 bine yakın kan örneğinin doku tiplemesi çalışması için beklediğini vurgulayan Bakan, “Sağlık Bakanlığı toplanan kök hücreleri acilen incelemeli ve eşleşmeleri bir an önce yapmalıdır” diyerek “Son 1 yılda Sağlık Bakanlığı’na yapılan kök hücre bağışı sayısı kaçtır? 150 bine yakın kan örneğinin doku tiplemesi çalışması için beklediği bilgisinden hareketle; bu çalışmanın yapılmamasının veya sürecin yavaş ilerlemesinin nedeni nedir?” diye sordu.
DİLERİM SAĞLIK UMUDU ÇIKAR
Görüldüğü gibi, üç cephede de kritik rakam 150 bin. 150 bin kan örneği üzerinde çalışılmadığı iddiası var. Anladığım kadarıyla, bu çalışma yapılınca alınan kan örneklerinden, bekleyen hastalardan kime uygun kök hücre çıkacağı anlaşılacak. Yani, yaşam umudu olacak. Teknik bir konu. Bakanlığın kaç örneği çalıştığı ve hangi sonuçlara ulaşabildiği tabii ki çok önemli, sanırım açıklama da yapılır. Dilerim bu kan örneklerinden çok insana sağlık umudu çıkar. Bekleyen tüm hastalara geçmiş olsun!
BİR İZLENİM
Daha çok meslektaş
bekliyordum sanki
15 Mayıs... 100 yıl önce İzmir’in kanlı işgalinin başladığı gün. Gazeteci Hasan Tahsin’in işgalci güçlere ilk kurşunu sıkıp şehit edildiği gün. 15 Mayıs’ta Konak’taki İlk Kurşun Anıtı’nın önünde Hasan Tahsin ve şehitleri anma töreni vardı. Törene, geçmiş yıllara göre, katılım fazlaydı. CHP, MHP, İYİ Parti il başkanları, yöneticileri... Milletvekilleri, belediye başkanları... Cumhuriyetçi Kadınlar, Atatürkçü Düşünce Derneği... Muharip gaziler, izciler, bando ve polisler... Açıkçası 100. yılda daha çok gazeteci görmek isterdim. (Gençler kusura bakmasın, çoğunu tanıyamamış olabilirim.)
TRAMVAYDA BİR ESKİ BAŞKAN
Törene tramvayla gittim. Konak eski Belediye Başkanı Sema Pekdaş’la aynı tramvayda olduğumuzu inince fark ettim. Pekdaş, bir süre tatil yapmış, yenisine hazırlanıyor. “Ya siyaset?” “Her vatandaş gibi ilgiliyim. Ama aktif siyaset için beklemede olduğumu söyleyebilirim” dedi.
BİR ALINTI
Yasin Tinbek’ten: Demliğin burnu ne kadar yukarıda olursa olsun, bardağın önünde eğilmeye mahkumdur. (Hz. Mevlana)
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Bağışlanan kök hücrelerin doku çalışması gecikti mi?
LÖSEMİNİN ender görülen bir türüyle savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin, kısa sürede herkesin sevgilisi oldu.
Tüm ülkede ve yurt dışında Öykü’ye uygun kök hücre bulunabilmesi için seferberlik başlatıldı. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için ‘Öykü Arin’e Umut Ol, Donör Ol’ kampanyası başlattı. On binlerce kişi bağışta bulundu, ancak Öykü’ye yüzde 100 uyumlu kök hücre bulunamadı. Doktorlar, Öykü’nün organlarının zarar görmemesi için anneden yarı uyumlu kök hücre nakletti. Sonuç önümüzdeki günlerde anlaşılacak.
BAKANLIĞA SESLENİYOR
Eylem Şen Yazıcı, Anneler Günü nedeniyle bir çağrıda bulundu: “Yaklaşık 3 ayda 150 bine yakın donöre ulaşmıştık. Ancak henüz çalışılması mümkün olmamıştı. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum, bir an önce 150 bine yakın numunenin çalışılmasını talep ediyorum. Bu ülkede çocuklarına sahip çıkmak için mücadele eden çok sayıda anne var.”
ASYA’DA DA ÇARE NAKİL
Ve bir feryat daha... İzmir’de ölümcül bir hastalığın tanısı koyulan 5 yaşındaki Asya Soylu, uygun kök hücre nakli bekliyor. Anne İlknur Demirtaş nakil için 2 yıldan az zaman kaldığını belirtiyor, “Bu hastalık ölümcül. Kırmızı kan hücreleri damarda dolaşırken patlıyor ve bir klon oluşturuyor. Devamında beyne pıhtı atarak ani beyin ölümü gerçekleşiyor. Organlara pıhtı atarsa, organlar çalışmamaya başlıyor. Tek çare ilik nakli” dedi.
YA BİRİSİ KIZIMA UYGUNSA
Demirtaş, Öykü’yü de anımsatıyor: “Annesinin yüzde 50 uyumlu iliği nakledildi. Kızım keşke Öykü kadar şanslı olabilseydi. Asya’da yüzde 100 uyum gerek. Bu uyum sağlansa bile yaşama şansı yüzde 70. Şu anda Öykü ile 250 bin kök hücre bağışçısı oldu. Kızılay’ın bu bağışın hepsini sisteme geçirme kapasitesi yok. Henüz 150 bin sisteme girmemiş bağış var. Ya onlardan biri benim kızımın hayatını kurtaracaksa diye düşünmekten kendimi alamıyorum.”
BU UMUDA SAHİP ÇIKIN
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Kök hücre nakli bekleyen Öykü ve 4 binden fazla hasta için açılan ‘Donör ol, umut ol’ kampanyasını anımsatan Bakan, “Zaman daralıyor. İzmir’de Öykü Arin’ler için sıralara girdik. Sıra sizde! Bu umuda sahip çıkın” çağrısında bulundu. Öykü’ye, annesinden yüzde 50 uyumlu ilik nakledildiğini hatırlatan Bakan, “Sonuç başarısız olur, ya da hastalık tekrar ederse yeniden nakil gerekecek. Bu nedenle kök hücre bağışı kampanyası devam ediyor” dedi.
ÇALIŞMA NEDEN YAPILAMIYOR
150 bine yakın kan örneğinin doku tiplemesi çalışması için beklediğini vurgulayan Bakan, “Sağlık Bakanlığı toplanan kök hücreleri acilen incelemeli ve eşleşmeleri bir an önce yapmalıdır” diyerek “Son 1 yılda Sağlık Bakanlığı’na yapılan kök hücre bağışı sayısı kaçtır? 150 bine yakın kan örneğinin doku tiplemesi çalışması için beklediği bilgisinden hareketle; bu çalışmanın yapılmamasının veya sürecin yavaş ilerlemesinin nedeni nedir?” diye sordu.
DİLERİM SAĞLIK UMUDU ÇIKAR
Görüldüğü gibi, üç cephede de kritik rakam 150 bin. 150 bin kan örneği üzerinde çalışılmadığı iddiası var. Anladığım kadarıyla, bu çalışma yapılınca alınan kan örneklerinden, bekleyen hastalardan kime uygun kök hücre çıkacağı anlaşılacak. Yani, yaşam umudu olacak. Teknik bir konu. Bakanlığın kaç örneği çalıştığı ve hangi sonuçlara ulaşabildiği tabii ki çok önemli, sanırım açıklama da yapılır. Dilerim bu kan örneklerinden çok insana sağlık umudu çıkar. Bekleyen tüm hastalara geçmiş olsun!
BİR İZLENİM
Daha çok meslektaş
bekliyordum sanki
15 Mayıs... 100 yıl önce İzmir’in kanlı işgalinin başladığı gün. Gazeteci Hasan Tahsin’in işgalci güçlere ilk kurşunu sıkıp şehit edildiği gün. 15 Mayıs’ta Konak’taki İlk Kurşun Anıtı’nın önünde Hasan Tahsin ve şehitleri anma töreni vardı. Törene, geçmiş yıllara göre, katılım fazlaydı. CHP, MHP, İYİ Parti il başkanları, yöneticileri... Milletvekilleri, belediye başkanları... Cumhuriyetçi Kadınlar, Atatürkçü Düşünce Derneği... Muharip gaziler, izciler, bando ve polisler... Açıkçası 100. yılda daha çok gazeteci görmek isterdim. (Gençler kusura bakmasın, çoğunu tanıyamamış olabilirim.)
TRAMVAYDA BİR ESKİ BAŞKAN
Törene tramvayla gittim. Konak eski Belediye Başkanı Sema Pekdaş’la aynı tramvayda olduğumuzu inince fark ettim. Pekdaş, bir süre tatil yapmış, yenisine hazırlanıyor. “Ya siyaset?” “Her vatandaş gibi ilgiliyim. Ama aktif siyaset için beklemede olduğumu söyleyebilirim” dedi.
BİR ALINTI
Yasin Tinbek’ten: Demliğin burnu ne kadar yukarıda olursa olsun, bardağın önünde eğilmeye mahkumdur. (Hz. Mevlana)
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN