2018 mutluluk yılı olsun



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E GÖRE

“Mutluluk... Kimi için bir dilim ekmek. Bir başkası için çocukları. Bazen dizdeki ağrının geçmesi. Güzel bir çiçek. Sevdiğine kavuşmak. Sağlık. Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Ağı’nın Dünya Mutluluk Raporu’na göre mutluluk değerlendirme alt başlıkları şöyle: Kişi başı gelirin yeterli olması; Sosyal desteklerin yerinde verilmesi; Sağlıklı yaşam beklentisinin karşılanması; Kişisel özgürlüklerin korunması; Hayırseverlik; Yolsuzluğun bulunmaması.

İŞTE 18 MUTLULUK İLACI

Ben de 2018 için mutluluk reçetesini şöyle yazdım: Mutluluk için 18 ilaç:

1. Düzenli sağlık kontrolü. 2. Hedefler koyalım. 3. Yürüyüş. 4. Aile. 5. Günlük yazalım. 6. Doğal ürünler. 7. Gönüllü çalışma. 8. Kaliteli uyku. 9. Arkadaşlarımız. 10. Kitap. 11. Bisiklet. 12. Hayvan dostlarımız. 13. Yavaşşşşşş. Hemen şimdi. 14. Müzik. 15. Büyükleri, hastaları ziyaret. 16. Öğrenciye destek. 17. Vitaminler ve gıda takviyeleri. 18. Sağlıklı beslenme.

ÖNERİLEN SAĞLIKLI BESİNLER

Sağlıklı beslenme deyince. İşte, bilimsel derneklerin onayladığı, önerilen 50 sağlıklı gıda:

* Portakal (Bağışıklık sistemini güçlendirir) * Kivi (Antioksidan koruma) * Nar (Tüm meyvelerden fazla C vitamini ve potasyum içerir) * Ahududu (Kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir) * Yabanmersini (Gözleri korur, yüksek kan şekerini azaltır) * Greyfurt (Cildi temizleyip sindirimi dengeler. Kansere karşı faydalıdır) * Mandalina (Tip-2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini azaltır)

HER BİRİNDE ŞİFALI ÖZELLİK

* Avokado (Kalp hastalığı riskini azaltır) * Muz (Kalbi koruyan potasyum kaynağı) * Domates (Hücrelerdeki DNA’yı koruma. Kansere karşıtı enzimleri güçlendirir) * Patlıcan (Kalp hastalıklarına karşı) * Pazı (Magnezyum ve potasyum zengini) * Mantar (Kanserle mücadelede etkili) * Lahana (Kanser riskini azaltır, kemik güçlendirir. Toksin arındırıcı)





BU LİSTEYİ UNUTMAMAK GEREK

* Brokoli (Zehirli toksinlerden arındırır. Kansere karşı koruma) * Rezene (Antioksidan) * Tatlı patates (A ve B vitamini, yararlı lif, potasyum zengini) * Sarımsak (Bağışıklığı güçlendirir, kalbi korur) * Şeker pancarı (Tansiyon ve kolesterol düşürmede) * Ispanak (Folik asit kaynağı. Yüksek miktarda A vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, çinko ve selenyum)

VİTAMİN KAYNAKLARI

* Karnıbahar (Kanserle mücadelede) * Kara lahana (Cilt, göz, diş için) * Soğan (C, B6, manganez, potasyum) * Bal kabağı (Hücre geliştirir, gözü korur) * Tuna balığı (Beyne güç, kalp ve damar hastalıklarına koruma) * Ançuvez (Protein, B vitamini, kalsiyum, omega-3) * Sardalya (Beyni güçlendirir) * Somon balığı (Cilt kanseri riskini azaltır)

BUĞDAY TÜRLERİ DE VAR

* Tam buğday ekmeği (Kolon kanseri riskini azaltır, sindirim sistemini korur) * Kümes hayvanı eti (B vitamini) * Kinoa (Amino asitler) * Yulaf ezmesi (Bağışıklığı güçlendirici, kolesterolü düşürücü) * Kenevir tohumu (Yağ asitleri, E vitamini ve amino asit) * Firavun buğdayı (E vitamini, selenyum, magnezyum, çinko, fosfor, B vitamini) * Yeşil mercimek (Kalbi korur, kan şekerini düzenler) * Kavılca buğdayı (Düşük kalori kaynağı)

YUMURTA VE YOĞURDU UNUTMA

* Ceviz (Kalp sağlığı için) * Badem (Kolesterolü düzenler, bağışıklığı güçlendirir) * Chia çekirdeği (Kalsiyum) * Keten tohumu (B vitamini, potasyum ve demir) * Yumurta (Sinir sistemi, hücre yapısı sağlığı için) * Kefir (Kalsiyum, fosfor, magnezyum. Bağışıklığı güçlendirir) * Yoğurt (Bağırsağı düzenleyen bakterilere güç, bağışıklığa destek)

ELBETTE Kİ ZEYTİNYAĞI DA

* Hindistan cevizi (Kalp sağlığı için. Yağ yakar) * Zeytinyağı (Kalbe güç. Bol antioksidan) * Kimyon (Kalp sağlığı, enfeksiyonlara karşı etkilidir) * Zerdeçal (Antiviral. Alzheimer ve kansere etkili) * Tarçın (Beyin ve bağırsak sağlığı) * Kırmızı çay (Antioksidan. Kalsiyum ve demir zengini) * Siyah üzüm (Antioksidan)

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BU DA BENDEN

Bak 2018, sana diyorum...

2018’e sesleniyorum. Peşin “Hoş geldin” demiyorum. Geçen yıl 2017’ye demiştim, demez olaydım. Daha ilk saatlerinde terör yaşadık. Bu yüzden 2018, öncelikle beklentilerimiz var senden. Ülkemize ve dünyaya barış getir. Her türlü terör, savaş yaşanmasın. Kan akmasın. Şehit haberleri gelmesin, ocaklara ateş düşmesin. İnsanların içine kardeşlik, sevgi doldur. El ele versin herkes, birlik olsun.

GELECEĞE UMUT VE GÜVENLE BAKILSIN

Sağlık, mutluluk sevdiklerimizle birlikte olmak istiyoruz. “Çoluğumuz, çocuğumuz, herkes güzel günler yaşasın, geleceğe umutla, güvenle baksın” diyoruz. İnsanlar kimseye gereksinim duymadan, oradan buradan yardım beklemeden yaşayabilsin, kendi yağında kavrulabilsin. Tabii ki, olanaklar ölçüsünde gereksinim duyanlara, incitmeden, onurlarını zedelemeden, yardım edilsin.

GELENLER GİDENLERİ ARATMASIN

Ülkemiz güzelliklere, huzur ve güven dolu günlere yelken açsın... Aile içi, özellikle kadına şiddet, çocuk istismarı yaşanmasın. Demokrasi asla zedelenmesin, vatandaşlar arasında eşitlik herkesin ilkesi olsun. Kazanımlar herkesin yüzünü güldürsün. İnsanlar birbirine sevgiyle sarılsın, kenetlensin...

İşte 2018, aklıma gelenler böyle. Fazla da bir şeyler istemedim sanki, eksikler mutlaka vardır. Bunlara itirazın yoksa, “Sana hoş geldin...”

Ve de 2018’le tüm yeni yıllara son sözüm: Gelen gideni aratmasın...

SAĞLIKLI, MUTLU YILLAR DİLİYORUM. BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVDİKLERİNİZ HEP SİZİNLE OLSUN. HERKES HER ZAMAN GÜLEBİLSİN...

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BİR ALINTI

Naciye Ölçüm’den: İyi ki geçiyorsun zaman! Ya acının en derine işlediği bir anda donsaydın! MEVLANA