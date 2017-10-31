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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

Beşiktaşlılar bu hakeme dikkat etmeli

31 Ekim 2017

BEŞİKTAŞ-Monaco maçının 45 yaşındaki İtalyan hakemi Paolo Tagliavento, 2007’den beri FIFA kokartı taşıyor.

Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe’nin 6 maçını yönetti. Takımlarımız 4 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgi 2012’de Beşiktaş’ın 3-0 kaybettiği Atletico Madrid maçıydı.

İTİRAZLARA KARŞI HASSAS

Beşiktaş’ın toplam 3 maçını yönetti. Diğer ikisi de 2010 yılında Porto ile 1-1 ve 2015 yılında da Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldığı maçlardı.

Tagliavento oyuncuların baskısından etkilenmez, itirazlara karşı da hassastır. Zaman çalmaya tahammülü yok. Sarı kart ortalaması 4.5, faul ortalaması 22.

El-kol hareketlerine, agresif davranmamaya özen gösterir. Kriz yönetiminde sakin ama otoriter. Ceza alanındaki tutma, çekme ve itmelerde cesur kararlar verir.

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