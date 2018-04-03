Bu hafta malumunuz olduğu üzere Kanser Haftası. Kanserle savaş sürecinde erken teşhisin ve pek tabii ki yoğun tedavinin önemi aşikar. Aslında tüm bu sürecin yanısıra bir başka önemli hadise daha var.

O da şu: Psikolojik destek. İşte, Kansere Karşı 1’iz projesi de bu farkındalığı oluşturabilmek için birebir. Dünya Sağlık Örgütü verileri düşündürücü. Dünyada her 6 kişiden 1’i maalesef kanser nedeniyle ölüyor. Ve yeni kanser vakalarının önümüzdeki 20 yıl içinde tam %70 oranında artması bekleniyor. Ne büyük bir oran değil mi? Türkiye’deki durumsa hiç de iç açıcı değil. 2016’da yayınlanan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Kanser İstatistikleri çalışmasına göre, meme kanseri Türkiye’deki kadınlarda da en sık görülen kanser türü. Kanserli hasta sayısı da yine dünya ile aynı hızda artmaya devam ediyor maalesef.

HASTA VE YAKINLARINA PSİKOLOJİK DESTEK ŞART

Europadonna Türkiye yani Türkiye Meme Hastalıkları Koalisyonu Derneği, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen, üyeleri Avrupa ülkelerindeki bağlı gruplardan oluşan Avrupa Meme Kanseri Koalisyonu olan Europa Donna’nın Türkiye ayağı. Amaçları, meme kanseri konusunda farkındalığın artırılması. Bu çalışmada yalnız da değiller. Metastatik Meme Kanseri Derneği MetAmazon ile Novartis Onkoloji de onlarla birlikte. İşte Europadonna Türkiye’nin, geçen yıl yaptığı araştırma gösteriyor ki, kanserle savaşan hasta ve hasta yakınlarının, gerek maddi gerekse lojistik sorunlar nedeniyle ihtiyaç duydukları psikolojik desteğe ulaşamıyorlar.

SORULARA CEVAPLAR YOUTUBE KANALINDA

E günümüz de sosyal medya dünyasının zirve yaptığı bir dönem olduğu düşünülürse Kansere Karşı 1’iz platformu youtube üzerinden paylaşımları işte burada devreye giriyor. Bu vesileyle hem hastalar hem de hasta yakınları tedavi sürecinde merak ettikleri soruların yanıtlarını uzman bir onko-psikolog aracılığıyla alabilecekler. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın her yerinden ücretsiz ve kolayca ulaşılabilecek bir hizmet. Şahane! Örneğin; annesinin meme kanseri olduğunu bilmeyen çocuğa hastalığın ilerlediği nasıl söylenebilir ? Ya da metastatik meme kanseri tedavisi sırasında ölümle ilgili duygularla nasıl baş edilebilir? Ya da kanseri tekrarlamış ve tedavi almak istemeyen bir hastaya nasıl yaklaşılmalıdır ? İşte bu ve buna benzer tüm cevaplar Kansere Karşı Biriz kanalı üzerinden sizinle olacak. Europa Donna Türkiye, MetAmazon Derneği (Metastatik Meme Kanseri Derneği) ve Novartis Onkoloji ile birlikte başlatılan kampanya, “kansere karşı bir” olarak, bu birliği hastalara hissettirmeyi, böylece hasta ve hasta yakınlarına destek olmayı hedefliyor. Eminim başaracaklar. Hep birlikte başaracağız. Ele ele vererek.

Kansere Karşı 1’iz Youtube kanalı linki: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHiFZIpvIIQPxUUChEuUw7hZtDqBxxCX_