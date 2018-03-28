Evimizin Sağlık Elçileri Çanakkale’de

ÇABA Derneği memleketin en duyarlı, en maharetli, en iş bitirici kadınlarından oluşan bir dernek.

Şahane ötesi işler yapıyorlar. Çocukların, gençlerin eğitimlerinden, Anadolu Kadını’nın bilinçlenmesine kadar her şeyle ilgileniyorlar. Uzun yıllardır ülkemizin ihtiyaç duyulan her bölgesine yardım götürmek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve çocuklarımıza umut olmak için çalışıyorlar.

İşte “Evimizin Sağlık Elçileri” projesi de derneğin bu pırlanta projelerinden yalnızca biri. Bu proje ile Anadolu’yu karış karış dolaşarak, toplantılar düzenleyerek evin karar vericisi konumunda olan kadınlarımızı bilinçlendiriyorlar. Amaç, sağlıkla ilgili doğru bilgilenme, hastalıklardan korunma ve aile sağlığı konusunda bilinçlendirme.

KADIN BULUŞMASI CUMARTESİ, BÜYÜK TRUVA’DA

Bu kapsamda Türkiye’nin 12 farklı merkezinde düzenlenen yüz yüze toplantılar sonunda, tüm katılımcılara Evimizin Sağlık Elçisi sertifikası veriyorlar. Kadınlarımız bu hafta sonu da Çanakkale ’de biraraya gelecekler. 31 Mart Cumartesi günü, saat 13 -15 arasında, Büyük Truva Oteli’nde Çanakkale’li kadınlarla buluşup, katılımcı doktor ve konuklarla onları bilinçlendirecekler. Onlar, her evin bir sağlık elçisi olması için sürekli olarak ÇABAlıyorlar! Feyz almamız gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.evimizinsaglikelcileri.com/

ANADOLU’NUN EŞSİZ LEZZETLERİ THE GLOBE’DA

Ordu’nun meşhur yayla pancar turşusu, Antakya’nın tahinli humusu, Ödemiş’ten tulum peyniri, Antep’in mini içli köftesi, Şanlıurfa’nın pencer boranisi… Bilmediğimiz tatlar ya da bir dönem bildiğimiz ama unuttuğumuz yerel lezzetler… Aslında bizi biz yapan kültürümüzün yapı taşlarından unutulmaz yemeklerimiz bu saydıklarım.

Tüm bu tatlar Nisan ayı boyunca İstanbul’un en büyük oteli unvanına sahip Hilton İstanbul Bomonti içinde yer alan The Globe’da, Anadolu mutfağını özleyenlerin ağız tatlarına sunulacak. Güney’den mercimekli Tarsus humusu ve bamya turşusu ile servis edilen dört bacak ahtapot, Edirne tava ciğeri, Erzurum kadayıf dolması, vişneli saroz yalancı yaprak sarma, taze zahter salatası da tadacaklarımız arasında. Anadolu’nun dört bir yanından gelen her bir yemeğin coğrafi tescilli ürünlerle hazırlanmış yemekler olduğunu ifade etmekte fayda var.

Tatları biraraya getiren bu menüde, içeriklerin Anadolu’daki hikayelerini de bulabileceksiniz. İşte işin en güzel taraflarından biri de bu. Hikayeleriyle yemekleri tatmak. Antakya’dan Datça’ya, Ordu’dan Ayvalık’a Anadolu topraklarının yemek mirasını bir menüde buluşturan The Globe, İstanbullular’ın uğrak noktası olacak. Anadolu'nun yöresel lezzetleri içerisinde farklı tat arayanlar özel tariflerle yapılan birçok yemek bulabilecek.