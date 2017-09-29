Emmy Jürisinde tek Türk CEO

Ciddi ciddi ihracat kalemi olarak da kayıtlara geçmeye başladı. Sektörün böylesine canlı olması elbette televizyon kurumlarımızın, yapım firmalarımızın ve yan kollarının giderek gelişmesini sağlıyor. Dizilerimizin dünyanın dört bir yanında. Tabii bir de güzeller güzeli memleketimizin dizilerde boy boy gösterilmesi ve ardından gelen turistler. Kültürümüzü yayma ve benimsetme hadisesi de cabası elbette. Bizler bu telaş içindeyken 'televizyon oscarları' olarak bilinen meşhur Emmy Ödülleri'nin bu yıl ki yarı final jürisinde bir Türk televizyon yöneticisi dikkat çekiyordu. Kanal D ve yapım şirketleri CEO'su Özge Bulut Maraşlı 'ydı işte o isim.

Heyecan verici bir durum açıkçası. Televizyonculuğumuzun ve dizi dünyamızın, global anlamda geldiği noktayı gösteren şahane bir aşamanın göstergesidir bu. Yüz milyonlarca insanın izlediği yapımların en iyilerinin seçilmesinden söz ediyorum dostlar. Herhangi bir durum değil yani. Türk medya dünyasının bir çalışanı olarak bu haberden dolayı gurur ve mutluluk duydum. Çünkü Emmy hadisesi, dünya televizyonculuğunun geldiği en zirve nokta. Bu nedenle Türk televizyonculuğunu standartların üstüne taşıyan hem Doğan TV Holding Yönetimini hem de bu onuru Türk Medyası'na yaşatan CEO Özge Bulut Maraşlı'yı yürekten alkışlıyorum. Darısı diğer sektörlerde fark yaratan Türk firma yöneticilerinin tüm dünyada işte böyle, bu şekilde adını duyurmasında. Gördüğümüz gibi, Türkiye'de çok iyi şeyler de oluyor!

SELDA BAĞCAN EFSANESİ

Çok uzun zamandır canlı canlı dinlememiştim ta ki Zorlu Performans Stüdyo'da seyredene kadar. Selda Bağcan tam bir star arkadaşlar. Bir dünya starı. Efsanevi. Ünü feci şekilde yurtdışına yayılmış durumda zaten. İnternetten canlı yayınlanan özel konserler serisinde Canlı Sahne 'nin ikinci konuğu Selda Bağcan oldu. Grubu da İsrailli sörf rock grubu Boom Pam idi. Yaz Gazeteci Yaz, Ziller ve İpler, Çemberimde Gül Oya derken Neşet Ertaş 'ın muazzam eserlerini Bağcan'ın yorumuyla sahneden canlı canlı dinledik. Tek kelimeyle muteşemdi. Konser Dream TV'den de canlı verildi. Dinleyenlerinin neredeyse tamamının genç oluşu, Selda Bağcan'ın bu durumdan da büyük keyif alması ortaya bambaşka büyülü bir iş çıkardı. Tüm türküler, şarkılar ezberden söylendi, bilmeyen neredeyse yok gibiydi. Bu memleketin bir evladı olarak gurur duydum bu manzaradan açıkçası. Dinleyicilerine 'haydi beni gaza getirin çocuklar' diye seslenen Selda Bağcan'ın sahnedeki neşeli, esprili, samimi duruşunu açıkçası çok sevdim. Samimiyet ve içtenlik yapılan işe yansıdı mı tadından doyulmuyor zaten. Türkülerimiz de işte bu yüzden ölümsüz ya!