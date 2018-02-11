Torna tesviyeyle başladı şimdi ise güzelleştiriyor

Hatice Nur Uzgenç, kısadan iş sahibi olabilmek için teknik lisede torna-tesviye okur. Stajyer olarak adım attığı fabrikada montaj şefliğine kadar yükselir. Uzgenç, evlilik nedeniyle iş yaşamından uzak kalsa da birçok kursa katılır. Bir süre sonra da kozmetik alanında pazarlama işine yönelir. Ürün satmak yerine üye yaparak büyür. Hatice Nur Uzgenç, 1997’de ise Manisa’da bileziklerini satarak 75 metrekarede güzellik salonu açar. 2000’de işini İzmir’e taşıyan Uzgenç, bir yandan işini büyütüp, bir yandan da kurduğu akademiyle sektörün ihtiyacı olan personeli yetiştirir. Bugün Nets Club markasıyla 6 şubeye ulaşan Hatice Nur Uzgenç’in gündeminde ‘köyde sağlık merkezi’ projesi bulunuyor.

Hatice Nur Uzgenç... Çocuklarıyla birlikte maddi yönden çok zor günler geçirse de asla pes etmeyen ve tek başına zorlukların üstesinden gelerek başarıyı yakalayan kadın girişimci. Mücadeleci ve güçlü biri olarak da hemcinslerine rol model olan iş insanı. Nets Club’ın kurucusu Hatice Nur Uzgenç ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1964 Manisa doğumlu olan Hatice Nur Uzgenç’in hayatla mücadelesi gözlerini dünyaya açtığı ilk dakikalarda başlamış. Uzgenç, o süreci şöyle anlattı:

O ANLAYIŞA KULAK ASMADI

“Ev hanımı anne ile traktör tamircisi bir babanın üç kızından sonra dördüncü olarak ben ve ikizim Ali dünyaya gelmiş. İkizimin varlığı hayatımı yönlendiren önemli bir faktör oldu. Onun sayesinde önce aile içinde mücadele vermem gerekti. Mücadeleci bir yapıyla neredeyse çocukluğumdan beri çalıştım. ‘El alem ne der’ anlayışıyla büyüdük. Anneme, ‘Ne derlerse desinler ben yanlış yapmıyorum, iyi şeyler yapıyorum. Sen kafana takma’ diyerek, bildiğimi okudum. Ortaokulda da bir kotçuda iş bulup, yaz tatilleri ile hafta sonları orada çalıştım.”

ERKEK LİSESİNE GİTTİ

Hatice Nur Uzgenç, o yıllarda birçok kişinin yaptığı gibi ortaokuldan sonra iş sahibi olabilmek adına teknik lisenin yolunu tutar. Makine ressamı olma planı yaptığını söyleyen Uzgenç, “Ama gittiğim okulda bu bölüm yoktu ve fen alanında eğitim görmek istediğim için torna tesviye bölümünü seçtim. Bir süre sonra da bir fabrikada stajyer olarak çalışma hayatına resmen adım attım. Okul sonrası da aynı yerde işe girdim. Kamyonların basınçlı fren hortumlarının montajını yapıyordum. Montaj şefliğine kadar yükseldim. Ama fabrikada bir kadın olarak çalışmak çok zordu. Her gün işe gittiğimde mesainin bitmesi için dakikaları sayıyordum” diyerek, profesyonel iş hayatının zorlukları paylaştı.

BİLEZİKLERİNİ SATTI VE...

Evlilik nedeniyle iş hayatına ara veren Uzgenç, hikayesinin devamını şöyle anlattı:

“Evlenince boş oturmadım. Kız meslek liselerinin düzenlediği nakıştan boyamaya tüm kurslara katıldım. Burada yaptıklarımı da sattım. Daha sonra ise katlı pazarlama sistemiyle çalışan bir firma vasıtasıyla, kozmetik hayatıyla tanışma fırsatı yakaladım. Firmada, kozmetik ürünlerin satışı yerine sistemle ilgilenerek, distribütör sayısını artırarak iyi kazançlar sağladım. Aklımda hep güzellikle ilgili bir iş vardı. Onun için önce İzmir’de güzellik uzmanlığı kursuna gittim. Ekipmanları da tanımak için iki kızımı Manisa’da bırakarak İstanbul’da bir klinikte eğitim aldım. 1997’de ise Manisa’da 75 metrekarelik bir dükkanda güzellik salonu ve Milli Eğitim’e bağlı kursunu açtım. Kuaförlerle kıyaslanan işimizi anlattık. 2000’de de kızımın okulu ile birlikte İzmir’e taşındık. Askeriyenin güzellik solanları ile otellerin spa kısımlarını işlettik. İşleri büyüttük. Şubeleşerek bugünlere geldik.”



SIRADA SAĞLIK KÖYÜ VAR

GÜZELLİK salonu olarak başlayan süreci bugün güzellik polikliniği, eğitim akademisi, salon işletmeciliği ve 6 şubesi olan bir yapıya dönüştürdüklerini ifade eden Hatice Nur Uzgenç, “100 bine yakın kayıtlı üyemiz var. Bunun 60 bini aktif. Teknolojiye yatırım yaparak büyüyoruz. Franchise şu mesafeliyiz. Kendi imkanlarımızla büyümeyi planlıyoruz. Gündemimizde ‘Köyde Sağlık Merkezi’ projesi var. Bornova Homeros Vadisi’nin üstünde bulunan Kayadibi Köyü’nde bir merkez kurduk. Butik otel formatında. Nets Vadi olarak burada yeni bir oluşuma imza atmayı hedefliyoruz. Detoks merkezi gibi olacak” diyerek, gelecek planlarını paylaştı.



HİKAYEMİZ AYNI

KAHRAMANLAR FARKLI

İŞİNİ büyüten, iki kızının iyi okullarda öğrenim görmesini sağlayan, bir yandan da başka kadınlara ışık olmak adına yoğun mesai harcayan Hatice Nur Uzgenç, bunun için ‘Güçlü Kadın Derneği’ni kurmuş. Uzgenç, “Dernek ile kadınların üretime katılmasını, ailenin ve toplumun kazancına dönüşmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Meslek eğitimleri veriyoruz. Bunun için de hayatımdan kesitlere yer verdiğim ‘Hikayemiz Aynı Kahramanları Farklı’ isimli bir kitabı kaleme aldım. Kitabın satışından gelen tüm geliri bu derneğe aktarıyorum” diyor.

KISA KISA

* Hatice Nur Uzgenç, ikinci kuşağın da işe dahil olduğunu söyleyerek, “Kızılarımın ikisi de çocukluklarından itibaren işin içinde. Mimar kızım Elvan bizimle birlikte. Veteriner ve ziraat mühendisi olan Sevgi’nin ise farklı planları var” diyor.

* Türkiye Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 2016 yılı başarılı girişimcilik ödülünün sahibi olan Hatice Nur Uzgenç, “Bu ödül ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin bir göstergesi” diyor