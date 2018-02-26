 Nerede kalmıştık

GEÇEN yılı fiyat artışı ve yüzde 7 büyümeyle kapatan Ege gayrimenkul sektörü 2018’e de iyi bir başlangıç yaptı. Ege’nin 7 kenti Ocak 2018’de bir önceki döneme kıyasla yüzde 8.6 büyüyerek 15 bin 196 konut satışına imza attı. Türkiye genelinde konut satışları ise aynı dönemde yüzde 1.7 oranında artarak 97 bin 19 oldu. 2017’de 215 bin 713’le konut satışıyla Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen Ege kentleri yılın ilk ayında da benzer performansını sürdürdü.

Faizler etkili oldu

Konut satışlarında İzmir, 5 bin 841’le yine en yüksek paya sahip oldu. İzmir’i 2 bin 474 konutla Aydın izledi. Ege’de konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 551’le Uşak oldu. Bankaların tüketiciye sunduğu en düşük oranlı konut kredisi faizinin aylık yüzde 1.15 ile son 20 ayın en yüksek rakamına ulaşması ipotekli satışlara yansıdı. Ege’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.62 oranında azalış göstererek 4 bin 622 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30.4 olarak gerçekleşti. Ege’nin 7 kentinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 artarak 6 bin 627 oldu.

OCAK PERFORMANSI

Aydın 2.474

Balıkesir 1.967

Denizli 1.307

İzmir 5.841

Manisa 1.827

Muğla 1.229

Uşak 551

***

Konut satışında

standartlar değişti

KURULDUĞU 1976’dan bu yana İzmir, Çeşme ve Kuşadası gibi pek çok lokasyonda konut, çarşı ve villa üreten Konutsan A.Ş., ‘Vizyon 35’ projesiyle yoluna devam ediyor. İzmir Uzundere’deki kentsel dönüşüm alanının üzerinde yer alan proje 11 bin metrekare alanda 4 blokta 101 konuttan oluşuyor. Projenin Mart 2019’da tamamlanacağı bilgisini veren Konutsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İzmit, konut satışlarında standartların değiştiğine dikkat çekti. “Artık daire almak isteyenler çoğunlukla içinde sosyal alanların var olduğu yaşam alanlarını tercih ediyor” diyen İzmit, şu bilgileri paylaştı:

1+1 daire yok

“Biz de bu talebe hizmet etmek amacıyla etrafı site şeklinde çevrili, güvenlik girişli, her dairenin kendi adına ayırtılmış özel otoparkı, yetişkinler ve çocuklar için yüzme havuzu, oyun parkı, yetişkinler için spor alanı, kafe/restoran, alışveriş merkezi, ATM’ler, süs havuzları, bolca yeşil alanın olduğu bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Günümüzde özellikle otopark ve güvenliğin önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda hassas çalışıyoruz. 18 dükkandan oluşan ve alışveriş merkezi formunda yapacağımız çarşıda giyim, kozmetik, market gibi pek çok ihtiyaca hizmet verecek alanlar yer alacak. Aileleri düşünerek bir yaşam alanı oluşturduk. Bu sebeple de projede 1+1 yok. Dairelerimiz 3+1.”

YÜKSELİŞTEKİ KENT

“İZMİR son zamanlarda en çok tercih edilen, kaliteli göç alan şehirlerin arasında ve yükselişte” diyen İbrahim İzmit, bu durumun konut satışlarının da ivme kazanmasına yardımcı olduğunu dile getirdi. İzmit, “Özellikle yeni firmaların varlığıyla artan proje sayısı İzmir’de konut satışlarında çarpan etkisi yaratıyor. Sanayideki hareketlilik de yeni iş alanlarının oluşmasını sağlıyor. Tüm bunlar turizme de olumlu yansıyor” ifadesini kullandı.

YENİ BİR CEHRE

İZMİR’de kentsel dönüşümün yerel yönetim ve hükümetin de desteğiyle hız kazandığını dile getiren İbrahim İzmit, “Bulunduğumuz bölge bugüne kadar plansızlıktan dolayı geri kaldı. Ancak bu dönüşümle birlikte yeni bir çehre ve görüntü kazanmaya başladı. 5 yıl içinde 40 bin civarı yeni konut yapılması planlanıyor. Şu anda yeni başlayan konut sayısı yaklaşık 5 bin civarı. Burası İzmir’in yükselen değeri ve çok kısa bir sürede daha da değerli hale gelecek. Şu anda İzmir’de yatırım amaçlı da en kazançlı bölgeler arasında” diyerek, geleceğe dönük yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu savundu.

***

BESA Grup’tan Bodrum’a

200 milyonluk yatırım

GAYRİMENKUL ve inşaat yapım, yatırım, geliştirme ve işletme konusunda yarım asırdan bu yana faaliyet gösteren Ankara merkezli BESA Grup, deneyimlerini Bodrum’a taşıyor. ‘The BO Viera’ projesini geliştiren şirket, Bodrum’a 200 milyon dolarlık yatırım yapacak. Amiral gemisi inşaat faaliyetleri olan şirketin, AVM yapımı, enerji, telekomünikasyon ve turizm sektörlerinde de yatırımları bulunuyor. Yıllardır tutkuyla bağlı oldukları Bodrum’da ‘The BO Viera’ adıyla yaşam deneyimi sunduklarını belirten BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, şöyle devam etti:

Yatırım fırsatı

“Bu projeyle bir hayalim gerçekleşiyor. Türkiye’nin olduğu kadar Ege ve Akdeniz havzasının da en değerli bölgelerinden Bodrum’da hem benzersiz bir yaşam deneyimi, hem de yatırımcılar için doğru, güvenilir ve zamansız bir yatırım fırsatı yaratıyoruz. Projeyi kurgularken Bodrumluları ve burada yaşamak isteyenleri dinledik. Talepleri çok yönlü tecrübeyle birleştirerek Bodrum’un en büyük ve sofistike projesini ortaya çıkardık.”

İLK ETAP 2019 SONUNDA

İNŞAAT ruhsatı alınan proje 150 dönüm arazi üzerine inşaa edilecek. Proje, 330 villa ve rezidans, 7 işyeri, 85 odalı THe BO Vue-Curio a Collection by Hilton’dan oluşuyor. 1.2 kilometrelik sahile sahip olan proje, Türkbükü ve Gündoğan’ın arasında yer alan Küçükbük Koyu’nda hayata geçiriliyor. Satışa çıkarılacak ilk etabın 2019’un sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Bu etapta 54 adet 5+1 dubleks, 49 adet 3+1 ve 5 adet 2+1 flat rezidans satışa sunulacak.

Aydın o listede yok

YABANCILARA yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 artarak bin 742 oldu. Ege’de ise yabancılara yapılan satıştaki düşüş devam ediyor. Geçmiş yıllarda ilk 10’da yer alan Aydın, TÜİK’in son açıkladığı verilerde yer almadı. Muğla ise Ocak 2018’de yüzde 2.5’lik büyümeyle 41 konut satışına imza attı.