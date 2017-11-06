İzmir'de konut fiyatları arttı

Geri dönüş süresinin 19 yıl olduğu İzmir’de Ekim 2017’de konut fiyatları en çok Bornova, Bayraklı ve Urla’da arttı.

Yüzde 3.9 ile Bornova ilk sırada yer aldı.

HÜRRİYET Emlak ‘Ekim 2017 Emlak Endeksi’ verilerine göre, İzmir genelinde satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 15 oranında artış gösterdi. İzmir’de satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 2 bin 750 TL kadar çıktı. Kiralık konutlarda ise bir yılda yüzde 10 oranında artış oldu ve ortalama kira fiyatı metrekare bazında 12 TL oldu. İzmir genelinde konutların geri dönüş süresi ise 19 yıl olarak hesaplandı.

ŞAMPİYON BORNOVA

İzmir’de konut fiyatları ekim ayında en çok Bornova, Bayraklı ve Urla’da arttı. Bornova’da satılık konut fiyatları son bir ayda yüzde 3,9 oranında artışla 3.394 TL oldu. Bayraklı’da konut fiyatları son bir ayda yüzde 3,6 oranında arttı ve ortalama fiyat 3 bin TL oldu. Urla’da ise yüzde 3,5 oranında artış yaşandı ve ortalama fiyat 4 bin TL seviyesine ulaştı.



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İkinci etap %25’lik indirimle satışta

ARYOM İnşaat’ın Gaziemir’de hayata geçirdiği Aryom Koru’da gelen talebin yoğunluğu sebebiyle 2’nci etabın satışları öne alındı. 1’inci etaptaki konutları yarısından fazlasını ev sahipleriyle buluşturan firma, 2’nci etap için ise yüzde 25 indirim içeren lansman fiyatlarıyla satışa çıktı. Satışa başladığı günden bugüne geçen 10 aylık süre içinde yüzde 30 değer artışıyla yatırımcısına kazandıran Aryom Koru’nun 2’nci etabında fiyatlar, bahçe ve çatı teraslı 2+1, 3+1, 4+1 daire tiplerinde 449 bin TL’den başlıyor. 34 bin metrekare alan üzerine kurulan Aryom Koru’da konutlar 2018’de teslim edilecek.

2018’DE TESLİM

Aryom Koru projesine hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayan Aryom İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, bu ilgiden dolayı projenin 2’nci etabını da hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

Günday, “2018’de teslimi planlanan Aryom Koru projesi, açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness ve spa welness merkezi, sauna, buhar ve masaj odaları, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, kafesi, kapalı otoparkı gibi içerdiği zengin sosyal donatıları yanı sıra, yüksek konfor taşıyan yeni nesil evleriyle diğerlerinden kolayca ayırt ediliyor. Konutlarda yerden ısıtma sistemiyle birlikte, elektrikli panjur sisteminden alüminyum pencere doğramalarına, ahşap güneşliklerden en son teknoloji akıllı ev otomasyon sistemine, 24 saat kameralı güvenlik sistemine, VRF iklimlendirme sisteminden her daireye depo alanına, kültür ve sanat merkezine kadar farklı özellikler bulunuyor” dedi.



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Lüks projelergörücüye çıkıyor

SON dönemde artan lüks konut üretimiyle dikkat çeken İzmir, ‘Konut Projeleri Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 24–26 Kasım’da yapılacak tanıtım günleri, yaklaşık 20 firmanın katılımıyla Swissôtel Büyük Efes’te gerçekleştirilecek. İzmir’de ilk defa düzenlenecek Konut Tanıtım Günleri, sektördeki marka bilinirliğini güçlendirme, satış çalışmalarını destekleme, müşterileriyle fiziksel mesafeyi ortadan kaldırarak, sınırlı düzeyde devam eden ilişkilerin sınırlarını genişletme amacı taşıyor.

KIYASLAMA İMKANI SUNUYOR

Organizasyonu düzenleyen Atölye Yaşam Pr&Organizasyon’un kurucusu Ebru Sinem İlter, “Sektörün önde gelen firmalarının dev projelerini İzmir Konut Projeleri Tanıtım Günleri ile tek çatı altında buluşturuyoruz. İzmir’de sıfır konut sahibi olmak isteyenlere, aradığı konut alternatiflerini bir arada görme ve proje kıyaslama imkanı vereceğiz. Kısa sürede doğru konutla buluşturmayı hedefliyoruz. Ayrı ayrı her proje satış ofisini gezmek için harcanan vakit kaybını önlenmiş olacağız” görüşünü paylaştı.