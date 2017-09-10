Eski hanların ‘Originn’ hali

Yolları İspanyolca kursunda kesişir. 10 yıl önce başlayan arkadaşlıklarına 2015’te ortaklığı da eklerler. Nazey Erdilek ve Esra Gönen, eskinin han mantığını modernleştirerek Originn Coworking’i kurar. Yeni nesil bir çalışma ve buluşma ortamı oluşturan iki genç girişimci, tasarlanan yaratıcı, eğitici etkinlik ve atölyelerle de ahaliyi buluşturuyor. Bir yandan da yeni iş birlikleri için fırsatların kapılarını aralıyorlar. ‘Ben değil, biz’ kültürünün hakim olduğu Originn Coworking’de kurucular Erdilek ve Gönen, şubeleşerek büyümek yerine evrilerek yeni hikayelere imza atmayı hedefliyor.

NAZEY Erdilek ve Esra Gönen... Kendini tekrar eden işlerle büyümek yerine farkındalık peşinde koşan romantik ve duygusal iki genç girişimci... Sokaklarında insanların bisikletle gezdiği ya da köpeklerin dolaştığı, insanların birbiriyle fikir alışverişi yapabildiği bir çalışma ortamı sunan Originn Coworking’in kurucuları olan Nazey Erdilek ve Esra Gönen ile hem girişimcilik serüvenlerinin hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. Dokuz Eylül İşletme Fakültesi 2004 mezunu olan Esra Gönen, okulunun ardından memleketi Uşak’a dönüp kendi işini kurma planları yaptığını söyleyerek, hikayesinin devamını şöyle aktardı:

MEMLEKET PLANI DEĞİŞTİ

“Planlar istediğim gibi olmadı. Önce Almanya ardından da İngiltere’de eğitim süreci oldu. London South Bank University’de Uluslararası İşletme üzerine yüksek lisans yaptım. Daha sonra İzmir’e dönüp lojistik sektöründe iki yıl profesyonel olarak çalıştım. 2010’da ise dış ticaret firmamı kurdum. Yoğunluğu da medikal sektörde olmak üzere yurt içindeki üreticilere ihracat pazarı yaratmak konusunda danışmanlık yapmaya ve yurt dışı bağlantılarımızla Türkiye’den tedarik ettiğimiz ürünler için satış kanalları oluşturmak üzerine çalışmaya verdim. 2014’te ise İzmir’de ilk defa sanal ve hazır ofis hizmeti veren GNN Offices’ı kurduk.”





ARKADAŞLIKTAN ORTAKLIĞA

Anne ve babasının öğretmen olması nedeniyle çok şehir değiştirerek büyüdüğünü anlatan Nazey Erdilek de Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İngiltere’nin yolunu tutar. Erdilek, bir yandan çocuk baktığını diğer taraftan ise okuduğunu söyleyerek, “İki yıllık Londra macerasının ardından İzmir’e geldim. Sekiz yıla yakın çeşitli şirketlerde satış ve pazarlama ağırlıklı profesyonel olarak çalıştım. 2007’de gittiğim İspanyolca kursunda Esra Gönen’le tanıştım. Yeni arayışlara girdiğim bir süreçte ise Esra ile kardeşi Erkan Gönen’in, kurdukları GNN Offices’e yeni bir boyut katma istekleri vardı. 2015’te üç ortaklı bir yapıyla paydaşlık ekonomisinin canlandırmak adına Originn Coworking’i kurduk” diyerek yeni oluşumun doğuş sürecini paylaştı.



BU LABORATUVAR BAŞKA

ÜÇ ortak Originn ile sürekli yenilik peşinde koşuyor. Nazey Erdilek, bu kapsamda Originn Foodlab’i açmaya hazırlandıklarını söyleyerek, “Bunun bir örneği yok. Bir gıda laboratuvarı kuruyoruz. Burası çeşitli firmaların mutfağı gibi çalışacak. Proje ve etkinlik bazlı bir yapıda çalışacak. İzmir için projeler geliştirirken, kentin güçlü yönlerini de göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyoruz. Tarım, gıda ve turizm konu başlıklarında İzmir’e katkı sağlayacak işler yapma peşindeyiz ve deneysel bir ortam yaratacak olan Originn Foodlab, bu konuda çok yardımcı olacak diye düşünüyoruz” diyor.



TİYATRODAN PAZARA NE ARARSAN VAR

İNSANLARIN birbirleriyle fikir alışverişi yapabildiği bir ortam aslında Originn... Hal böyle olunca da paylaşmayı ve birlikte bir şeyler yapmayı dinamik tutan birçok farkındalık hayata geçiyor. Bunlardan biri de ‘Gıda Topluluğu’. Nazey Erdilek, bu topluluğun mantığını şöyle aktardı:

“Bu topluluk ile eskiyi geri getirmek gibi bir misyonumuz var. Bu mantıkla her salı Originn’de pazar kuruyoruz. Küçük üreticiyle Originn’deki tüketicilerle buluşturuyoruz. İleride birlikte turşu kurup tarhana yapacağız. Hasat da yapacağız. İşin arka perdesinin de bilinmesini istiyoruz. Paylaşma ve birlikte bir şey yapma mantığıyla bir de tiyatro topluluğu kurduk. İlk oyunumuzu bu kış sahnelemeyi hedefliyoruz. Bir de Originnall Market var. Burada da lokal tasarımcı ve üreticilerin fiziki anlamda ulaşılabilir olmasını sağlamaya çabalıyoruz. Originn olarak biz biraz alışkanlıkları değiştirmek istiyoruz ve yeni alanlarda yeteneklerimizi ön plana çıkarabileceğimize inandığımız çağrılar yapıyoruz.”



SÜRPRİZ YUMURTA

ORIGINN çoğunlukla yaratıcı insanların yaşadığı bir yer. Tabii, burada sadece girişimciler yok. Çeşitli firmaların temsilcilikleri, şubeleri de var. Bu yapının yeni girişimcilere yol gösterici olduğunu söyleyen Esra Gönen, “Koridorlarda kedi, köpeğin dolaştığı, insanların kaykay, bisiklet bindiği bir yer. Bu sebeple, burayı ofis olarak kullanan da burada toplantı salonu kiralayan da düzenlediğimiz etkinliklere katılan da yeniliklere açık, farklı şeyleri denemeyi seven, topluluk bilinci olan kişiler” diyerek Originn’in bir yerde sürpriz yumurta gibi olduğunu söylüyor.





ORTAK ALANDA

PAYLAŞARAK BÜYÜ

“BÜYÜYEN paylaşım ekonomisi kültürümüzü hızla daha iyiye dönüştürüyor” diyen Esra Gönen, “Dünya ancak birlikte yaratan, tüketen ve paylaşanların daha mutlu yaşadığı bir yer olduğunu düşünürsek ortak çalışma alanlarını başkalarıyla paylaşarak deneyimleme, yaratma ve üretme için elverişli bir platformu olarak tanımlayabiliriz. Ama şu an ortak çalışma alanı konusu bizde pek yaygın değil. Bu çalışma kültürüne henüz o kadar alışkın olmadığımız için, biz bu sistemi biraz farklılaştırdık. Originn’de çok sayıda kapalı ofis var. Ekiplerin çalışma alanlarının özel olması anlamındaki hassasiyetlerini karşılamaya çalışıyoruz. Böylelikle iş fikrini tutunduran ve ekip olma yolunda ilerleyen startup’lar içinde çalışma alanı yaratmış oluyoruz” diyerek yine de ortak kullanım alanında birbirinden etkilenerek ve birbiriyle fikirlerini paylaşarak çalışan kişi ile ortaya çıkan proje sayısının da artmasının en büyük istekleri olduğunu söylüyor.

KISA KISA

* Esra Gönen, Originn’de şubeleşmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını, “Küçük ve farklı seçeneklerle yola devam etmek istiyoruz. Aynısın yapmak yerine farklı konseptlerimiz olacak” diyor.

* Originn’in kısa zamanda birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyleyen Nazey Erdilek, “Startup Weekend’in üçüncüsünü 6-8 Ekim’de yapacağız. 48 saat süre içinde ‘akıllı şehir’ maratonu yapacağız” diyor.

* Nazey Erdilek, Originn’in bir taşınma süreci yaşadığını söyleyerek, “Yine Bornova’da başka bir yere geçtik. 34 kaplı ofisin yanı sıra diğer açık alanlarla 50 firmayla yolumuza devam ediyoruz” bilgisini paylaştı.