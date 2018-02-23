 Eğitimin yenisi tecrübeye emanet

Yeni bir kurum olsa da genel müdür koltuğunda 38 yıllık eğitim sektörü deneyimi bulunan Ali Pir’in bulunduğu okulun hedefleri arasında farklı loksayonlarda anaokulu açmak var. Orta vadede ise lise...

ÖZEL Çağın Elit Okulları... Dünyayla entegre, evrensel değerlere sahip, yurt sevgisiyle donanmış bireyler yetiştirme misyonuyla yola çıkan bir kurum. “Özgün eğitim anlayışı vizyonuyla analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip işbirliği odaklı bireylerin yetişmesini misyon edindik” diyen kuruculardan Selen Boro Akis ile genel müdür Ali Pir ve okul müdürü Didem Temiz ile Özel Çağın Elit Okulları’nın kuruluş serüveninden eğitim sektöründeki gelişmelere kadar birçok konuyu konuştuk.

HALİT OLALI’NIN TORUNU

Eğitim sektöründe yeni olduklarını dile getiren Selen Boro Akis, “Asıl uzmanlığımız inşaat. Ama dedem ve anneannem öğretmendi. Özellikle merhum dedem Halit Olalı’nın fizik kitapları bir dönem okutuldu. Anneannem ise İngilizce öğretmeniydi. Dolayısıyla eğitimin içinde büyüdük. Ve aklımızda hep eğitimle ilgili plan vardı. Bu hayalimizi İzmir Bornova’da bulunan arsamıza bir okul yaparak ilk adımı attık. Geleceğe yön verecek nesillerin yetişmesine katkı koymak adına da bu sektöre girdik. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde anaokulundan ortaokula kadar olan eğitim birimleriyle faaliyetimiz başladı” bilgisini verdi.

BU İŞ GÖNÜL İŞİ

Özel Çağın Elit Okulları’nda şu an iş tamamen eğitimin profesyonellerine emanet edilmiş durumda. Dümende ise 38 yıllık deneyimi bulunan Ali Pir var. 1980’de özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak göreve başlayan ve bugüne kadar müdür yardımcılığı, ilköğretim okulu müdürlüğü, genel müdürlük ile kurucu temsilciliği gibi görevlerde bulunan Ali Pir, “Geçtiğimiz yıl ise bir ara verme kararı aldım. Ama ne yaparsanız yapın bu sektörden uzaklaşmanız imkansız. Yolumuz Özel Çağın Elit Okulları’yla kesişti. Bu işe başlarken de eğitimin gönül işi olduğunu, paranın her yerden kazanılabileceğini, bunun eğitimde ise biraz zaman aldığı gerçeğini söyleyerek işe başladım. 38 yıllık deneyimimi şimdi buraya aktaracağım” ifadesini kullandı.

SOKAĞIN YERİNİ ALDI

Özel Çağın Elit Okulları’nın yeni bir kurum olması nedeniyle tüm yapıyı güven üzerine kurmak için emek verdiklerini dile getiren Ali Pir, “Önceliğimiz güven. Bugün özel okullarda olmazsa olmaz akademik başarı. Bu noktada sıkıntımız yok ama bunun yanına çocukları hayata hazırlamak adına da sosyal faaliyetler çok önemli. Geçmişte bu sokakta öğreniliyordu. Ama sokaklar güvensiz hale gelince bu görevi okullar üstlendi. Doğayı, çevreyi, paylaşmayı, sosyal sorumluğu okullarda öğreniyorlar. Bugünün koşullarında hem anne hem de babanın çalışmasıyla birlikte zaman çok kıymetli hale geldi. Dolayısıyla çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek de çok önemli oldu. Şimdi hafta sonları bazı projeleri çocukların aileleriyle birlikte yapması adına çalışma yapıyoruz” diyerek, şu an ufaktan başladıklarını ama önümüzdeki eğitim öğretim döneminde daha ciddi çalışmalara imza atacaklarını aktardı.







VELİYE ÖDEV YOK

OKUL Müdürü Didem Temiz, okulun eğitim sistemleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “Tam öğrenme sistemiyle hareket ediyoruz. Çok fazla ödev taraftarı olan bir kurum değiliz. Sorumluluk bilincinin gelişmesi adına bir parça ödev veriyoruz. Öteki türlü anne ve babanın ödev yaptığı yapıyı doğru bulmuyoruz. Her bir sınavımız var. Buradan çıkan sonuçlara göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Sosyal bir okuluz. Bugün veliler özellikle hafta sonları çocuklarını kurs kurs dolaştırıyor. Bu karmaşanın yaşanmaması adına ve öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için baleden sportif faaliyetlere, İngilizce dramadan lego-robotiğe kadar birçok konuda atölyemiz bulunuyor.”

HAYALLERDE

ANAOKULU VAR

GELECEK planlarını paylaşan Ali Pir, şu bilgileri verdi: “Gelecekle ilgili hayallerimiz var. Çağın Elit Okulları markasıyla İzmir’in farklı loksayonlarında anaokulu açmayı planlıyoruz. Tabii burada hızlı bir büyüme gibi niyetimiz yok. Öncelikle şu an mevcudu geliştirmek istiyoruz. 2019’dan sonra anaokulu projesinin hayata geçirmek istiyoruz. Orta vadeli hayallerimiz arasında ise bir lise bulunuyor. Ben yapı olarak ‘iyi insanları yetiştirmeyi’ kendine ilke edinmiş biriyim. Ruhumuz uyuştuğu için de Çağın Elit Okulları’nın teklifini kabul ettim. Sonuçta okul açmak kolay ama bunu sürdürülebilir olması önemli. Biz bunun için eğitim programlarımızı yazıyoruz. Geleceğin nesillerini yetiştirmek için bu şart.”

Ticari kaygıyla olmaz

AYNI zamanda Ege Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Pir, eğitim sektöründe yaşanan büyümeyi değerlendirdi. Pir, “Son dönemde ticari kaygıyla açılan çok fazla okul var. Bunlar ya zaman içerisinde kapanacak ya da el değiştirecek” görüşünü paylaştı.