Boğaziçi Üniversitesi’nin misyonu; “yaratıcı ve eleştirel düşünen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış-evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek”.
Evlilik enine boyuna tartışılacak
Üniversitedeki “Humanities” (Beşeri Bilimler) dersleri de, 1957’de bu misyon doğrusunda verilmeye başlandı.
Batı ve Türk-İslam uygarlıklarının temel eserlerinin okutulduğu derste amaç, çok kültürlü bir eğitim programı sunmaktı.
1970’lerin sonunda kaynaklar kısıtlanıp öğrenci sayısı artınca, ders devam ettirilemedi. 40 yıl sonra 2007’de, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan bağışlar sayesinde, “HUM 101 ve 102 Kültürel Etkileşimler” adıyla bir kitle dersi olarak yeniden açıldı.
İnsanlık, düşünce ve kültür tarihi alanındaki bu temel ders, matematik, fizik gibi temel bilim öğrencilerinden tutun da mühendislik,
iktisadi ve idari bilimler, sosyal bilim öğrencilerine kadar geniş bir kitleyi kapsayacak şekilde sunuluyor.
Kadro kısıtları ve artan öğrenci sayısı göz önünde tutularak dersin sürekliliğini sağlamak için, dünyanın en önde gelen üniversitelerinden seçilmiş
uluslararası öğretim üyeleri istihdam ediliyor.
İnsanlık tarihinin ortak birikimi olan temel metinlerin birbirleriyle iletişimlerini ortaya koyan derste incelenen metinler; Antik Mezopotamya’nın Gılgamış Destanı’ndan başlayarak, Plato ve Aristoteles gibi Antik Yunan filozoflarının eserlerini, sufi şair Feriddüdin Attar’ın Mantıkut’tayr’ı gibi doğu felsefesinin başlıca örneklerini, Shakespeare’den Aydınlanma Çağı’nın Kant, Locke, Rousseau gibi belli başlı düşünürlerinin yapıtlarını, Virginia Woolf’tan modern zamanların çözülmesine kadar kozmoloji ve evrimbilimi de içine alan geniş bir yelpazeden seçiliyor.
Öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi,
eleştirel yaklaşa-bilmelerinin yolunu açmayı, yeni ve bilimsel sorular üretebilmelerini ve büyük çerçeveyi görebilmelerini sağlamayı hedefleyen Humanities dersleri İngilizce olarak veriliyor.
Yabancı uyruklu üyelerin lojman, eşya, ulaşım masrafları bütçenin en önemli kalemlerini oluşturuyor.
Kadro sözleşmelerinin gecikmesi durumunda maaşlarının
zamanında ödenmesi, misafir konuşmacılara yapılacak ödemeler, kitap masrafları ve yönetim giderleri ile senelik toplam bilanço yaklaşık 300 bin TL’ye erişiyor.
Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi (BUİM) derse sürdürülebilir maddi kaynak yaratmak için ‘HUM by Night’ adlı etkinlik serisini düzenliyor.
Serinin ilki, 27 Şubat Salı akşamı Demir Demirgil Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konu ‘Evlilik’.
Osmanlı tarihçisi
Dr. Leyla Kayhan Elbirlik evliliği tarihsel olarak, Dr. Patricia Lawler ise siyasi açıdan ele alacak.
Dr. Başak
Demirhan, Jane Eyre’de evliliği, sınıf çatışmaları, sanayileşme ve sömürgecilik gibi büyük sosyal sorunların çözümlendiği bir kültürel metafor olarak inceleyecek.
Tüm Boğaziçi mezunları ve Boğaziçi dostlarına ücretli
olarak açık olan
etkinlik serisinin
diğer buluşmalarında ise dünyanın ve
insanın gündemindeki çevre, göç, adalet, bilimsel düşünce gibi kavramlar ele alınacak.