Evlilik enine boyuna tartışılacak

Üniversitedeki “Humanities” (Beşeri Bilimler) dersleri de, 1957’de bu misyon doğrusunda verilmeye başlandı.

Batı ve Türk-İslam uygarlıklarının temel eserlerinin okutulduğu derste amaç, çok kültürlü bir eğitim programı sunmaktı.

1970’lerin sonunda kaynaklar kısıtlanıp öğrenci sayısı artınca, ders devam ettirilemedi. 40 yıl sonra 2007’de, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan bağışlar sayesinde, “HUM 101 ve 102 Kültürel Etkileşimler” adıyla bir kitle dersi olarak yeniden açıldı.

İnsanlık, düşünce ve kültür tarihi alanındaki bu temel ders, matematik, fizik gibi temel bilim öğrencilerinden tutun da mühendislik,

iktisadi ve idari bilimler, sosyal bilim öğrencilerine kadar geniş bir kitleyi kapsayacak şekilde sunuluyor.

Kadro kısıtları ve artan öğrenci sayısı göz önünde tutularak dersin sürekliliğini sağlamak için, dünyanın en önde gelen üniversitelerinden seçilmiş

uluslararası öğretim üyeleri istihdam ediliyor.

İnsanlık tarihinin ortak birikimi olan temel metinlerin birbirleriyle iletişimlerini ortaya koyan derste incelenen metinler; Antik Mezopotamya’nın Gılgamış Destanı’ndan başlayarak, Plato ve Aristoteles gibi Antik Yunan filozoflarının eserlerini, sufi şair Feriddüdin Attar’ın Mantıkut’tayr’ı gibi doğu felsefesinin başlıca örneklerini, Shakespeare’den Aydınlanma Çağı’nın Kant, Locke, Rousseau gibi belli başlı düşünürlerinin yapıtlarını, Virginia Woolf’tan modern zamanların çözülmesine kadar kozmoloji ve evrimbilimi de içine alan geniş bir yelpazeden seçiliyor.

Öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi,

eleştirel yaklaşa-bilmelerinin yolunu açmayı, yeni ve bilimsel sorular üretebilmelerini ve büyük çerçeveyi görebilmelerini sağlamayı hedefleyen Humanities dersleri İngilizce olarak veriliyor.

Yabancı uyruklu üyelerin lojman, eşya, ulaşım masrafları bütçenin en önemli kalemlerini oluşturuyor.

Kadro sözleşmelerinin gecikmesi durumunda maaşlarının

zamanında ödenmesi, misafir konuşmacılara yapılacak ödemeler, kitap masrafları ve yönetim giderleri ile senelik toplam bilanço yaklaşık 300 bin TL’ye erişiyor.

Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi (BUİM) derse sürdürülebilir maddi kaynak yaratmak için ‘HUM by Night’ adlı etkinlik serisini düzenliyor.

Serinin ilki, 27 Şubat Salı akşamı Demir Demirgil Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konu ‘Evlilik’.

Osmanlı tarihçisi

Dr. Leyla Kayhan Elbirlik evliliği tarihsel olarak, Dr. Patricia Lawler ise siyasi açıdan ele alacak.

Dr. Başak

Demirhan, Jane Eyre’de evliliği, sınıf çatışmaları, sanayileşme ve sömürgecilik gibi büyük sosyal sorunların çözümlendiği bir kültürel metafor olarak inceleyecek.

Tüm Boğaziçi mezunları ve Boğaziçi dostlarına ücretli

olarak açık olan

etkinlik serisinin

diğer buluşmalarında ise dünyanın ve

insanın gündemindeki çevre, göç, adalet, bilimsel düşünce gibi kavramlar ele alınacak.