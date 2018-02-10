Cihangir’deki patlamayla ilgili davada yeni bilirkişi raporu İGDAŞ’ı aklıyor

Sokaktaki simitçi ölmüş ve bir taksi şoförü ağır yaralanmıştı. Beyin kanaması geçiren ve omur kemiği kırılan taksi şoförü komaya girmişti. O gün bugündür komada, şuuru kapalı, karnından besleniyor. Üç çocuğu ve ailesiyle yaşadığı ev küçük bir hastaneye dönmüş durumda. Çok zor şartlarda, geçim sıkıntısı içinde, çocuklarının babalarını sürekli o halde görerek bozulan psikolojileriyle evde bakım yapılıyor.

Adli süreçte bir buçuk yılda kat edilen yol da sıfırlanmış durumda.

Patlama sonrasında, patlamanın meydana geldiği evin sahibi ile iki İGDAŞ görevlisi ve bir teknik servis elemanı hakkında ‘Taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak’ suçundan 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye temel teşkil eden bilirkişi raporu, olayda İGDAŞ personelinin ve daire sahibinin asli kusurlu olduğuna karar vermişti.

İLK BİLİRKİŞİ RAPORU: İGDAŞ İŞİNİ LAYIKIYLA YAPSAYDI PATLAMA GERÇEKLEŞMEZDİ

Patlamadan birkaç ay evvel, patlamanın olduğu dairenin alt katında oturan ev sahibi birkaç kez İGDAŞ’ı arayarak kombisinden sesler geldiğini, doğalgazda bir sorun olduğunu söylemişti. Ardından İGDAŞ personeli gelip “Elektrik topraklamadan olabilir. Elektrikçi gelsin baksın” diyerek sadece o dairenin doğalgaz vanasını kapatıp gitmişti. Oysa tüm daire sahiplerine haber vermesi ve binadaki boş dairelerin de gaz vanasını kapatması gerekirdi.

Nitekim, İGDAŞ yetkililerini kusurlu bulan bilirkişi raporunda da “Sorunun çözümü için elektrikçiye yönlendirme yapması kabul edilebilir bir durum değildir” denilerek gerekli ihtimamın, hassasiyetin gösterilmediği, tüm daireleri durumdan haberdar etmeden sadece ihbarda bulunan dairenin gazını kesen personelin davranışının ‘kabul edilemez mertebede’ olduğu belirtildi ve eklendi: “Eğer İGDAŞ personeli layıkıyla tüm daireleri kontrol etmiş olsa, kimsenin bulunmadığı daireler için de doğalgaz vanalarını kapatsa soruşturma konusu vahim olay hiç meydana gelmeyecekti.”

Patlamanın gerçekleştiği daire sahibinin kusurlu bulunmasının nedeni ise mutlaka proje değişikliği onayı alması gerekirken, İGDAŞ’a haber vermeden kombisinde değişiklikler yapması. Denen o ki, bu değişiklikler nedeniyle biriken doğalgaz patladı ve evin duvarı aşağı indi.

Sadece bu rapor değil, 7. Sulh Mahkemesi’nden çıkan kusur tespiti raporunda da İGDAŞ’ın asli kusurlu olduğu tespit edildi.

İGDAŞ PERSONELİNİN AĞIR İHMALİ ORTADAYKEN DAVA SULANDIRILIYOR

Ama gelin görün ki, sanıklar asli kusurlu olduklarını kabul etmediklerinden,

kusur ve sorumluluk durumunun tespiti için mahkeme dosyanın tekrar bilirkişiye sevkini talep etti ve bu kez ortaya bambaşka bir bilirkişi raporu çıktı.

Önceden hazırlanmış iki raporda da İGDAŞ personelinin tam kusurlu olduğu noktasında görüş birliği varken, mahkemenin çıkarttığı yeni bilirkişi raporunda İGDAŞ yetkililerinin kusursuz olduğu belirtildi.

Rapor, binanın yapım teknik sorumlusunun, teknik uygulama sorumlusunun, binaya ruhsat, iskân izni veren Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün asli kusurlu olduğunu tespit ediyor.

Yani dava sulandırılıyor.

İGDAŞ personelinin özensizliği ve ağır ihmali ortadayken, onları tamamen aklayarak davayı kim bilir kaç yıl önce yapılmış binaya ruhsat veren, önceki dönem belediye çalışanlarına uzandırmak topu taca atmaktır.

Bu da demektir ki, yeniden bilirkişi incelemeleri olacak, süreç uzadıkça uzayacak, olayın mağdurları adaleti belki de hiç göremeyecek.

Kusuru olanları belirleyecek bu dava, simitçi ve taksi şoförünün yakınlarının açtığı tazminat davasında tazminatın kimlerden talep edileceğini de belirleyecek. Şimdi bu yeni durum ortaya çıkınca oradaki iki yıla yakın süreç de çöpe gidecek.

Cihangir’deki simitçi öldüğünde herkes pek üzülmüştü.

Hâlâ adaletin tesis edilemediğini ve işlerin de pek o yönde gitmediğini haber vermek istedim.