Yedi günde temiz beslenmeye geçiş

‘Temiz beslenmek’, işlenmiş her şeyi diyetinizden çıkarmak, sadece doğal ve taze gıdalarla beslenmektir. Bu beslenme tarzının birçok faydası vardır. Genel sağlığınız için iyi olmasının yanı sıra kilo vermenize de yardımcı olur. Sadece yedi günde temiz beslenmeye hakim olamazsınız ancak aşağıdaki plan hazırlık yapmanıza, bu yeni yaşam tarzınıza alışmanıza ve bir haftadan sonra da devam etmenize yardımcı olabilir.
1. Gün: Hedeflerinizi belirleyin.
Temiz beslenmenin ilk gününde önce hedeflerinizi belirlemelisiniz. Devam etmek zorlaştığında veya abur cubur krizine girdiğinizde geri dönüp bakmanız için neden temiz beslenmeye karar verdiğinizi bir kağıda yazın. Bu yeni beslenme planıyla gerçekten neyi başarmak istediğinizi ve bu hedefi tamamlamak için ne kadar süre öngördüğünüzü açık biçimde belirtin. Belki yavaş yavaş başlayıp ilk hafta önce sadece şekeri kesersiniz. Veya şok politikası uygulayarak tek seferde ilave şeker, işlenmiş ve paketlenmiş tüm gıdaları bırakırsınız. Bu yeni yaşam tarzına başlamadan önce nasıl bir yaklaşım sergileyeceğinize iyice düşünüp karar verirseniz uzun vadede bunu kontrol etmek daha kolay olur.
2. Gün: Sizle beraber temiz beslenecek bir arkadaş bulun.
Bu sağlık yolculuğunuzda size destek olması için bir arkadaşınızı arayın. Bunun gibi süreçlerde her zaman sizi destekleyecek birilerinin olması işinizi kolaylaştırır. Seçtiğiniz arkadaşınız da size eşlik etmesi için temiz beslenmeyi isteyen biri olabilir veya sizin sürecinizi takip edip hedeflerinize giden yolda yapmanız gerekenlere ne kadar uyduğunuzu kontrol etmeyi kabul etmiş biri de olabilir.
3. Gün: Beslenmenizden çıkaracağınız gıdaların listesini yapın.
Diyetinizden çıkarmanız gereken her şeyin bir listesini yapın. Temiz beslenmek demek sadece doğal besinlerin tüketilmesine izin var demek. İşlenmiş besinler tüketmek içerdikleri kimyasal ve koruyucular sebebiyle, enflamasyona yol açarak sağlığınıza ve bedeninize zarar verebilir. Yediğiniz tüm işlenmiş ürünleri gözden geçirin ve evinizde olanları düşünün. Bunları listeye yazın. Ayrıca bu beslenmede su dışında başka sıvı tüketmek de yok. Listeniz hazır olduğunda buzdolabınıza asın veya telefonunuza not alın. Böylece evde, alışverişte veya dışarda yemek yerken her zaman göz atabilirsiniz.
4. Gün: Mutfağınızda buna göre temizlik yapın.
Listenizi tamamladığınıza göre artık bu listede olan her şeyden kurtulma vakti geldi. Tüm mutfağınızı temizleyin ve sadece meyve, sebze, tam tahıllar ve süt ürünleri gibi temiz gıdalar kalsın. Eğer açılmamış ve kolay bozulan bir şeyler varsa onları atmayın. Çevrenizdeki hayvan barınaklarına verebilirsiniz. Listenizdeki her şeyin mutfağınızdan gittiğine ve krize girdiğinizde aklınıza gelecek gizli bir yerlerde bir şeyler kalmadığına emin olun. Eğer aileniz sizinle beraber temiz beslenmeyecekse işlenmiş gıda almamaları gerektiğini anlatın veya alacaklarsa sizin hiç dokunmayacağınız özel bir yerde saklamalarını söyleyin.
5. Gün: Öğünlerinizi planlayın.
Öğünlerinizi planlamak için biraz vakit ayırmalısınız böylece yeni yaşam tarzınıza başladığınızda zorluk çekmezsiniz. Gelecek hafta için günlük olarak hazırlık yapabilir veya kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğünlerinizi listeleyebilirsiniz. Sadece listenizdeki tüm gıdaların temiz kategorisinde olduğuna emin olun. Örneğin, kahvaltı için taze orman meyveleri ve süzme yoğurt, öğle yemeği için kalp dostu bir salata ve akşam yemeği için sebzelerle birlikte yağsız tavuk göğsü gibi bir planlama yapabilirsiniz.
6. Gün: Bir alışveriş listesi hazırlayın ve markete doğru yol alın.
Öğünlerinizi belirledikten sonra bir alışveriş listesi yapın ve markete gidin. Bir listenizin olması çok önemli çünkü listeniz sadece orada olan temiz gıdaları almanıza yardımcı olacak. İşlenmiş hiçbir şey almamalısınız!
7. Gün: Gelecek hafta için öğünlerinizi hazırlayın.
Gününüzün bir kısmını öğün hazırlamaya ayırın. Her şey planlanmış ve elinizin altında olduğunda yeni bir diyet ve beslenme planına odaklanmak çok daha kolaydır. Önceden hazırlayabildiğiniz her şeyi hazırlayarak diğer günleri ve diyete devam etmeyi kolaylaştırın.
8. Gün ve sonrası...
8. gün, temiz beslenme planınızın resmi başlangıcıdır. Yedi günlük hazırlığınızı tamamladığınıza göre artık yeni yaşam tarzınıza adım atabilirsiniz. Maksimum başarı için mümkün olduğu kadar evde pişirip yemeye özen gösterin. Bu sayede yediğiniz her şeyin temiz olduğundan emin olacaksınız. Eğer dışarıda yiyecekseniz gitmeden önce mekânı araştırarak mönüsünü öğrenebilir ve hatta restoranı arayarak sizin için bir ayarlama yapıp yapamayacaklarını sorabilirsiniz.
Yedi günde temiz beslenmeye geçiş
‘Temiz beslenmek’, işlenmiş her şeyi diyetinizden çıkarmak, sadece doğal ve taze gıdalarla beslenmektir. Bu beslenme tarzının birçok faydası vardır. Genel sağlığınız için iyi olmasının yanı sıra kilo vermenize de yardımcı olur. Sadece yedi günde temiz beslenmeye hakim olamazsınız ancak aşağıdaki plan hazırlık yapmanıza, bu yeni yaşam tarzınıza alışmanıza ve bir haftadan sonra da devam etmenize yardımcı olabilir.
1. Gün: Hedeflerinizi belirleyin.
Temiz beslenmenin ilk gününde önce hedeflerinizi belirlemelisiniz. Devam etmek zorlaştığında veya abur cubur krizine girdiğinizde geri dönüp bakmanız için neden temiz beslenmeye karar verdiğinizi bir kağıda yazın. Bu yeni beslenme planıyla gerçekten neyi başarmak istediğinizi ve bu hedefi tamamlamak için ne kadar süre öngördüğünüzü açık biçimde belirtin. Belki yavaş yavaş başlayıp ilk hafta önce sadece şekeri kesersiniz. Veya şok politikası uygulayarak tek seferde ilave şeker, işlenmiş ve paketlenmiş tüm gıdaları bırakırsınız. Bu yeni yaşam tarzına başlamadan önce nasıl bir yaklaşım sergileyeceğinize iyice düşünüp karar verirseniz uzun vadede bunu kontrol etmek daha kolay olur.
2. Gün: Sizle beraber temiz beslenecek bir arkadaş bulun.
Bu sağlık yolculuğunuzda size destek olması için bir arkadaşınızı arayın. Bunun gibi süreçlerde her zaman sizi destekleyecek birilerinin olması işinizi kolaylaştırır. Seçtiğiniz arkadaşınız da size eşlik etmesi için temiz beslenmeyi isteyen biri olabilir veya sizin sürecinizi takip edip hedeflerinize giden yolda yapmanız gerekenlere ne kadar uyduğunuzu kontrol etmeyi kabul etmiş biri de olabilir.
3. Gün: Beslenmenizden çıkaracağınız gıdaların listesini yapın.
Diyetinizden çıkarmanız gereken her şeyin bir listesini yapın. Temiz beslenmek demek sadece doğal besinlerin tüketilmesine izin var demek. İşlenmiş besinler tüketmek içerdikleri kimyasal ve koruyucular sebebiyle, enflamasyona yol açarak sağlığınıza ve bedeninize zarar verebilir. Yediğiniz tüm işlenmiş ürünleri gözden geçirin ve evinizde olanları düşünün. Bunları listeye yazın. Ayrıca bu beslenmede su dışında başka sıvı tüketmek de yok. Listeniz hazır olduğunda buzdolabınıza asın veya telefonunuza not alın. Böylece evde, alışverişte veya dışarda yemek yerken her zaman göz atabilirsiniz.
4. Gün: Mutfağınızda buna göre temizlik yapın.
Listenizi tamamladığınıza göre artık bu listede olan her şeyden kurtulma vakti geldi. Tüm mutfağınızı temizleyin ve sadece meyve, sebze, tam tahıllar ve süt ürünleri gibi temiz gıdalar kalsın. Eğer açılmamış ve kolay bozulan bir şeyler varsa onları atmayın. Çevrenizdeki hayvan barınaklarına verebilirsiniz. Listenizdeki her şeyin mutfağınızdan gittiğine ve krize girdiğinizde aklınıza gelecek gizli bir yerlerde bir şeyler kalmadığına emin olun. Eğer aileniz sizinle beraber temiz beslenmeyecekse işlenmiş gıda almamaları gerektiğini anlatın veya alacaklarsa sizin hiç dokunmayacağınız özel bir yerde saklamalarını söyleyin.
5. Gün: Öğünlerinizi planlayın.
Öğünlerinizi planlamak için biraz vakit ayırmalısınız böylece yeni yaşam tarzınıza başladığınızda zorluk çekmezsiniz. Gelecek hafta için günlük olarak hazırlık yapabilir veya kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğünlerinizi listeleyebilirsiniz. Sadece listenizdeki tüm gıdaların temiz kategorisinde olduğuna emin olun. Örneğin, kahvaltı için taze orman meyveleri ve süzme yoğurt, öğle yemeği için kalp dostu bir salata ve akşam yemeği için sebzelerle birlikte yağsız tavuk göğsü gibi bir planlama yapabilirsiniz.
6. Gün: Bir alışveriş listesi hazırlayın ve markete doğru yol alın.
Öğünlerinizi belirledikten sonra bir alışveriş listesi yapın ve markete gidin. Bir listenizin olması çok önemli çünkü listeniz sadece orada olan temiz gıdaları almanıza yardımcı olacak. İşlenmiş hiçbir şey almamalısınız!
7. Gün: Gelecek hafta için öğünlerinizi hazırlayın.
Gününüzün bir kısmını öğün hazırlamaya ayırın. Her şey planlanmış ve elinizin altında olduğunda yeni bir diyet ve beslenme planına odaklanmak çok daha kolaydır. Önceden hazırlayabildiğiniz her şeyi hazırlayarak diğer günleri ve diyete devam etmeyi kolaylaştırın.
8. Gün ve sonrası...
8. gün, temiz beslenme planınızın resmi başlangıcıdır. Yedi günlük hazırlığınızı tamamladığınıza göre artık yeni yaşam tarzınıza adım atabilirsiniz. Maksimum başarı için mümkün olduğu kadar evde pişirip yemeye özen gösterin. Bu sayede yediğiniz her şeyin temiz olduğundan emin olacaksınız. Eğer dışarıda yiyecekseniz gitmeden önce mekânı araştırarak mönüsünü öğrenebilir ve hatta restoranı arayarak sizin için bir ayarlama yapıp yapamayacaklarını sorabilirsiniz.