Pişirmeden önce okuyun!

Çiğ tavuk yıkanır mı? Kaç derecede mikroplar ölür? Salmonella kesme tahtasından yayılır mı? Tavuk ve gıda hijyeni hakkında bilmeniz gerekenler burada...
Su, tavuğunuza ne yapar?
Bazı uzmanlar tavuğu pişirmeden önce yıkamanın gereksiz olduğunu söylüyor. Çünkü yıkadığınızda musluğun altında tuttuğunuz etten salmonella’nın yayılma olasılığı vardır. Tavuğu yıkadığınızda etteki bakteri lavabonun dışına çıkabilir. Ya da yıkama sırasında tavuğun suları mutfağa sıçrayabilir ve diğer gıda, araç gereçler ve yüzeylere bulaşabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, evde asla çiğ tavuğun yıkanmamasını öneriyor. Çünkü pişirmek zaten bakterilerin ölmesi için yeterli oluyor. İşi sizin yerinize fırınınız görsün. Et termometresi kullanabilir ve pişip pişmediğini anlamak için etin iç ısısını kontrol edebilirsiniz. Termometre 75 dereceyi gösterdiğinde tavuğunuz pişmiş demektir.
Pişirmeye hazırladıktan sonra temizliği nasıl yapmalıyım?
Tavuğa değen ellerinizi her zaman sabun ve ılık suyla iyice yıkamanız gerekir. Ayrıca kesme tahtası, bıçak ve hazırlıkta kullanılan tüm araç-gereçleri yıkayın. Aynı kesme tahtası veya bıçağı çiğ sebzeleri kesmede kullanmayın çünkü bu gıda kaynaklı hastalıkların riskini artırır. Çapraz bulaşmayı engellemek için çiğ et hazırlığından sonra yüzeyleri temizlemede kâğıt havlu veya çamaşır makinesinde yıkanabilen havluları kullanmak en iyisidir. Ayrıca pişen tavuğunuzu asla önceden çiğ tavuğun değdiği tabak veya kesme tahtasının üzerine koymayın.
Restoranlarda nelere dikkat etmeli?
Yemeğe çıktığınızda et termometrenizi yanınızda götürmüyorsunuzdur elbette. Bu yüzden tavuğunuzun az pişmiş olduğunu anlamanız için size birkaç öneride bulunacağım. Her zaman etinizi ortadan kesin ve yemeden önce muhakkak, rengine ve ısısına bir bakın. Eğer şeffaf veya bulanıksa derhal geri gönderin. Eğer hafif kırmızı veya pembe kanlıysa etiniz az pişmiş olabilir. Bazı koyu renkli etlerin içinde hafif pembemsi bir ton olabilir ancak eğer beyaz etinizin yeteri kadar pişmediğini düşünüyorsanız biraz daha pişmesi için geri göndermekten çekinmeyin. Pişman olacağınıza güvende olun!
Pişirmeden önce okuyun!
Çiğ tavuk yıkanır mı? Kaç derecede mikroplar ölür? Salmonella kesme tahtasından yayılır mı? Tavuk ve gıda hijyeni hakkında bilmeniz gerekenler burada...
Su, tavuğunuza ne yapar?
Bazı uzmanlar tavuğu pişirmeden önce yıkamanın gereksiz olduğunu söylüyor. Çünkü yıkadığınızda musluğun altında tuttuğunuz etten salmonella’nın yayılma olasılığı vardır. Tavuğu yıkadığınızda etteki bakteri lavabonun dışına çıkabilir. Ya da yıkama sırasında tavuğun suları mutfağa sıçrayabilir ve diğer gıda, araç gereçler ve yüzeylere bulaşabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, evde asla çiğ tavuğun yıkanmamasını öneriyor. Çünkü pişirmek zaten bakterilerin ölmesi için yeterli oluyor. İşi sizin yerinize fırınınız görsün. Et termometresi kullanabilir ve pişip pişmediğini anlamak için etin iç ısısını kontrol edebilirsiniz. Termometre 75 dereceyi gösterdiğinde tavuğunuz pişmiş demektir.
Pişirmeye hazırladıktan sonra temizliği nasıl yapmalıyım?
Tavuğa değen ellerinizi her zaman sabun ve ılık suyla iyice yıkamanız gerekir. Ayrıca kesme tahtası, bıçak ve hazırlıkta kullanılan tüm araç-gereçleri yıkayın. Aynı kesme tahtası veya bıçağı çiğ sebzeleri kesmede kullanmayın çünkü bu gıda kaynaklı hastalıkların riskini artırır. Çapraz bulaşmayı engellemek için çiğ et hazırlığından sonra yüzeyleri temizlemede kâğıt havlu veya çamaşır makinesinde yıkanabilen havluları kullanmak en iyisidir. Ayrıca pişen tavuğunuzu asla önceden çiğ tavuğun değdiği tabak veya kesme tahtasının üzerine koymayın.
Restoranlarda nelere dikkat etmeli?
Yemeğe çıktığınızda et termometrenizi yanınızda götürmüyorsunuzdur elbette. Bu yüzden tavuğunuzun az pişmiş olduğunu anlamanız için size birkaç öneride bulunacağım. Her zaman etinizi ortadan kesin ve yemeden önce muhakkak, rengine ve ısısına bir bakın. Eğer şeffaf veya bulanıksa derhal geri gönderin. Eğer hafif kırmızı veya pembe kanlıysa etiniz az pişmiş olabilir. Bazı koyu renkli etlerin içinde hafif pembemsi bir ton olabilir ancak eğer beyaz etinizin yeteri kadar pişmediğini düşünüyorsanız biraz daha pişmesi için geri göndermekten çekinmeyin. Pişman olacağınıza güvende olun!