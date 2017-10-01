Meme kanseri hakkında bilmeniz gereken 12 şey

Ekim, Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı. Bu hastalığı yakından tanımak için size bir rehber hazırladık...

1) Meme kanseri, memeyi oluşturan ve her birinin kontrolsüz büyüme için ayrı tanısı ve tedavisi bulunan birçok doku türünde oluşan hastalıkları kapsar.

2) Kadınlar arasındaki en yaygın kanser türüdür. Yaklaşık her sekiz kadından biri çevre dokuları ele geçiren bu kansere yakalanır.

3) Teşhis konan kadınların çoğu bu hastalıktan kurtulur. Son yıllarda teşhis sayısı aynı kaldı ama son beş yılda ölüm oranı azaldı ve kurtulma oranı arttı.

4) Daha çok yaşı ilerlemiş kadınlarda görülse de aslında genç kadınları da etkiler.

5) Genç kadınlarda meme dokusu daha yoğun olduğundan mamogramla görüntülemede hastalığı teşhis etmek daha zordur.

6) Teşhis konmuş genç kadınların yaklaşık yüzde 80’i memedeki anormalliği kendileri fark ediyor.

7) Genç kadınlarda daha nadir görüldüğü için genelde araştırmalarda onlara pek ağırlık verilmez; hatta çoğu zaman araştırma dışı bırakılırlar.

8) Gençlerde hastalığın zor tedavi edilen, daha agresif türleri görülür.

9) Ne yazık ki, sadece kadın olmak bile kişiyi risk altına sokuyor. Ancak kontrol edilmesi gereken başka faktörler de mevcut: Yaşınız ilerledikçe taşıdığınız risk artar.

-- Genetik faktör

-- Aşırı kilolu olmak (özellikle menopozdan sonra kilo alındıysa)

-- Fiziksel hareketsizlik Günde bir kadehten fazla alkol tüketmek

-- Hiç çocuk sahibi olmamak veya 30 yaşından sonra çocuk sahibi olmak

-- Meme kanseri geçmişinin olması veya göğse radyasyon tedavisi almış olmak.

10) Hastalıktan kaçınmanın kesin bir yolu yok fakat kendinizi korumak için yapmanız gereken ilk şey doktorunuz önerdiğinde mamogram çektirmek.

11) Eğer erken görüntülemeyi gerektirecek herhangi bir risk faktörü yoksa mamogram çektirmeye 50 yaşından itibaren başlanması ve bir-iki senede bir tekrarlanması öneriliyor.

12) Ne kadar erken teşhis edilirse o kadar çok tedavi seçeneği olur ve hastalığın tedavi edilme ihtimali artar.