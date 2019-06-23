Hasta yakınlarına altın tavsiyeler

Alzheimer, kanser, demans... Bu amansız hastalıklar sadece ona yakalananın değil, hasta yakınlarının da hayatını altüst ediyor. Yakınlarınıza bakarken kendi sağlığınızdan olmayın. Bu zor süreçte ayakta kalmak için tavsiyelerimi dinleyin.
Devamlı olarak hasta bakan kişinin işi fiziksel olarak zor. Ama işin psikolojik yanı, daha da zor olabilir. Yapılan bir araştırma, aile bireyine bakan kişilerin depresyon, anksiyete ve intihar gibi risklerinin daha fazla olduğunu gösterdi. Bu yüzden eğer siz de bir aile bireyine bakıyorsanız, kendi sağlığınızı da önemsemelisiniz. Bu çöküntülerin birçok belirtisi oluyor.
İşte kendinize nasıl dikkat edeceğinize dair birkaç öneri...
Şükür defteri oluşturun
Son zamanlarda yapılan bir çalışma, basit minnettarlıkların çok büyük değişikliklere sebep olduğunu gösterdi. Gün sonunda o gün gerçekleşen en az bir tane pozitif olayı hatırlamaya çalışın. Bunları bir şükür günlüğü yaparak bir deftere not edin.
Meditasyon yapın
Sadece 10 dakikalık kontrollü nefes alıp vermek, odaklanmanıza yardımcı olabilir. Aynı çalışma, meditasyonu deneyen bakım sağlayıcı kişilerin, meditasyon yapmayan bakım sağlayıcılara kıyasla depresyon oranında yüzde 7, anksiyete oranında ise yüzde 9 azalma olduğunu belirtti.
Gece rutini oluşturun
Evet bunu söylemek dile kolay... Özellikle endişeler beynin dört yanını sarmışken... Ama uykuya dalmada, uykuda kalmada güçlük veya çok erken uyanma sorunları uzun vadede çöküşe neden olur. Bu zorlukları aşmak için bir gece rutini oluşturarak buna uymaya çalışın. Sizi rahatlatacak aktiviteler bulun. Örneğin kitap okuyabilir, müzik dinleyebilir, bitki çayı içebilir veya ılık bir duş alabilirsiniz. Sabah odanıza güneşin giremeyeceği kadar karanlık bir yatma ortamı hazırlayarak sabah erkenden uyanmanın da önünü kesin. Uyumadan en az 2-3 saat önce elektronik aletlerinizi kullanmayı bırakın ve uyumadan önce bir şey yemeyin.
Konuşun, rahatlayın
Yakın çevrenizdeki insanlarla konuşarak yaşlı veya rahatsız aile üyelerine birinci dereceden bakım sağlayan başka kişiler olup olmadığını öğrenin. Bu kişiler size içgörü ve öneriler sunabilir hatta size arkadaşlık bile edebilir.
Hasta yakınlarına altın tavsiyeler
Alzheimer, kanser, demans... Bu amansız hastalıklar sadece ona yakalananın değil, hasta yakınlarının da hayatını altüst ediyor. Yakınlarınıza bakarken kendi sağlığınızdan olmayın. Bu zor süreçte ayakta kalmak için tavsiyelerimi dinleyin.
Devamlı olarak hasta bakan kişinin işi fiziksel olarak zor. Ama işin psikolojik yanı, daha da zor olabilir. Yapılan bir araştırma, aile bireyine bakan kişilerin depresyon, anksiyete ve intihar gibi risklerinin daha fazla olduğunu gösterdi. Bu yüzden eğer siz de bir aile bireyine bakıyorsanız, kendi sağlığınızı da önemsemelisiniz. Bu çöküntülerin birçok belirtisi oluyor.
İşte kendinize nasıl dikkat edeceğinize dair birkaç öneri...
Şükür defteri oluşturun
Son zamanlarda yapılan bir çalışma, basit minnettarlıkların çok büyük değişikliklere sebep olduğunu gösterdi. Gün sonunda o gün gerçekleşen en az bir tane pozitif olayı hatırlamaya çalışın. Bunları bir şükür günlüğü yaparak bir deftere not edin.
Meditasyon yapın
Sadece 10 dakikalık kontrollü nefes alıp vermek, odaklanmanıza yardımcı olabilir. Aynı çalışma, meditasyonu deneyen bakım sağlayıcı kişilerin, meditasyon yapmayan bakım sağlayıcılara kıyasla depresyon oranında yüzde 7, anksiyete oranında ise yüzde 9 azalma olduğunu belirtti.
Gece rutini oluşturun
Evet bunu söylemek dile kolay... Özellikle endişeler beynin dört yanını sarmışken... Ama uykuya dalmada, uykuda kalmada güçlük veya çok erken uyanma sorunları uzun vadede çöküşe neden olur. Bu zorlukları aşmak için bir gece rutini oluşturarak buna uymaya çalışın. Sizi rahatlatacak aktiviteler bulun. Örneğin kitap okuyabilir, müzik dinleyebilir, bitki çayı içebilir veya ılık bir duş alabilirsiniz. Sabah odanıza güneşin giremeyeceği kadar karanlık bir yatma ortamı hazırlayarak sabah erkenden uyanmanın da önünü kesin. Uyumadan en az 2-3 saat önce elektronik aletlerinizi kullanmayı bırakın ve uyumadan önce bir şey yemeyin.
Konuşun, rahatlayın
Yakın çevrenizdeki insanlarla konuşarak yaşlı veya rahatsız aile üyelerine birinci dereceden bakım sağlayan başka kişiler olup olmadığını öğrenin. Bu kişiler size içgörü ve öneriler sunabilir hatta size arkadaşlık bile edebilir.