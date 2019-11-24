40 yaş sonrası geç, kalbine iyi bak genç!

Toplumdaki yaygın kanının aksine genç insanlar da kalp hastalıklarına karşı savunmasızdır ve sağlıksız kararlar kalp krizi veya felç riskini devamlı yükseltebilir. Yapmanız gerekenleri bilirseniz hayatınızı kurtarabilirsiniz.
ABD’li uzmanlar 36 bin 30 yetişkin üzerinde bir araştırma yaptı. 18-39 yaş arasındaki bir grupla 40 yaş ve üstü başka bir grubun koroner kalp hastalıkları, kalp yetmezliği ve felce yönelik risk faktörlerini incelediler. Buna göre zamanında sigara içmiş, doymuş yağ oranı yüksek ve sağlıksız besinler tercih etmiş ve egzersiz yapmamış biriyseniz, 40 yaş sonrası oluşan hasarları düzeltmek için çok geç olabilir.
Araştırmalar ayrıca yüksek tansiyon ve kolesterol değerlerinin genç yetişkinlik döneminde de ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. İşte sonradan pişman olmamak için yapmanız gerekenler...
Rakamlarınızı bilin
Kolesterol ve tansiyon değerleri akıl karıştırıcı olabilir. Neyin ne anlama geldiğini bilmeniz lazım:
LDL kolesterol, ‘kötü kolesterol’ olarak bilinir. Bu kolesterol tipinin yükseklerde seyretmesi, atardamarlarınızda birikime yol açar ve bu durum yaşamınızı tehdit edebilir. LDL seviyeleri kan testiyle ölçülebilir ve 100 mg/dL’den az olmalıdır.
SBP (büyük tansiyon), ölçümde üst kısımda yer alan sayıdır ve kalp atışlarınız sırasında atardamarlarınızdaki basıncı gösterir.
DBP (küçük tansiyon) ise ölçüm sırasında alt kısımda yer alan sayıdır ve her bir kalp atışınız arasında atardamarlarınızdaki basıncı gösterir.
SBP 120’nin, DBP 80’in altındaysa tansiyonunuz normal olarak değerlendirilir.
40 yaşın altındaysanız kendinizi sağlıklı hissediyor olsanız bile tıbbi bakıma özen gösterin. 18 yaş üstü tüm yetişkinlerin düzenli olarak tansiyonlarını ölçtürmeleri gerekir. Birçok durumda genç yetişkinlere kolesterol görüntülemesi de önerilir.
Birkaç değişiklik yapın
Rakamlarınızı normal değerlerde tutmakta zorluk yaşıyorsanız, yapabileceğiniz bu kolay ama etkili yaşam tarzı değişikliklerine göz atın:
Stres, tansiyonunuzu yükselterek bedeninizi mahvedebilir. Stresi yönetmenin yolları arasında meditasyon yapmayı, derin nefes alma ve yogayı sayabiliriz.
Sigara kullanıyorsanız bırakın. Sigara içmek kalp hastalıklarından dolayı ölüm riskini yüzde 70 oranında artırır. Bunu yalnız yapmak zorunda değilsiniz, etkili şekilde bırakma yolları için doktorunuza danışın.
Düşük dozda sodyum içeren; balık, tam tahıl, taze meyve ve sebze ağırlıklı ve kalp için sağlıklı bir beslenme düzenini benimseyin.
Omega-3 bakımından zengin yağlı balık, yemiş, ceviz ve ketentohumu gibi yiyecekler yiyin. Omega-3, kötü kolesterol oranını düşürür ve kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.
Haftada en az 150 dakika orta derecede egzersiz yapın. Ancak genç yaşınızda bundan daha fazlasını hedeflemelisiniz.
40 yaş sonrası geç, kalbine iyi bak genç!
Toplumdaki yaygın kanının aksine genç insanlar da kalp hastalıklarına karşı savunmasızdır ve sağlıksız kararlar kalp krizi veya felç riskini devamlı yükseltebilir. Yapmanız gerekenleri bilirseniz hayatınızı kurtarabilirsiniz.
ABD’li uzmanlar 36 bin 30 yetişkin üzerinde bir araştırma yaptı. 18-39 yaş arasındaki bir grupla 40 yaş ve üstü başka bir grubun koroner kalp hastalıkları, kalp yetmezliği ve felce yönelik risk faktörlerini incelediler. Buna göre zamanında sigara içmiş, doymuş yağ oranı yüksek ve sağlıksız besinler tercih etmiş ve egzersiz yapmamış biriyseniz, 40 yaş sonrası oluşan hasarları düzeltmek için çok geç olabilir.
Araştırmalar ayrıca yüksek tansiyon ve kolesterol değerlerinin genç yetişkinlik döneminde de ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. İşte sonradan pişman olmamak için yapmanız gerekenler...
Rakamlarınızı bilin
Kolesterol ve tansiyon değerleri akıl karıştırıcı olabilir. Neyin ne anlama geldiğini bilmeniz lazım:
LDL kolesterol, ‘kötü kolesterol’ olarak bilinir. Bu kolesterol tipinin yükseklerde seyretmesi, atardamarlarınızda birikime yol açar ve bu durum yaşamınızı tehdit edebilir. LDL seviyeleri kan testiyle ölçülebilir ve 100 mg/dL’den az olmalıdır.
SBP (büyük tansiyon), ölçümde üst kısımda yer alan sayıdır ve kalp atışlarınız sırasında atardamarlarınızdaki basıncı gösterir.
DBP (küçük tansiyon) ise ölçüm sırasında alt kısımda yer alan sayıdır ve her bir kalp atışınız arasında atardamarlarınızdaki basıncı gösterir.
SBP 120’nin, DBP 80’in altındaysa tansiyonunuz normal olarak değerlendirilir.
40 yaşın altındaysanız kendinizi sağlıklı hissediyor olsanız bile tıbbi bakıma özen gösterin. 18 yaş üstü tüm yetişkinlerin düzenli olarak tansiyonlarını ölçtürmeleri gerekir. Birçok durumda genç yetişkinlere kolesterol görüntülemesi de önerilir.
Birkaç değişiklik yapın
Rakamlarınızı normal değerlerde tutmakta zorluk yaşıyorsanız, yapabileceğiniz bu kolay ama etkili yaşam tarzı değişikliklerine göz atın:
Stres, tansiyonunuzu yükselterek bedeninizi mahvedebilir. Stresi yönetmenin yolları arasında meditasyon yapmayı, derin nefes alma ve yogayı sayabiliriz.
Sigara kullanıyorsanız bırakın. Sigara içmek kalp hastalıklarından dolayı ölüm riskini yüzde 70 oranında artırır. Bunu yalnız yapmak zorunda değilsiniz, etkili şekilde bırakma yolları için doktorunuza danışın.
Düşük dozda sodyum içeren; balık, tam tahıl, taze meyve ve sebze ağırlıklı ve kalp için sağlıklı bir beslenme düzenini benimseyin.
Omega-3 bakımından zengin yağlı balık, yemiş, ceviz ve ketentohumu gibi yiyecekler yiyin. Omega-3, kötü kolesterol oranını düşürür ve kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.
Haftada en az 150 dakika orta derecede egzersiz yapın. Ancak genç yaşınızda bundan daha fazlasını hedeflemelisiniz.