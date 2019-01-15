Mermine kurban Türkiye

BİREYSEL silahlanmaya karşı mücadele yürüten Umut Vakfı, “Türkiye’nin Silahlı Şiddet Haritası ve 2018 Raporu”nu yayınladı.
Sadece ulusal ve yerel basın haberlerinden yola çıkılarak oluşturulan ve hazırlayanların “devede kulak” ibaresiyle paylaştıkları rapor bile durumun ne derece vahim olduğunu ortaya koymaya yetiyor.
2015 yılında “basına yansıyan” 2 bin 175 silahlı saldırı yaşanmıştı Türkiye’de. 2018’de ise 3 bin 679 olaya şahitlik ettik ki bu da 4 yılda yüzde 69’luk bir artışa denk düşüyor!
Şiddetin hayatın her alanında bir “kendini ifade şekline” dönüştüğünü, normalleştiğini bilen, bu artıştan endişe duyan çoktur ama şaşıran herhalde çıkmayacaktır!
İnternet üzerinden tüfek sipariş edip (taksit de yapabiliyorlar, kapıda da ödeyebiliyorsunuz!) cinayet işlendiğine, gencecik bir kızın hayata veda ettiğine şahit olduk, ne şaşıracağız?!
Geçen sene “evde” ürettikleri silahları “0-12 yaş çocuk mağazalarında” satan 10 kişilik çetenin pervasızlığını gördük, ne diye afallayacağız?!
“Yüzde 85’i ruhsatsız” 25 milyon silah geziyor memlekette iddialara göre canım okur... O silahların patlayıp durması karşısında “Aaa, ne tuhaf” mı diyeceğiz yani?!
Sorun büyük, büyüyor ve ne acı ki büyümeye devam edecek.
Peki çözüm var mı?
Raporu hazırlayan ve duyuran Umut Vakfı’nın çözüm önerileri de var elbette.
İlgili bakanlıkların eğitim projelerine ağırlık vermesini öneriyorlar, internetten kuruyemiş gibi silah sipariş edilmesinin engellenmesini, ruhsatların ve denetimlerin sıkılaştırılmasını, 6136 Sayılı “Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler hakkındaki Kanun”da düzenlemelere gidilmesini istiyorlar.
Peki biz ne yapıyoruz patır patır insan öldüren bu silahları susturmak için?
Mermi kampanyası yapıyoruz!
Ciddiyim. Ne yazık ki ciddiyim!
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kısa bir süre önce ‘Enflasyonla topyekûn mücadeleye MKE’nin büyük katkısı’ başlıklı bir açıklamayla “müjdeyi” verdi...
MKE, “enflasyonla mücadele kapsamında” coştuğunu(!) ve “tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında yaklaşık % 7.5 oranında indirime gidildiğini” duyururken “Ülkemize hayırlı olsun” demeyi de ihmal etmedi.
Tabii canım tabii, çok hayırlı olur, pek hayırlı olur, eminim!
Mermine kurban Türkiye
BİREYSEL silahlanmaya karşı mücadele yürüten Umut Vakfı, “Türkiye’nin Silahlı Şiddet Haritası ve 2018 Raporu”nu yayınladı.
Sadece ulusal ve yerel basın haberlerinden yola çıkılarak oluşturulan ve hazırlayanların “devede kulak” ibaresiyle paylaştıkları rapor bile durumun ne derece vahim olduğunu ortaya koymaya yetiyor.
2015 yılında “basına yansıyan” 2 bin 175 silahlı saldırı yaşanmıştı Türkiye’de. 2018’de ise 3 bin 679 olaya şahitlik ettik ki bu da 4 yılda yüzde 69’luk bir artışa denk düşüyor!
Şiddetin hayatın her alanında bir “kendini ifade şekline” dönüştüğünü, normalleştiğini bilen, bu artıştan endişe duyan çoktur ama şaşıran herhalde çıkmayacaktır!
İnternet üzerinden tüfek sipariş edip (taksit de yapabiliyorlar, kapıda da ödeyebiliyorsunuz!) cinayet işlendiğine, gencecik bir kızın hayata veda ettiğine şahit olduk, ne şaşıracağız?!
Geçen sene “evde” ürettikleri silahları “0-12 yaş çocuk mağazalarında” satan 10 kişilik çetenin pervasızlığını gördük, ne diye afallayacağız?!
“Yüzde 85’i ruhsatsız” 25 milyon silah geziyor memlekette iddialara göre canım okur... O silahların patlayıp durması karşısında “Aaa, ne tuhaf” mı diyeceğiz yani?!
Sorun büyük, büyüyor ve ne acı ki büyümeye devam edecek.
Peki çözüm var mı?
Raporu hazırlayan ve duyuran Umut Vakfı’nın çözüm önerileri de var elbette.
İlgili bakanlıkların eğitim projelerine ağırlık vermesini öneriyorlar, internetten kuruyemiş gibi silah sipariş edilmesinin engellenmesini, ruhsatların ve denetimlerin sıkılaştırılmasını, 6136 Sayılı “Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler hakkındaki Kanun”da düzenlemelere gidilmesini istiyorlar.
Peki biz ne yapıyoruz patır patır insan öldüren bu silahları susturmak için?
Mermi kampanyası yapıyoruz!
Ciddiyim. Ne yazık ki ciddiyim!
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kısa bir süre önce ‘Enflasyonla topyekûn mücadeleye MKE’nin büyük katkısı’ başlıklı bir açıklamayla “müjdeyi” verdi...
MKE, “enflasyonla mücadele kapsamında” coştuğunu(!) ve “tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında yaklaşık % 7.5 oranında indirime gidildiğini” duyururken “Ülkemize hayırlı olsun” demeyi de ihmal etmedi.
Tabii canım tabii, çok hayırlı olur, pek hayırlı olur, eminim!