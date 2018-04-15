GSÜ Hukuk final turunda

Bu beynelmilel müsabakanın ne olacağı tahmin edilebilir: Farazi dava yarışması. 50 yılı aşkın süre tertiplenen bu prestijli yarışma ortaya atılan bir uyuşmazlık davasının taraflar davalı ve davacı, iddia ve savunma makamı olarak gerçekçi ve ikna edici şekilde oluşturularak sunulmasına dayanır.

COLUMBIA’YI YENDİLER

90’dan fazla ülkenin gençleri ulusal finallerden çıkardıkları şampiyon takımı Washington DC’deki uluslararası finale katılmaya gönderir. 130’dan fazla seçilmiş üniversitenin 32’si final turuna çıkar. Bu sene ilk defa olarak 2012 yılından beri bu yarışmalara katılan ve finale doğru yükselen Galatasaray Üniversitesi hukuk takımı (2. sınıf öğrencileri Pınar Özcan, Atakan Arslan ve Berkay Arslan ile 3. sınıf öğrencileri Zeynep Ekinci ve Berk Demir) 32 takım arasına girdi ve ileri turlara kaldı.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk etapta ABD Columbia Üniversitesi’nin hukuk takımını yenip final turlarına geçmişti ve ilk 16 takım arasına girdi. Danışmanlık ve yöneticiliğini Dr. Bleda Kurtdarcan’ın yaptığı ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimizden oluşan takımın bu başarısında bazı noktalar önemli. Uzun yıllar hukuk fakülteleri talebe deposu olarak düşünülürdü. İlk defa Galatasaray Üniversitesi’nin özel kanunu ile az sayıda öğrencinin kabul edildiği bir hukuk fakültesi ortaya çıktı. Kontenjanları baskı ile arttırmak mümkün değildi.

KIRCA’NIN PAYI BÜYÜK

Kopya ile bu kuruma girenler, öbürkülerin arasında derhal fark ediliyordu. 15 Temmuz’dan sonra bu konuda tedbir alındığı söyleniyor, galiba doğru. Galatasaray Üniversitesi öğrencisinin dil bakımından bir yetişmişliği vardır, bu sadece Fransızca değildir, başka dilleri de öğrenirler. Eğitim ciddi olarak Türk hocalar tarafından Türkçe, Fransız hocalar tarafından Fransızca yapılır. Bu kurumun başarısında kurucu kanunu ve teşkilatlanmayı merhum Coşkun Kırca’nın yapmasının büyük payı vardır. Bu statüyle devam etmesinde büyük fayda görülüyor. Nitekim bazı vakıf üniversiteler de bu istisnai devlet üniversitesi yapısını izlemeye başladılar, bunun en iyi sonucu, hukuk fakültelerine giren yeni asistan kadrolarında ve uluslararası davaları takip eden avukatlar arasında göze çarpmaktadır.

SURİYE MUTFAĞI GAZİANTEP’E GİREMEYECEK!

GAZİANTEP Belediyesi’nin tertiplediği “Atatürk ve Eğitim” konulu bir konferansa gittim. Şehir hakkında duyduğum söylentilere göre suç oranı yükselen, sorunların çok arttığı bir yer bekliyordum. Bazı gerçekler abartılıyor, bazıları da görmezden geliniyor. Bu bizde garip bir âdettir. Şehrin 500 bin adet Suriyeli mülteciyi barındırdığı doğru. Bu nedenle 2 milyona yakın bir nüfus var. Mülteciler sürünen bir kitleyi meydana getirmiyor. Şüphesiz ki fakir ve sorunlu olanlar var ama kendi işini kuran ve becerikli el sanatlarını götürenler var. Suriye mutfağı ise Antep mutfağının olduğu yere henüz girememiş, belki de hiç giremeyecek. Çarşılarda geleneksel sanatların devam ettiğini ve ananenin yaşadığını gözlemek mümkün. Bilhassa hafta sonları bütün Türkiye Gaziantep çarşısına akıyor. Şehirde bir canlılık hâkim. Dönüşüm dediğimiz olay Antep’te eski belediye reisi Asım Güzelbey’den beri devam ediyor, yeni belediye başkanı Fatma Şahin Hanım’a ancak dönüşte uçak alanında tesadüf ettim. Aynı programı devam ettiriyor. Gaziantep Türkiye’nin eski bir sanayi ve ticaret şehridir. Bu özelliğinin devam etmesi arzu edilir. Şu anda tarihi kültür çevresi olan eksi Halep vilayetinden elimizde kalan sadece iki tanesidir, Gaziantep ve Şanlıurfa. Bu iki şehirde çarşının, mutfağın, tarımın devam etmesi ve eğitimdeki gelişmelerle beslenmesi arzuya şayandır.

KOLEKSİYONU LONDRA’DA

“YILDIZ Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden Osmanlı–İngiltere İlişkileri”ni anlatan yayın, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin projelerinden biri, bu projeleri merkez müdürü Melek Özyetgin yürütüyor.

Merkez 2017 yılında Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu üzerine geniş kapsamlı bir proje hazırladı. Fotoğraf koleksiyonu üzerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı toplumlar ile kesişen yollarının tanıtılması amacıyla fotoğraf sergileri ve kitap çalışmalarıyla hayata geçen proje, Fransa ve Almanya’dan sonra İngiltere ve Amerika ile toplam 8 yayın olarak tamamlandı. Bu kapsamda “Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı–İngiltere İlişkileri” ve “Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı–Amerika İlişkileri” adı ile Türkçe ve İngilizce basılan kitaplar 10-12 Nisan tarihlerinde Londra Kitap Fuarı’nda sergilendi.

UNESCO ADAYI

Nitekim bu değerli koleksiyon, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2019 yılı için UNESCO Dünya Belleği Miras Listesi’ne Türkiye’nin iki adayından biri olarak belirlendi. Kitabın tanıtımı şu sırada Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde yapılıyor. Vefatının 100. yılında Sultan II. Abdülhamid’in ülkeyi tanıttığı bu fotoğraf koleksiyonunu uluslararası yayınlar ile de gündeme taşıyan Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, ayrıca 22-24 Ekim 2018 tarihinde Türk Tarih Kurumu ile ortaklaşa “Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi” düzenleyecek.