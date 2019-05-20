Lamı cimi yok... Maç başlamadan önce isteyen herkesle bahse girecek kadar iddialıydım, “Göztepe kaybetmez” diye...
Son haftalarda toparlanan, yeniden ‘takım’ gibi oynamaya başlayan, doğru 11 ve dizilişini bulan Göztepe’nin Bursa’dan en azından beraberlikle döneceğinden emindim.
Ancak Bursa’da galibiyetin bu denli avuçlarımızın içinden kaçacağını...
Bursaspor’un Göztepe karşısında böyle çaresiz kalacağını...
Alınan 1 puana, sanki maçı kaybetmiş gibi üzüleceğimizi düşünemezdim.
İnsanın canı yanıyor. Kader maçında iki gol bulacaksın, iptal edilecek... Penaltı kazanacaksın, gole dönüşmeyecek... İnanılır gibi değil. Dün sahada yer alan tüm oyuncuları ve teknik ekibi bu mücadeleden ötürü kutlamak gerek. Öyle bir 90 dakikaydı Göztepe adına, yalnız gol eksikti.
Futbol tanrılarının önceki gün Altınordu’ya, dün Göztepe’ye yaşattıkları, emin olun yalnızca İzmir takımlarının başına gelebilirdi!
Gelelim VAR’a... İptal edilen iki golü var Göztepe’nin... İkinci golle ilgili söyleyecek belki çok fazla bir şey yok ama, Alpaslan Öztürk’ün kafa vuruşunda nasıl bir açıdan ofsayt yakalandı; insan sormadan edemiyor!
Sormadan edemeyeceğimiz başka şeyler de var tabii.
Tanzanya Ligi’nde bile düşme mücadelesi veren takımların maçları aynı gün ve saatte oynanırken, Erzurum-Fenerbahçe maçı bugün oynanacak mesela!
‘Yayıncı kuruluş’ diyen olacaktır, Fenerbahçe Beko’nun THY Euroleague Final Four organizasyonunu bahane gösteren olacaktır?
Peki ya Ankagücü-Sivas? Bu maçın, Bursa-Göztepe maçıyla aynı saatte oynanmamasının nasıl bir açıklaması olabilir?
Son söz...
Akhisar’a yenildi, ölmedi... Erzurum’a yenildi, tükenmedi...
Bu takım adeta yedi canlı.
Eğer bugünkü Erzurum ve Ankaragücü maçlarından sonra iş Bornova’ya kalırsa...
İşte o gün, o stadı yıkma, iki maçtır can yakan VAR’ı da ‘yok’ edip Göztepe’yi ligde tutma günüdür.
Yedi canlı
Lamı cimi yok... Maç başlamadan önce isteyen herkesle bahse girecek kadar iddialıydım, “Göztepe kaybetmez” diye...
Son haftalarda toparlanan, yeniden ‘takım’ gibi oynamaya başlayan, doğru 11 ve dizilişini bulan Göztepe’nin Bursa’dan en azından beraberlikle döneceğinden emindim.
Ancak Bursa’da galibiyetin bu denli avuçlarımızın içinden kaçacağını...
Bursaspor’un Göztepe karşısında böyle çaresiz kalacağını...
Alınan 1 puana, sanki maçı kaybetmiş gibi üzüleceğimizi düşünemezdim.
İnsanın canı yanıyor. Kader maçında iki gol bulacaksın, iptal edilecek... Penaltı kazanacaksın, gole dönüşmeyecek... İnanılır gibi değil. Dün sahada yer alan tüm oyuncuları ve teknik ekibi bu mücadeleden ötürü kutlamak gerek. Öyle bir 90 dakikaydı Göztepe adına, yalnız gol eksikti.
Futbol tanrılarının önceki gün Altınordu’ya, dün Göztepe’ye yaşattıkları, emin olun yalnızca İzmir takımlarının başına gelebilirdi!
Gelelim VAR’a... İptal edilen iki golü var Göztepe’nin... İkinci golle ilgili söyleyecek belki çok fazla bir şey yok ama, Alpaslan Öztürk’ün kafa vuruşunda nasıl bir açıdan ofsayt yakalandı; insan sormadan edemiyor!
Sormadan edemeyeceğimiz başka şeyler de var tabii.
Tanzanya Ligi’nde bile düşme mücadelesi veren takımların maçları aynı gün ve saatte oynanırken, Erzurum-Fenerbahçe maçı bugün oynanacak mesela!
‘Yayıncı kuruluş’ diyen olacaktır, Fenerbahçe Beko’nun THY Euroleague Final Four organizasyonunu bahane gösteren olacaktır?
Peki ya Ankagücü-Sivas? Bu maçın, Bursa-Göztepe maçıyla aynı saatte oynanmamasının nasıl bir açıklaması olabilir?
Son söz...
Akhisar’a yenildi, ölmedi... Erzurum’a yenildi, tükenmedi...
Bu takım adeta yedi canlı.
Eğer bugünkü Erzurum ve Ankaragücü maçlarından sonra iş Bornova’ya kalırsa...
İşte o gün, o stadı yıkma, iki maçtır can yakan VAR’ı da ‘yok’ edip Göztepe’yi ligde tutma günüdür.