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Hasan Ercazip

Hasan Ercazip

Oscar’lık bir macera filmi

11 Şubat 2019

İzmir sporunun üzerini kara bulutlar kaplamıştı.

 

 

 

Bu kente renk katan, değer katan, yıllarca emek veren güzel insanlar birer birer ayrılıyordu aramızdan. Acılıydık, hem de en derininden.

Yeşil zeminde de yolunda değildi işler. İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi Göztepe, ikinci yarıya 3’te 0 ile girmiş, büyük resme bakıldığında da son 9 haftada sadece 4 puan alabilmişti! Üstüne üstlük, ligin dibindeki hareketlenme ile ‘ateş hattını sıcaklığı’ iyiden iyiye hissedilir hale gelmişti.

İşte bu puslu hava, Bornova’daki ilk düdükle birlikte daha da arttı adeta. Alanyaspor’un fiziksel gücü, etkili pas trafiği ve presiyle ilk 5 dakika ürkütücüydü. Ama işte futbol sürprizlerle dolu. Göztepe daha oyunda direksiyonu ele alamadan, hazırlanış açısından harika 2 golle bir anda 2-0’ı buluverdi. Yine de sahadaki görüntü, 2 farka karşın “Maç cepte” dedirtecek gibi değildi kimseye.

Göztepe pas yapamıyor, oyunun kontrolünü ele alamıyor, üst üste top kayıpları sonrası savunma sürekli pozisyon veriyordu. İlk yarının sonunda gelen Alanyaspor golü de, ikinci yarının nasıl bir korku filmine sahne olacağının işaretiydi zaten!

Ama o korku filmi, Oscar’lık bir macera filmi gibi noktalandı neyse ki!

Hem de en usta roman yazarlarının bile aklına gelmeyecek bir kahramanın ortaya çıkışıyla!

Göztepe ikinci yarıda da oyunu kontrol edememiş, orta sahalar kaybolmuş, skor 2-0’dan 2-2’ye gelmişken çıktı o kahraman sahneye.

Son maçını ligin ilk haftasında oynayan, Göztepe adına son golünü Nisan 2018’de atan, takımdan gönderilmesi için çareler aranan ve bir şekilde takımda kalan Nabil Ghilas, günün “Ya tutarsa”sı olarak sürüldü sahaya 81’de. Yalan yok, “Yıl olmuş 2019, Göztepe hala Ghilas’a umut bağlıyor” diyenler arasındaydım ben de! Ama Castro’nun doldurduğu toptaki inadı, iki rakip stopere karşın ayakta kalışı ve sonrasında gelen harika vuruş ile şapkadan tavşan çıkardı o Ghilas. Sıradan bir gol değildi bu. Tüm kabuslara, kara bulutlara, ligin dibinden gelen ateşe vurulmuş bir rövaşataydı.

 

Evet, dün için Göztepe’nin şansının yardımıyla kazandığını söylemek mümkün. Ama futbol böyle. Kimbilir, belki de Malatya ve Galatasaray maçlarında en azından 4 puanı anasının ak sütü gibi hak eden Göztepe’ye futbol tanrısının bir armağanıdır bu!

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