Millet İttifakı düğümü çözülür mü?

Anlamadım gitti... Başım döndü. “Kim doğru söylüyor” ve “Ne değişti” gibi sorularım var. Ben bu satırları yazarken bir sonuca ulaşılmış değildi. Belki siz bu satırları okurken ekranlar kızarır, son dakika gelişmeleri ile neticeyi öğrenirsiniz. Şu ana kadar olanları ve kulislerde konuşulanları yazacağım.
Konumuz Ankara etrafında başlayan, sonra büyüyen “Millet İttifakı düğümü”. Yola referandumdaki havayı yakalamak için çıktılar. İşbirliği ile “yerel seçimlerde” başarı yakalayacaklarını söylediler. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in bir araya gelmesi, “Yerelde ittifak yok” diyen AK Parti ile MHP’nin yeniden buluşmasına ve süratle işbirliği yapmasına neden oldu. Atı alan Üsküdar’ı geçti, Cumhur İttifakı’nın adaylarının büyük kısmı açıklandı, çalışmalara bile başladılar. Ancak CHP ile İYİ Parti bu satırların yazıldığı saate kadar hâlâ uzlaşamamıştı. Hatırlayacaksınız, düğüme “Ankara” adını koymuştuk.
MANSUR YAVAŞ TRAFİĞİ
Meral Akşener’in olmazsa olmazı Ankara idi. (Hürriyet gazetesi Ankara bürosuna yaptığı ziyarette Mansur Yavaş’ı aday göstermek istediğini açıklamıştı.)
Kılıçdaroğlu da her sohbetinde aklında ve gönlünde “Mansur Yavaş” isminin olduğunu söyledi.
Mansur Yavaş, İYİ Parti’den aday olmak istemedi.
İYİ Parti ve Meral Akşener, “Tamam, Yavaş CHP’nin adayı olsun, biz destekleyelim” dediler.
Mansur Yavaş geçen perşembe günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan randevu istedi.
Kılıçdaroğlu geçen cumartesi gecesi Akşener ile görüştü.
Kılıçdaroğlu, önceki gece Yavaş ile görüştü ve “Meral Hanım’ın ısrarı sürüyor, İYİ Parti’den aday olun, biz destekleyelim” dedi.
YAVAŞ’I ŞOKE EDEN TEKLİF
Tahmin edebileceğiniz gibi Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, hem Mansur Yavaş’ta hem de görüşmeye birlikte girdiği iki arkadaşında şok etkisi yaptı. Yavaş, bir kere daha CHP’den aday olmak istediğini söyledi. Yanındaki isimler anketleri hatırlattı, adaylığın CHP’den olması durumunda kazanma şansının yüksek olduğunu belirttiler. Kılıçdaroğlu’nun “Konuyu tekrar değerlendirelim” demesi üzerine ayrıldılar.
İYİ PARTİ TEKLİFİ NEREDEN ÇIKTI?
İYİ Parti, “CHP Yavaş’ı aday göstersin, destekleyelim” dediği halde Kılıçdaroğlu neden böyle bir teklif götürdü?
CHP’li yetkililer, “İYİ Parti Ankara’yı bırakma karşılığında çok sayıda büyükşehir talebiyle geldi” yorumunu yapıyor. Bu sebeple de Ankara ve Manisa’nın İYİ Parti’ye verilmesi konusunda uzlaşıldığını belirtiyorlar.
Akşener’e çok yakın kaynaklar, genel başkanlarının “Ankara ve İstanbul’u kazanmak için gerekeni yaparız” dediğini söyleyerek “Mansur Yavaş’ı aday gösterseler destekleyecektik” diyorlar. Sordukları soru ise şu:
“Bir günde ne değişti? Kılıçdaroğlu destekleyeceğimizi biliyordu, neden Yavaş’ı aday göstermedi?”
İYİ Partililer 3 olasılık üzerinde duruyor.
CHP içindeki Mansur Yavaş karşıtlarını iknaya yönelik bir oyun.
Hedef ittifakı engellemek olabilir.
Mansur Yavaş’ın etrafındaki bazı isimler ortalığı karıştırmaya çalışıyor.
ÖYLE YA DA BÖYLE BİTECEK
İYİ Parti açısından bugün karar günü. Başkanlık divanı ve genel idare kurulu toplantılarının ardından konunun öyle ya da böyle biteceğini söylüyorlar. Akşener çıkıp ya “İşbirliği oldu” ya da “Olmadı, herkes kendi yoluna gidecek” diyecek.
İYİ Partililer, ortada bir oyun olduğunu, her şeye rağmen Mansur Yavaş’ın bu oyunu isterse tersine çevirebileceğini; İYİ Parti’den adaylık önerisini kabul edebileceğini düşünüyorlar. Yavaş aday olmaz ve CHP ile işbirliği de olursa İYİ Parti’nin sürpriz başka bir ismi gündeme getireceği de söyleniyor.
Başkent düğümünün ortasındaki isim Mansur Yavaş ise sessiz... Partilerin ikinci adamlarıyla temasları sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun “tekrar değerlendirme” önerisi nedeniyle bekliyor. Ancak bir yanıt çıkmaz ise Mansur Yavaş ne yapacak?
İYİ Parti’nin beklentisi doğrultusunda adaylığı kabul mü edecek?
Bağımsız aday olarak mı sahneye çıkacak?
Siyaset defterini kapatacak mı?
Bu soruların yanıtlarını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Millet İttifakı düğümü çözülür mü?
Anlamadım gitti... Başım döndü. “Kim doğru söylüyor” ve “Ne değişti” gibi sorularım var. Ben bu satırları yazarken bir sonuca ulaşılmış değildi. Belki siz bu satırları okurken ekranlar kızarır, son dakika gelişmeleri ile neticeyi öğrenirsiniz. Şu ana kadar olanları ve kulislerde konuşulanları yazacağım.
Konumuz Ankara etrafında başlayan, sonra büyüyen “Millet İttifakı düğümü”. Yola referandumdaki havayı yakalamak için çıktılar. İşbirliği ile “yerel seçimlerde” başarı yakalayacaklarını söylediler. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in bir araya gelmesi, “Yerelde ittifak yok” diyen AK Parti ile MHP’nin yeniden buluşmasına ve süratle işbirliği yapmasına neden oldu. Atı alan Üsküdar’ı geçti, Cumhur İttifakı’nın adaylarının büyük kısmı açıklandı, çalışmalara bile başladılar. Ancak CHP ile İYİ Parti bu satırların yazıldığı saate kadar hâlâ uzlaşamamıştı. Hatırlayacaksınız, düğüme “Ankara” adını koymuştuk.
MANSUR YAVAŞ TRAFİĞİ
Meral Akşener’in olmazsa olmazı Ankara idi. (Hürriyet gazetesi Ankara bürosuna yaptığı ziyarette Mansur Yavaş’ı aday göstermek istediğini açıklamıştı.)
Kılıçdaroğlu da her sohbetinde aklında ve gönlünde “Mansur Yavaş” isminin olduğunu söyledi.
Mansur Yavaş, İYİ Parti’den aday olmak istemedi.
İYİ Parti ve Meral Akşener, “Tamam, Yavaş CHP’nin adayı olsun, biz destekleyelim” dediler.
Mansur Yavaş geçen perşembe günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan randevu istedi.
Kılıçdaroğlu geçen cumartesi gecesi Akşener ile görüştü.
Kılıçdaroğlu, önceki gece Yavaş ile görüştü ve “Meral Hanım’ın ısrarı sürüyor, İYİ Parti’den aday olun, biz destekleyelim” dedi.
YAVAŞ’I ŞOKE EDEN TEKLİF
Tahmin edebileceğiniz gibi Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, hem Mansur Yavaş’ta hem de görüşmeye birlikte girdiği iki arkadaşında şok etkisi yaptı. Yavaş, bir kere daha CHP’den aday olmak istediğini söyledi. Yanındaki isimler anketleri hatırlattı, adaylığın CHP’den olması durumunda kazanma şansının yüksek olduğunu belirttiler. Kılıçdaroğlu’nun “Konuyu tekrar değerlendirelim” demesi üzerine ayrıldılar.
İYİ PARTİ TEKLİFİ NEREDEN ÇIKTI?
İYİ Parti, “CHP Yavaş’ı aday göstersin, destekleyelim” dediği halde Kılıçdaroğlu neden böyle bir teklif götürdü?
CHP’li yetkililer, “İYİ Parti Ankara’yı bırakma karşılığında çok sayıda büyükşehir talebiyle geldi” yorumunu yapıyor. Bu sebeple de Ankara ve Manisa’nın İYİ Parti’ye verilmesi konusunda uzlaşıldığını belirtiyorlar.
Akşener’e çok yakın kaynaklar, genel başkanlarının “Ankara ve İstanbul’u kazanmak için gerekeni yaparız” dediğini söyleyerek “Mansur Yavaş’ı aday gösterseler destekleyecektik” diyorlar. Sordukları soru ise şu:
“Bir günde ne değişti? Kılıçdaroğlu destekleyeceğimizi biliyordu, neden Yavaş’ı aday göstermedi?”
İYİ Partililer 3 olasılık üzerinde duruyor.
CHP içindeki Mansur Yavaş karşıtlarını iknaya yönelik bir oyun.
Hedef ittifakı engellemek olabilir.
Mansur Yavaş’ın etrafındaki bazı isimler ortalığı karıştırmaya çalışıyor.
ÖYLE YA DA BÖYLE BİTECEK
İYİ Parti açısından bugün karar günü. Başkanlık divanı ve genel idare kurulu toplantılarının ardından konunun öyle ya da böyle biteceğini söylüyorlar. Akşener çıkıp ya “İşbirliği oldu” ya da “Olmadı, herkes kendi yoluna gidecek” diyecek.
İYİ Partililer, ortada bir oyun olduğunu, her şeye rağmen Mansur Yavaş’ın bu oyunu isterse tersine çevirebileceğini; İYİ Parti’den adaylık önerisini kabul edebileceğini düşünüyorlar. Yavaş aday olmaz ve CHP ile işbirliği de olursa İYİ Parti’nin sürpriz başka bir ismi gündeme getireceği de söyleniyor.
Başkent düğümünün ortasındaki isim Mansur Yavaş ise sessiz... Partilerin ikinci adamlarıyla temasları sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun “tekrar değerlendirme” önerisi nedeniyle bekliyor. Ancak bir yanıt çıkmaz ise Mansur Yavaş ne yapacak?
İYİ Parti’nin beklentisi doğrultusunda adaylığı kabul mü edecek?
Bağımsız aday olarak mı sahneye çıkacak?
Siyaset defterini kapatacak mı?
Bu soruların yanıtlarını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR