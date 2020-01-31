Geleceğin salgını

ÇOĞU insan gibi ben de işi gücü bıraktım, belgeselleri izliyorum, yazıları okuyorum, güncel gelişmelere bakıyorum.
Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Bazı ülkeler Çin’e uçuşlarını durduruyor, bazıları vatandaşlarını tahliye ediyor. Dünya ayakta. Son bir haftada öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum.
YABAN HAYATINDAKİ BİLİNMEYEN VİRÜSLER
Her yıl dünyanın bir yerinde beş yeni hastalık görülebiliyor.
Vahşi doğada henüz bilinmeyen milyona yakın virüs olduğu tahmin ediliyor.
Bilim insanları 2018 itibarıyla 3 bin virüs biliyordu.
Dünya genelinde bir salgın, savaşlara rakip olabilir, ekonomiyi durdurabilir.
HAYVAN PAZARINDAKİ TEHLİKE!
Uzmanlar 1918 grip salgınının enfekte bir kuş ile bir insanın aynı domuzla karşılaşması; iki virüsün domuzda buluşmasıyla başladığına inanıyorlar. Kuş, kuş gribiydi, insanda da kendi türüne özgü farklı türde bir grip vardı. İki virüs domuza geçti. Domuzun bir hücresinde iki virüs yeni bir virüs yaratarak birleşti: H1N1. Ölümcül birleşim dünyaya yayıldı.
2002’de Güney Çin’de canlı hayvan pazarı... 16 Kasım’da alışveriş yapan bir Çinli, tavuk, kedi, yılan yemeği yaptı. Hastalandı, hastalık yayılmaya, insanlar ölmeye başladı.
Farklı türde hayvanları içeren pazarlarda, kanları, etleri karışıyor. Dolayısıyla hayvanların taşıdıkları virüsler karışıyor, mutasyon geçirebiliyor.
Teknolojinin geldiği boyutla, ulaşımla, nüfusun etkisiyle hastalık hızla yayılabiliyor.
DÜNYA SÖZÜNÜ TUTMALI
Dünya Sağlık Örgütü, tanı, değerlendirme, bilgilendirme ve halk sağlığı olaylarını raporlamada ülkelerden kendilerini geliştirmeleri sözünü aldı. 2014 yılında verdiği söze ülkelerin sadece üçte biri uyuyordu. Şehir hayatı, ormansızlaşma, teknoloji, ulaşım... Yaban hayatındaki mutasyona uğramış virüslerin ne yazık ki çok hızla yayılmasına neden olabiliyor. Ancak aynı teknoloji salgına karşı en büyük umut. Uzmanlara göre bulaşıcı hastalık ve salgınlarda başarılı olabilmenin diğer en önemli şartı ise halkın işbirliği yapması.
GELECEK İÇİN HAZIRLIK
Uzmanlar, geleceğin dünya genelindeki salgınının dönüşüme uğramış bir virüsten kaynaklanabileceğini düşünüyor. Gelecek derken bugün mü, 10 yıl sonra mı, 50 yıl sonra mı belli değil. Üstelik virüslerin ulaşım araçları aracılığıyla dünya genelinde hızla yayılabileceğini öngörüyorlar. Aşı çalışmalarının zaman alması da göz önünde bulundurulursa, olası bir dünya salgınının yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyorlar. Kısacası artık devletler politikalarına, hazırlıklarına mutlaka bu olasılıkları da dahil etmeli. Araştırma ve olası bir salgında müdahale ve mücadele için planlar da dahil, buna kaynak aktarmayı içeren çalışmaları bir an önce hayata geçirmek gerekiyor.
Geleceğin salgını
ÇOĞU insan gibi ben de işi gücü bıraktım, belgeselleri izliyorum, yazıları okuyorum, güncel gelişmelere bakıyorum.
Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Bazı ülkeler Çin’e uçuşlarını durduruyor, bazıları vatandaşlarını tahliye ediyor. Dünya ayakta. Son bir haftada öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum.
YABAN HAYATINDAKİ BİLİNMEYEN VİRÜSLER
Her yıl dünyanın bir yerinde beş yeni hastalık görülebiliyor.
Vahşi doğada henüz bilinmeyen milyona yakın virüs olduğu tahmin ediliyor.
Bilim insanları 2018 itibarıyla 3 bin virüs biliyordu.
Dünya genelinde bir salgın, savaşlara rakip olabilir, ekonomiyi durdurabilir.
HAYVAN PAZARINDAKİ TEHLİKE!
Uzmanlar 1918 grip salgınının enfekte bir kuş ile bir insanın aynı domuzla karşılaşması; iki virüsün domuzda buluşmasıyla başladığına inanıyorlar. Kuş, kuş gribiydi, insanda da kendi türüne özgü farklı türde bir grip vardı. İki virüs domuza geçti. Domuzun bir hücresinde iki virüs yeni bir virüs yaratarak birleşti: H1N1. Ölümcül birleşim dünyaya yayıldı.
2002’de Güney Çin’de canlı hayvan pazarı... 16 Kasım’da alışveriş yapan bir Çinli, tavuk, kedi, yılan yemeği yaptı. Hastalandı, hastalık yayılmaya, insanlar ölmeye başladı.
Farklı türde hayvanları içeren pazarlarda, kanları, etleri karışıyor. Dolayısıyla hayvanların taşıdıkları virüsler karışıyor, mutasyon geçirebiliyor.
Teknolojinin geldiği boyutla, ulaşımla, nüfusun etkisiyle hastalık hızla yayılabiliyor.
DÜNYA SÖZÜNÜ TUTMALI
Dünya Sağlık Örgütü, tanı, değerlendirme, bilgilendirme ve halk sağlığı olaylarını raporlamada ülkelerden kendilerini geliştirmeleri sözünü aldı. 2014 yılında verdiği söze ülkelerin sadece üçte biri uyuyordu. Şehir hayatı, ormansızlaşma, teknoloji, ulaşım... Yaban hayatındaki mutasyona uğramış virüslerin ne yazık ki çok hızla yayılmasına neden olabiliyor. Ancak aynı teknoloji salgına karşı en büyük umut. Uzmanlara göre bulaşıcı hastalık ve salgınlarda başarılı olabilmenin diğer en önemli şartı ise halkın işbirliği yapması.
GELECEK İÇİN HAZIRLIK
Uzmanlar, geleceğin dünya genelindeki salgınının dönüşüme uğramış bir virüsten kaynaklanabileceğini düşünüyor. Gelecek derken bugün mü, 10 yıl sonra mı, 50 yıl sonra mı belli değil. Üstelik virüslerin ulaşım araçları aracılığıyla dünya genelinde hızla yayılabileceğini öngörüyorlar. Aşı çalışmalarının zaman alması da göz önünde bulundurulursa, olası bir dünya salgınının yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyorlar. Kısacası artık devletler politikalarına, hazırlıklarına mutlaka bu olasılıkları da dahil etmeli. Araştırma ve olası bir salgında müdahale ve mücadele için planlar da dahil, buna kaynak aktarmayı içeren çalışmaları bir an önce hayata geçirmek gerekiyor.