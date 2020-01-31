Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Hande FIRAT>Geleceğin salgını
"Hande Fırat" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Hande Fırat" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Hande Fırat

Hande Fırat

hfirat@hurriyet.com.tr

Geleceğin salgını

31 Ocak 2020

ÇOĞU insan gibi ben de işi gücü bıraktım, belgeselleri izliyorum, yazıları okuyorum, güncel gelişmelere bakıyorum.

Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Bazı ülkeler Çin’e uçuşlarını durduruyor, bazıları vatandaşlarını tahliye ediyor. Dünya ayakta. Son bir haftada öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum.

Geleceğin salgını

YABAN HAYATINDAKİ BİLİNMEYEN VİRÜSLER

Her yıl dünyanın bir yerinde beş yeni hastalık görülebiliyor.

Vahşi doğada henüz bilinmeyen milyona yakın virüs olduğu tahmin ediliyor.

Bilim insanları 2018 itibarıyla 3 bin virüs biliyordu.

Dünya genelinde bir salgın, savaşlara rakip olabilir, ekonomiyi durdurabilir.

HAYVAN PAZARINDAKİ TEHLİKE!

Uzmanlar 1918 grip salgınının enfekte bir kuş ile bir insanın aynı domuzla karşılaşması; iki virüsün domuzda buluşmasıyla başladığına inanıyorlar. Kuş, kuş gribiydi, insanda da kendi türüne özgü farklı türde bir grip vardı. İki virüs domuza geçti. Domuzun bir hücresinde iki virüs yeni bir virüs yaratarak birleşti: H1N1. Ölümcül birleşim dünyaya yayıldı.

2002’de Güney Çin’de canlı hayvan pazarı... 16 Kasım’da alışveriş yapan bir Çinli, tavuk, kedi, yılan yemeği yaptı. Hastalandı, hastalık yayılmaya, insanlar ölmeye başladı.

Farklı türde hayvanları içeren pazarlarda, kanları, etleri karışıyor. Dolayısıyla hayvanların taşıdıkları virüsler karışıyor, mutasyon geçirebiliyor.

Teknolojinin geldiği boyutla, ulaşımla, nüfusun etkisiyle hastalık hızla yayılabiliyor.

Geleceğin salgını

DÜNYA SÖZÜNÜ TUTMALI

Dünya Sağlık Örgütü, tanı, değerlendirme, bilgilendirme ve halk sağlığı olaylarını raporlamada ülkelerden kendilerini geliştirmeleri sözünü aldı. 2014 yılında verdiği söze ülkelerin sadece üçte biri uyuyordu. Şehir hayatı, ormansızlaşma, teknoloji, ulaşım... Yaban hayatındaki mutasyona uğramış virüslerin ne yazık ki çok hızla yayılmasına neden olabiliyor. Ancak aynı teknoloji salgına karşı en büyük umut. Uzmanlara göre bulaşıcı hastalık ve salgınlarda başarılı olabilmenin diğer en önemli şartı ise halkın işbirliği yapması.

GELECEK İÇİN HAZIRLIK

Uzmanlar, geleceğin dünya genelindeki salgınının dönüşüme uğramış bir virüsten kaynaklanabileceğini düşünüyor. Gelecek derken bugün mü, 10 yıl sonra mı, 50 yıl sonra mı belli değil. Üstelik virüslerin ulaşım araçları aracılığıyla dünya genelinde hızla yayılabileceğini öngörüyorlar. Aşı çalışmalarının zaman alması da göz önünde bulundurulursa, olası bir dünya salgınının yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyorlar. Kısacası artık devletler politikalarına, hazırlıklarına mutlaka bu olasılıkları da dahil etmeli. Araştırma ve olası bir salgında müdahale ve mücadele için planlar da dahil, buna kaynak aktarmayı içeren çalışmaları bir an önce hayata geçirmek gerekiyor.

X
Hande FIRAT Hande FIRATTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Sorun İmamoğlu’nda değil sizde... AlışacaksınızNedim ŞENERSorun İmamoğlu’nda değil sizde... Alışacaksınız!31.01.2020
İmamoğlu’nun doğruları, yanlışlarıAbdulkadir SELVİİmamoğlu’nun doğruları, yanlışları31.01.2020
Dron mron dinlemem seversem çeker öperimSavaş ÖZBEYDron mron dinlemem seversem çeker öperim31.01.2020
Bu dünya artık başka dünyaDeniz SİPAHİBu dünya artık başka dünya31.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.