Troya Müzesi nihayet açılıyor

GEÇENLERDE, 2013 yılından beri Troya kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr.Rüstem Aslan’ın “Yeni Başlayanlar için Troya” kitabı elime geçti.
Prof. Dr. Aslan, Troya kazıların efsane başkanı, Tübingen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann ile birlikte 2003 yılında kazıları gezme şansını yakaladığımda onun yardımcısıydı.
1988 yılında Korfmann’ın başlattığı yeni dönem Troya kazılarına öğrenci iken katılmış olan Prof. Aslan tam 30 yıldan beri Troya ile nefes alıp veriyor.
“Yeni Başlayanlar için Troya” kitabına, Homeros’un 2700 yıl önce kaleme aldığı İlyada Destanı’ndaki Troya Savaşı’ndan başlıyor, antik şehrin arkeolojik serüvenini anlatıyor.
Troya’nın arkeolojik serüveni da uzun yıllar devam edecek.
Zira, Aslan’ın 2003 yılında antik şehrin sadece yüzde 10’unun ortaya çıkartılabildiğini söylediğini hatırlıyorum.
Daha önce Troya ile ilgili başka kitaplar da kaleme almış olan Prof. Aslan’ın son kitabı, Troya’nın, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesinin 20. yılı nedeniyle ilan edilen “2018 Troya Yılı” na denk geliyor.
Avrupa, 2018 yılını “Kültür Mirası Yılı” ilan ettiği için haliyle “Troya Yılı” Avrupa’nın dikkatini çekiyor.
TURİZM İKİYE KATLADI
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen “Troya Yılı” kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda etkinlik düzenleniyor.
Dolayısıyla Çanakkale bu yıl, uluslararası işbirlikleriyle kültür, sanat, bilim ve spor etkinliklerinin merkezi haline gelmiş durumda.
Etkinliklerle ilgisi olan kurum ve şirketler haklı olarak “Troya Yılı” nedeniyle Çanakkale’de olup biteni duyurmak, medyayı dahil etmek için kolları sıvadılar.
Bu arada meşhur Troya Atı’nın bu yıl dünyanın en önemli turizm fuarlarına katılması ve Çanakkale’nin “sürdürülebilir bir turizm destinasyonu” haline dönüşmesi çalışmaları da meyvelerini vermiş.
Öyle ki bu yılın ilk yarısında Troya’yı ziyaret edenlerin sayısı geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık ikiye katlanmış.
Rakam vermek gerekirse 2017 Ocak-Haziran dönemi Troya’yı ziyaret edenlerin sayısı 136 bin 106, bu yıl aynı dönemde ise 233 bin 643.
Yıl sonuna kadar rahatlıkla 500 bini bulabilir.
Prof.Dr Manfred Osman Korfmann
MÜZE EN BÜYÜK HAYALİYDİ
Doğrusunu söylemek gerekirse “Troya Yılı” projeleri arasında beni en fazla heyecanlandıranı “Troya Müzesi”nin nihayet açılacak olması.
Müze, 2005 yılında 63 yaşında kaybettiğimiz Prof. Manfred Osman Korfmann’ın en büyük hayaliydi.
2003 yılındaki Troya gezisi sırasında bakın ne demişti?
“Müze açılırsa dünyanın çeşitli müzelerine dağılmış olan Troya eserleri yurt dışından getirtilebilir”.
Bu eserler arasında kuşkusuz en ünlüsü 19. yüzyılın ikinci yarısında Hisarlık kazılarında Troya’yı ortaya çıkartan amatör arkeolog Alman Schliemann’ın kaçırdığı “Troya Hazinesi”.
Schliemann 1890 yılında ölümünden kısa bir süre önce hazineyi Berlin Ulusal Müzesi’ne hediye etmişti.
1945 yılında Berlin düştüğünde Troya Hazinesi’ni Berlin Hayvanat Bahçesi’nin altındaki bir sığınakta bulan Ruslar bunu Rusya’ya kaçırmıştı.
Schliemann'ın kaçırdığı Troya hazinesi
“Priam Hazinesi” diye de bilinen hazine bugün Moskova’daki Puşkin Müzesi’nde ve uzun yıllar boyunca Almanya ile Rusya arasında ihtilaf konusu olmuş.
Bkz (http://www.hurriyet.com.tr/troya-altinlari-neden-puskin-muzesi-nde-213173)
Troya Hazinesi Rusya’dan bize döner mi pek emin değilim.
Hazine anlamında şimdilik 2012 yılında ABD Penn Müzesi tarafından bize iade edilen 24 parça altın takıyla idare edeceğiz gibi görünüyor.
MÜZE PROJESİNİN SAHİBİ YALIN MİMARLIK
Önümüzdeki haftalarda açılması planlanan “Troya Müzesi” uzun yıllardan beri gündemde ve biraz da “yılan hik^ayesi”ne dönmüştü.
Düşünün ki, 2003 yılında Korfmann’ın dile getirdiği müze için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ancak 2011 yılında yarışma açılmış.
Çanakkale’de Tevfikiye Köyü’ndeki müze için açılan yarışmaya 132 proje katılmış.
Mimar Cengiz Bektaş başkanlığındaki jürinin (Han Tümertekin, Emine Fatma Ögün, Ayşen Savaş, Murat Tabanlıoğlu) birinci seçtiği Yalın Mimarlık’a ait (Ömer Selçuk Baz) projenin inşaatına 2013 yılında başlanmış.
Masif ahşap, masif taş, brüt beton gibi malzemelerin kullanıldığı müzenin sergi salonu 3 bin metrekare ve içinde Troya ve Troas şehirlerinden yaklaşık 2 bin eserin sergilenmesi planlanıyor.
“DÜŞLER ÜLKESİ TROYA” SERGİSİ
Troya Müzesi
2018 yılının “Troya Yılı” ilan edilmesi nedeniyle yıl boyu sürecek etkinliklerden biri de temelleri Çanakkale’nin Çan ilçesinde atılan Kale Grubu’nun desteklediği “Düşler Ülkesi Troya” Sergisi.
Önümüzdeki Cuma günü Çanakkale Piri Reis Müzesi’nde açılacak olan sergi EPOS 7 (Etnik Popüler Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği) ve yeni nesil sanatçı platformu BASE işbirliğinde hayata geçiyor.
27 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan sergi kapsamında 29 genç sanatçı Troya efsanesini yeniden yorumluyor.
Derya Yücel’in küratörlüğündeki sergi 19 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da Arkeoloji Müzesi’ne bağlı Darphene-i Amire’de sergilenecek.
Troya Müzesi nihayet açılıyor
GEÇENLERDE, 2013 yılından beri Troya kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr.Rüstem Aslan’ın “Yeni Başlayanlar için Troya” kitabı elime geçti.
Prof. Dr. Aslan, Troya kazıların efsane başkanı, Tübingen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann ile birlikte 2003 yılında kazıları gezme şansını yakaladığımda onun yardımcısıydı.
1988 yılında Korfmann’ın başlattığı yeni dönem Troya kazılarına öğrenci iken katılmış olan Prof. Aslan tam 30 yıldan beri Troya ile nefes alıp veriyor.
“Yeni Başlayanlar için Troya” kitabına, Homeros’un 2700 yıl önce kaleme aldığı İlyada Destanı’ndaki Troya Savaşı’ndan başlıyor, antik şehrin arkeolojik serüvenini anlatıyor.
Troya’nın arkeolojik serüveni da uzun yıllar devam edecek.
Zira, Aslan’ın 2003 yılında antik şehrin sadece yüzde 10’unun ortaya çıkartılabildiğini söylediğini hatırlıyorum.
Daha önce Troya ile ilgili başka kitaplar da kaleme almış olan Prof. Aslan’ın son kitabı, Troya’nın, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesinin 20. yılı nedeniyle ilan edilen “2018 Troya Yılı” na denk geliyor.
Avrupa, 2018 yılını “Kültür Mirası Yılı” ilan ettiği için haliyle “Troya Yılı” Avrupa’nın dikkatini çekiyor.
TURİZM İKİYE KATLADI
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen “Troya Yılı” kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda etkinlik düzenleniyor.
Dolayısıyla Çanakkale bu yıl, uluslararası işbirlikleriyle kültür, sanat, bilim ve spor etkinliklerinin merkezi haline gelmiş durumda.
Etkinliklerle ilgisi olan kurum ve şirketler haklı olarak “Troya Yılı” nedeniyle Çanakkale’de olup biteni duyurmak, medyayı dahil etmek için kolları sıvadılar.
Bu arada meşhur Troya Atı’nın bu yıl dünyanın en önemli turizm fuarlarına katılması ve Çanakkale’nin “sürdürülebilir bir turizm destinasyonu” haline dönüşmesi çalışmaları da meyvelerini vermiş.
Öyle ki bu yılın ilk yarısında Troya’yı ziyaret edenlerin sayısı geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık ikiye katlanmış.
Rakam vermek gerekirse 2017 Ocak-Haziran dönemi Troya’yı ziyaret edenlerin sayısı 136 bin 106, bu yıl aynı dönemde ise 233 bin 643.
Yıl sonuna kadar rahatlıkla 500 bini bulabilir.
Prof.Dr Manfred Osman Korfmann
MÜZE EN BÜYÜK HAYALİYDİ
Doğrusunu söylemek gerekirse “Troya Yılı” projeleri arasında beni en fazla heyecanlandıranı “Troya Müzesi”nin nihayet açılacak olması.
Müze, 2005 yılında 63 yaşında kaybettiğimiz Prof. Manfred Osman Korfmann’ın en büyük hayaliydi.
2003 yılındaki Troya gezisi sırasında bakın ne demişti?
“Müze açılırsa dünyanın çeşitli müzelerine dağılmış olan Troya eserleri yurt dışından getirtilebilir”.
Bu eserler arasında kuşkusuz en ünlüsü 19. yüzyılın ikinci yarısında Hisarlık kazılarında Troya’yı ortaya çıkartan amatör arkeolog Alman Schliemann’ın kaçırdığı “Troya Hazinesi”.
Schliemann 1890 yılında ölümünden kısa bir süre önce hazineyi Berlin Ulusal Müzesi’ne hediye etmişti.
1945 yılında Berlin düştüğünde Troya Hazinesi’ni Berlin Hayvanat Bahçesi’nin altındaki bir sığınakta bulan Ruslar bunu Rusya’ya kaçırmıştı.
Schliemann'ın kaçırdığı Troya hazinesi
“Priam Hazinesi” diye de bilinen hazine bugün Moskova’daki Puşkin Müzesi’nde ve uzun yıllar boyunca Almanya ile Rusya arasında ihtilaf konusu olmuş.
Bkz (http://www.hurriyet.com.tr/troya-altinlari-neden-puskin-muzesi-nde-213173)
Troya Hazinesi Rusya’dan bize döner mi pek emin değilim.
Hazine anlamında şimdilik 2012 yılında ABD Penn Müzesi tarafından bize iade edilen 24 parça altın takıyla idare edeceğiz gibi görünüyor.
MÜZE PROJESİNİN SAHİBİ YALIN MİMARLIK
Önümüzdeki haftalarda açılması planlanan “Troya Müzesi” uzun yıllardan beri gündemde ve biraz da “yılan hik^ayesi”ne dönmüştü.
Düşünün ki, 2003 yılında Korfmann’ın dile getirdiği müze için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ancak 2011 yılında yarışma açılmış.
Çanakkale’de Tevfikiye Köyü’ndeki müze için açılan yarışmaya 132 proje katılmış.
Mimar Cengiz Bektaş başkanlığındaki jürinin (Han Tümertekin, Emine Fatma Ögün, Ayşen Savaş, Murat Tabanlıoğlu) birinci seçtiği Yalın Mimarlık’a ait (Ömer Selçuk Baz) projenin inşaatına 2013 yılında başlanmış.
Masif ahşap, masif taş, brüt beton gibi malzemelerin kullanıldığı müzenin sergi salonu 3 bin metrekare ve içinde Troya ve Troas şehirlerinden yaklaşık 2 bin eserin sergilenmesi planlanıyor.
“DÜŞLER ÜLKESİ TROYA” SERGİSİ
Troya Müzesi
2018 yılının “Troya Yılı” ilan edilmesi nedeniyle yıl boyu sürecek etkinliklerden biri de temelleri Çanakkale’nin Çan ilçesinde atılan Kale Grubu’nun desteklediği “Düşler Ülkesi Troya” Sergisi.
Önümüzdeki Cuma günü Çanakkale Piri Reis Müzesi’nde açılacak olan sergi EPOS 7 (Etnik Popüler Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği) ve yeni nesil sanatçı platformu BASE işbirliğinde hayata geçiyor.
27 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan sergi kapsamında 29 genç sanatçı Troya efsanesini yeniden yorumluyor.
Derya Yücel’in küratörlüğündeki sergi 19 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da Arkeoloji Müzesi’ne bağlı Darphene-i Amire’de sergilenecek.