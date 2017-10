Startup İstanbul’un sponsoru neden Estonya?

Büyükdemir, her yıl Antalya ve İstanbul’da startup’larla ilgili iki etkinlik düzenliyor.

Geçen yıl Antalya’da düzenlediği Startup Türkiye’nin 9.cu etkinliğine katılmıştım.

Büyükdemir ile 20-23 Ekim tarihleri arasında beşincisi düzenlenecek olan Startup İstanbul’u konuşmak üzere buluştuk.

İstanbul Startup’ın ana teması “Bitcoin” ve “Blockchain”.

“Gelecekte para da, geleneksel bankacılık sistemi de kalmayacak. Bitcoin (sanal para), Blockchain’i konuşuyor olacağız. 90’lı yılların ortalarında internet gibi Blockchain de büyük bir çıkış yapmaya hazır” diyor.

The Economist’in “dünyaya değiştirecek bir teknoloji” diye tarif ettiği Blockchain (Blok Zincir) Bitcoin’in alt yapısını sağlıyor.

140 ülkeden 18 bin startup girişimcisinin başvurduğu, sadece 100 girişimcinin seçildiği ve bunların yatırımcı ile buluştuğu platform olan Startup İstanbul’un sponsoru Estonya Hükümeti.

MUSK’TAN ÖNCE TESLA’NIN YATIRIMCISI

Estonya nereden çıktı diyeceksiniz? Anlatayım.

Estonya teknolojide dev adımlar atan, Dördüncü Sanayi Devrimi’ne hızla hazırlanan bir ülke.

OECD’nin aşağıda göreceğiniz “Yarının Bilim İnsanları Nereden” tablosunda Almanya’dan sonra ikinci sırada geliyor. (Türkiye sondan ikinci)

Geçen ağustos ayında “Estcoint” diye adlandırdığı sanal paraya geçeceğini açıkladı.

Startup İstanbul’ın teması “Bitcoin” olunca Estonya Hükümeti etkinliğe sponsor olmayı önermiş.

Ayrıca deneyimlerini aktaracak bir ekibini de İstanbul’a gönderiyor.

Startup İstanbul’un ilginç bir misafiri de Egon Musk’tan önce Tesla’ya yatırım yapmış olan Silikon Vadisi’nin en önemli startup yatırımcılarından Tim Draper.

Skype, Hotmail’in de yatırımcısı olan Draper bugünlerde Bitcoin’e yatırım yapıyormuş.

Ülke gündemine ne kadar uzak konular değil mi?

Keşke bilim, teknoloji gündemimizde daha çok yer tutsa, keşke Estonya yerine Ankara böyle bir etkinliğe sahip çıkmış olsa.

Zira Büyükdemir’in verdiği örnekler Türkiye’den dünya çapında startup girişimler çıkabileceğini gösteriyor.

DÜNYADA 12 MİLYON KULLANICI

İki yıl önce Startup İstanbul’dan sonra parlayan “Akıllı Bebek ve Bakıcı İzleme Kamerası, İnvidyo” örneğin.

Ankara ODTÜ Teknokent’te, görüntü işleme konusunda uzmanlaşmış doktoralı 3 genç tarafından geliştirilen “İnvidyo” bebeğinizi cep telefonundan izlemenizi sağlıyor.

Görüntülerdeki önemli anları otomatik tespit ederek kayıt altına alıyor, sizi uyarıyor.

İnvidyo şimdi seri üretimini Çin’de yapma düzeyine gelmiş.

Büyükdemir’in verdiği başka bir örnek yine İstanbul’da finale kalan Connected2.me.

21 yaşındaki Bilkent Fizik Bölümü öğrencisi Ozan Yerli tarafından kurulan, kimliğini açıklamadan mesajlaşmayı sağlayan Connected2.me uygulamasının Türkiye ve dünyada 12 milyon kullanıcısı varmış.

eTohum’un San Francisco’daki etkinliğine katılan Yerli burada yatırımcılardan 1.2 milyon lira toplamayı başarmış.

Bilkent Siber Park’ta 400 metrekarenin üzerine ofisi olan Connected2.me kâra geçmiş.

Teknolojik yeniliklere hevesli gençlerimizi yüreklendiren startup etkinliklerine alkış.