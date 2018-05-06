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Gila Benmayor

Gila Benmayor

gbenmayor@hurriyet.com.tr

Ai Weiwei Sergisi Mardin’de

6 Mayıs 2018

“İstanbul’da ne yapıyorsak, Mardin’de aynısını yapacağız”

İSTANBUL’da gördüğü yoğun ilgi üzerine iki kez uzatılan Ai Weiwei Sergisi Mardin’de.

Çinli sanatçının Emirgan’daki Sabancı Müzesi’ndeki yengeçleri şimdi eşsiz Mardin taşlarıyla örülmüş duvarların dibinde.

Han Hanedan Vazosunu Düşürmek adındaki eseri yine o güzelim taş duvarlarda.

Sergiyi bambaşka bir atmosferde bir kez daha görmek için Mardin’e gelmeye değer.

Ai Weiwei Sergisi Mardin’deSoldan sağa Zerrin Koyunsağan, Dilek Sabancı, Nazan Ölçer

Önceki gün açılış için İstanbul’dan gelen ziyaretçilerle, Mardin halkı ve ileri gelenleriyle Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nin bahçesindeyiz.

1889 yılında II. Abdülhamid döneminde Süvari Kışlası olarak yaptırılan bina Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek 2009 yılında hizmete açılmıştı.

Mülkiyetiyle ilgili belirsizlikler nedeniyle dört yıldan beri etkinliklere ev sahipliği yapamayan müzeyle ilgili müjdeyi Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer veriyor:

Ai Weiwei Sergisi Mardin’de

Sabancı Vakfı’nın ve büyük ölçüde Dilek Sabancı’nın çabalarıyla Mardin’deki müze 49 yıllığına vakfa tahsis edilmiş durumda.

Ai Weiwei Sergisi’nin açılış konuşmasını yapan Nazan Ölçer, “Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nin hakkını vereceğiz. Türkiye’nin kültün başkenti diye bilinen İstanbul’da ne yapıyorsak burada da aynısını yapacağız” diyor.

Ölçer haklı olarak, mavi beyaz porselenlerinde, bizzat tanık olduğu göçmenlerin dramına yer veren Çinli sanatçının,  Suriye iç savaşından kaçanlara kucak açan Mardin’de ilgiyle karşılanacağını söylüyor.

Ai Weiwei Sergisi Mardin’de

 

MARDİN’IN YILDIZI YENİDEN PARLIYOR
Dilek Sabancı ise müzenin açıldığı günden bu yana 700 bin ziyaretçi çektiğini, 10 binden fazla çocuğun eğitim programlarıyla sanatla tanışmasına vesile olduğunu hatırlatıyor.

“Mardin Mezopotamya’nın en görkemli şehirlerinden biri. Bu müzeyi açarken hem şehrin kültür yaşamının bir parçası olmayı, hem şehrin mirasını dünyaya tanıtmaya hedeflemiştik” diyor.

Ai Weiwei Sergisi, Mardin’in turizmde eski parlak günlerini yakalamaya başladığı bir döneme denk geliyor.

Mardin Valisi Mustafa Yaman zaten tam da bu noktaya dikkat çekiyor.

10 bin yatak kapasitesine sahip Mardin’e son altı ayda gelen turist sayısında yüzde 300 artış olmuş.

Ai Weiwei’nin Mardin’e gelişi ve aynı günlerde başlayan 4. Mardin Bienali şehre müthiş bir hareketlilik getirmiş.

En son 3. Mardin Bienali nedeniyle 2015 yılında ziyaret ettiğim Mardin’in sokakları o dönemde devam eden alt yapı çalışmaları nedeniyle yürünmez haldeydi.

Şimdi sokaklar düzenli, tabela karmaşasından eser yok ve sokaklar turist kaynıyor.

Mardin’e bir sonraki yazıda 4.Sanat Bienali ile devam edeceğim.

MARDİN’E NASA’DAN ZİYARETÇİ VAR
Aİ Weiwei Sergisi’nin açılışında sohbet ettiğimiz Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan “Hafta başında tekrar Mardin’e güzel bir proje için geliyorum” diyor.

Sabancı Vakfı’nın 2017 yılında “hibe desteğini” almaya hak kazanmış projelerden biri Mardin Kültür Derneği’nin “Kız Kardeşler Laboratuvarı” projesi.

Zerrin Koyunsağan, projenin Mardin’de okuyan kız öğrencileri bilim ve teknoloji atölyeleriyle güçlendirmeyi, rol model bilim insanlarıyla bir araya getirmeyi amaçladığını anlatıyor.

Ai Weiwei Sergisi Mardin’de“Mardinli kız öğrencilere rol model olarak NASA’daki Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel’den ABD’den Mardin’e iki günlüğüne gelmesini rica ettik, bizi kırmadı diyor.

NASA’daki gururumuz, dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen astrofizikçi Prof. Dr. Feryal Özel  Mardinli kızlarla bilim konuşacak.

Mardinli kızlara bilim dünyasının kapısını aralayacak.

Gerçekten müthiş bir şey bu.

Özel, NASA’nın en büyük projelerinden birini, 2020’li yıllarda hayata geçecek olan uzay teleskobu projesini yürütüyor.

Kız Kardeşler Laboratvuarı projesi kapsamında ayrıca, Mardinli 10 liseli kız İstanbul’da 4 gün süreyle eğitime katılacak, Mardin’e döndükten sonra ortaokullu kız öğrencilerine bilgilerini aktaracak.

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