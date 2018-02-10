Polat Alemdar’la Kız Kulesi’ne çarptığımız an

Devasa bir şileple İstanbul Boğazı’na güneyden giriş yapıyoruz...

Sancakta Haydarpaşa...

İskelede Ahırkapı...

Polat (Necati Şaşmaz) dümende... Gani Müjde ve ben makine ve telsizde...

300 metrelik devi Boğaz’ın akışında döndürmek kolay değil...

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Oral Erdoğan bağırıyor:

“Sancağa dikkat...”

Kız Kulesi’yle burun burunayız...

Koca gemi öyle dümeni çevirince kayık gibi dönmüyor... Fren yapsan araba gibi durmuyor...

Gürültüyle bindiriyoruz Kız Kulesi’ne.

Arkadaşlar bu anlattığım olayı Piri Reis Üniversitesi’nin Avrupa’daki en gelişmiş gemi simülasyon merkezinde yaşıyoruz...

Üniversite 10’uncu yılını kutluyor.

O nedenle biz de bir açık oturum için çağrıldık.

Ben, Necati Şaşmaz ve Gani Müjde...

Güldük, konuştuk, sorular cevaplar oldu...

Pırıl pırıl, rengârenk, cıvıl cıvıl deniz çocukları.

Öğrenciler... Gemi mühendisi adayları...

KADIN KAPTANLAR

Ve en önemlisi “kadın kaptanlar”.

3 bin öğrencinin içinde kız öğrenciler ciddi bir yer tutuyor.

Türkiye’nin ilk ve tek denizcilik üniversitesi bu...

Ve en çevreci üniversite.

Biz yani amatör denizciler, denizi Sadun Boro üstadımızdan öğrendiğimiz için, böyle muazzam bir teknolojiyle eğitim alan genç denizcileri görünce etkileniyoruz...

Denizcilik raconuyla içimden “HURRA” diye bağırıp alkışlamak geldi...

Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan’ı... Ve rektör Oral Erdoğan’ı...

Avrupa’nın sayılı laboratuvarları burada.

İki muazzam okul gemisi...

Öğrenciler birebir, yaşayarak eğitim alıyorlar.

Biz yıllarca, ilkokullarda “üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz” diye ezberlemiştik.

Ama o denizlere yıllarca tatil beldesi diye baktık.

Neyse ki...

Son 10 yılda dünya rekabetinde muazzam bir sıçrama yapan Türk denizciliği için Piri Reis Üniversitesi en önemli yatırımdır.

Çünkü insana yatırım yapmaktadır.

Nice 10 yılları olsun...

BİR ŞEHİR İKİ ‘BOAT SHOW’U KALDIRIR MI

MADEM denizcilikle başladık.

Yine öyle devam ediyorum...

İstanbul’da bu ay iki önemli denizcilik fuarı açılıyor.

Yıllardır süren CNR ve sektöre muazzam bir hızla giren BOAT SHOW TUZLA VIAPORT....

Tuzla, 50 bin metrekarelik bir alanda, Düsseldorf’tan sonra dünyanın ikinci denizcilik fuarı oluyor.

Ve elbette denizcilerden şu soru yükseliyor:

- Aynı ay içinde iki denizcilik fuarı olabilir mi?

Dün CNR’da biraz nabız yokladım...

Çıkardığım sonuç şu:

Denizcilikte “çatışmayı önleme” diye bir kural vardır...

İki fuar arasında da bu tüzüğü işletecek bir yol bulunur umarım...

BLACKLIST TUZAĞI

TÜRK denizciliği için yeni bir oyun tezgâhlanıyor.

Özellikle Yunan sularında ticari gemilere anormal bir denetim yapılıyor.

Sonra gemide bir eksik bulunuyor... Sonra... Türk gemisi damgayı yiyor.

Bu da Türk gemilerinin dünya ticaretindeki rekabet gücünü kırma riskini arttırıyor.

Amaç Türk gemilerini “blacklist”e aldırmak...

Neyse ki başta Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve müsteşar Suat Hayri Aka bu oyunu bozmak için müthiş bir mücadele verdiler...

Sonuçları yakında açıklayacağım...

Arkadaşlar, denizleri yazdım ama...

Kalbim bu memleket için canını feda eden Afrin’deki Mehmetlerimizde...

Allah yardımcıları olsun...

Şehitlerimizin mekânı cennet olsun...