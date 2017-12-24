Kudüs’e dikkat! Güçle yapamadıklarını tahrikle yapacaklar!

Kudüs çevresinden “Türk gösterici” ya da “Türk saldırgan haberleri” pompalanmaya başladı.

Kudüs için heyecanlanan gençlere karşı bir tezgâh seziyorum.

Ya da provokatörler devreye girdi.

Sonuç olarak...

Bir büyük diplomatik başarıyı...

Türkiye’nin mazlumu dünyaya anlatmaktaki becerisini...

Dünyayla bir olma duygusunu...

Kudüs’teki bu tahrikle karartma gayretleri seziyorum.

Özellikle İsrail askerleri bu tahrik için işbaşında.

Al Jazeera televizyonu bu haberlerle dolmaya başladı.

Ve son olarak “Üç Türk Kudüs’te gözaltına alındı” haberi geldi...

Dikkat diyorum.

Bizi aydınlık bir diplomasiden, “karanlık bir yere” çekme gayretleri var...

SİYASET BÖYLE KİRLENİRSE DEMOKRASİ NE OLUR

CHP’li Özgür Özel’in iddiasından sözediyorum. Özel, dedi ki:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4 Şubat 2012 tarihinde Pensilvanya’da FETÖ’yü ziyaret etti..”

Tarih veriyor. Elinde belge, fotoğraf varmış gibi keskin konuşuyor.

Ama hemen ardından anlıyoruz ki...

Soylu o tarihte umrede.

FETÖ’ye karşı en büyük mücadeleyi veren Soylu’yu bu şekilde suçlamak acaba kime hizmet eder?

Kimlerin ekmeğine yağ sürer?

Oysa o görevdeki bir kişinin ince eleyip sık dokuması gerekmez mi?

Yakışmıyor bunlar. Siyaseti kirletiyor.

Dahası birilerine alet olunuyor.

Hadi diyelim ki Özgür Özel kandırıldı.

O zaman özür dilemesi gerekmiyor mu?

O özürü temiz siyaset için bekliyoruz arkadaş.

2017’DE DÜNYANIN EN ŞAŞIRTICI KEŞFİ TÜRKİYE’DEN

AMERİKAN Arkeoloji Enstitüsü, 2017 yılında dünyanın en şaşırtıcı keşifleri sıralamasını yayınladı.

Listenin 1 numarası Türkiye’den...

Fotoğraftaki işte bu kafatası...

Dünya üzerinde yapılmış en eski tapınak olarak bilinen Göbeklitepe’de bulundu.

Neolitik çağdan üç yetişkin insana ait kafatasları...

Nasıl bir zenginliktir bu Anadolu...

Bir kez daha şaşırdım...

BÖYLE REZALET OLUR MU?

AKHİSAR...

Manisa’nın ilçesi...

Nüfusu 166 bin... Futbol takımı 52 yıl önce kurulmuş... 1’inci ligde 12’nci sırada. Şampiyonluğu var...

Bandırma... Balıkesir’in ilçesi.

Nüfusu 160 bin...

Futbol takımı 47 yıl önce kurulmuş...

2’nci ligde 3’üncü sırada...

Geldik mi şimdi asıl soruya...

İzmir’in Karşıyaka’sına...

Nüfusu 350 bin...

Tam 105 yıllık çınar...

Ama ne yazık ki...

Borç içinde...

2’nci ligde ve düşme sınırında.

Yazıktır... Ayıptır...

Utanç vericidir... Rezalettir...