Milli araba öncüsü ve 142 büyük patron niye ‘dışarısı’ diyor

Birinci ortak noktaları:
- 2018 değerlendirmesi: “Çok zor geçti...”
- 2019 beklentisi: “Değişme beklemiyoruz...”
*
İkinci ortak noktaları:
-CEO’ların yüzde 77’si “dış pazarda büyüyeceğini” söylüyor.
- “İç pazarda büyüyeceğiz” diyen CEO’ların oranı yüzde 1.7.
*
Üçüncü ortak noktaları:
- Çoğunun ana sloganı “globalleşme”...
*
Kim bu büyük patronlar?
Bunlar arasında iç pazarda çok büyük başarı elde etmiş LC Waikiki gibi şirketler de var. Şirketin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük, “Önümüzdeki dönemin temasını globalleşme olarak belirledik” diyor.
*
Aralarında “milli otomobil” projesinin en hızlı savunucu ve öncülerinden Ali Kibar var. “Global pazarlarda daha etkin olacağız” diyor...
*
Ekonomi yazarı Besim Üstün soruyor:
“Ne diyor size bu hedefler?”
Kendi cevabı şöyle:
“Türk işinsanı 2019’da kurtuluşu dışarıda görüyor...”
*
Bu yoruma tam olarak katılamıyorum. Rekabetçi ülke ekonomilerinde “dışarı açılma” stratejisi son derece normaldir.
Dolayısıyla bu açıklamaları “Türk sermayesi kendini dışarı atıyor” şeklinde yorumlamak hiç doğru değil.
*
Ancak şirket yöneticilerinin tek tek açıklamalarını okuyunca, çok dikkatle seçilmiş cümlelerin arkasında 2018’in yarattığı endişeyi ben de seziyorum.
DIŞARISI DA ALARM VERİYOR
- FINANCIAL Times gazetesi yılın son günü Çin’in geçen yılı en kötü sermaye piyasası performansı ile kapattığını manşetten duyurdu.
Şirket hisseleri yılbaşına göre yüzde 25 değer kaybetmiş.
Gölge bankacılık çöküyormuş. Trump’ın başlattığı ekonomik savaş ekonomiyi kötü etkilemiş. Yani içeriden kaçıp, dışa sığınmak da çare olmayabi-
lir.
YILBAŞINDAN 33 DAKİKA SONRA BAKIN NE OLDU
GEÇEN pazartesi, yani yılbaşı gecesi, yeni yıla girdikten 33 dakika sonra, herkes birbirine sarılırken, NASA’nın John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda bir başka şey kutlanıyordu.
Çünkü tam o dakika, bundan 13 yıl önce uzaya fırlatılan bir araç, tam istenilen noktaya ulaşmıştı.
New Horizons adlı uzay aracı, yeryüzünden 6.5 milyar km uzaklıktaki Ultima Thule adlı küçük bir yıldıza en yakın mesafeye ulaşmıştı. Yakın zamana kadar hiçbir teleskopla görülemeyen Ultima Thule adlı uzay buzulu Güneş Sistemimizin dışında bulunuyor.
Böylece insan yapımı bir aracı bugüne kadar gidebildiği en uzak noktaya ulaşmış bulunuyordu. Aracın antenlerinden iletilen ilk mesajın ışık hızıyla dünyaya ulaşması 6 saat sürdü. Bu araçtan henüz fotoğraf ve bilimsel veri gelmedi. Yakında ilk görüntüleri ve bilgileri de alacağız.
Böylece insanoğlu, kainatın oluşmasına yol açan Büyük Patlama’nın merkezine doğru yolculuğunda yeni ve çok önemli bir adım daha attı.
YILBAŞINDAN 72 SAAT SONRA BAKIN SINIRIMIZDA NE OLDU
SEDAT Ergin dün Hürriyet’teki köşesinde sınırımızın hemen yakınındaki İdlib’de neler
olduğunu yazdı.
Dünya yeni yılı kutlarken Heyet Tahrir Üş Şam (HTŞ) adlı örgüt İdlib civarındaki bir kasaba ile 4 köyü ÖSO’nun elinden almış.
*
- HTŞ kim?
El Kaide’nin yan örgütü... Hani şu kafa kesen adamlar.
Bizim de terörist ilan ettiğimiz örgüt.
*
- ÖSO kim?
Bizim ılımlı olduğu için desteklediğimiz Şam muhalifi örgüt.
*
Türkiye-Rusya-İran o bölgeyi terörist örgütlerden temizlemek için anlaşmıştı.
Demek ki bunu sağlamak kolay olmayacakmış.
*
Yapılan anlaşmada Halep’i Lazkiye ve Şam’a bağlayan otoyolların güvenliğinin sağlanıp trafiğe açılacağı maddesi de vardı.
O da olmadı...
*
Bu olay bir kere daha gösterdi ki orada bu sorunu çözme konusunda ÖSO’dan fazla bir şey beklememek gerekecek.
URLA HIZLA TÜRKİYE’NİN TOSKANA’SI OLMA YOLUNDA
GEÇEN hafta Urla markasının en büyük tanıtıcılarından biri olan Can Ortabaş’la birlikte, Kuşçular mevkisindeki “Vino Lokale” adlı küçük bir restorana gittik. Seray ve Ozan Kumbasar adlı iki genç tarafından kurulmuş. Şefi de kendileri.
İçeride dört-beş masa var. Hava çok güzeldi avluda oturduk. Mönüsünü çok sevdim. Özellikle karpaçyosu, İtalya’da yediklerimden bile çok daha güzeldi.
TripAdvisor sitesine baktım. Beş üzerinden beş yıldız almış. Ben de aynı notu veriyorum. Urla önemli bir gastronomi destinasyonu oluyor. 135 restoran var.
Geçen yıl Can Ortabaş’ın şarap bağını ziyaret eden insan sayısı 90 bini geçmiş. Üretilen şarabın yüzde 30’undan fazlası, bu ziyaretlerde bağda satılıyormuş. Yani orada Türkiye’nin Toskana’sı doğuyor.
GÜNÜN TESTİ: MAYMUNLA DARWİN SELFİE’Sİ: ÜÇ BENZERLİĞİ BULDUNUZ MU
AYDIN Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda bu yıl üçüncülüğü Polonyalı çizer Krzysztof Grzondziel’in bu karikatürü kazandı.
Darwin’e sarılıp selfie çeken bu maymunla ilgili küçük bir test:
- Karikatür “Darwin’i ve teorisini mi tiye alıyor?”
- Yoksa “Darwin’in teorisine kızanları mı tiye alıyor?”
*
- KARAR İÇİN İPUCU: Darwin ve maymunun yüzündeki 3 benzerliği bulup kararı öyle verin.
Milli araba öncüsü ve 142 büyük patron niye ‘dışarısı’ diyor
CAPITAL dergisi bu yılın ilk sayısı için 142 CEO ile anket yapmış.
Birinci ortak noktaları:
- 2018 değerlendirmesi: “Çok zor geçti...”
- 2019 beklentisi: “Değişme beklemiyoruz...”
*
İkinci ortak noktaları:
-CEO’ların yüzde 77’si “dış pazarda büyüyeceğini” söylüyor.
- “İç pazarda büyüyeceğiz” diyen CEO’ların oranı yüzde 1.7.
*
Üçüncü ortak noktaları:
- Çoğunun ana sloganı “globalleşme”...
*
Kim bu büyük patronlar?
Bunlar arasında iç pazarda çok büyük başarı elde etmiş LC Waikiki gibi şirketler de var. Şirketin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük, “Önümüzdeki dönemin temasını globalleşme olarak belirledik” diyor.
*
Aralarında “milli otomobil” projesinin en hızlı savunucu ve öncülerinden Ali Kibar var. “Global pazarlarda daha etkin olacağız” diyor...
*
Ekonomi yazarı Besim Üstün soruyor:
“Ne diyor size bu hedefler?”
Kendi cevabı şöyle:
“Türk işinsanı 2019’da kurtuluşu dışarıda görüyor...”
*
Bu yoruma tam olarak katılamıyorum. Rekabetçi ülke ekonomilerinde “dışarı açılma” stratejisi son derece normaldir.
Dolayısıyla bu açıklamaları “Türk sermayesi kendini dışarı atıyor” şeklinde yorumlamak hiç doğru değil.
*
Ancak şirket yöneticilerinin tek tek açıklamalarını okuyunca, çok dikkatle seçilmiş cümlelerin arkasında 2018’in yarattığı endişeyi ben de seziyorum.
DIŞARISI DA ALARM VERİYOR
- FINANCIAL Times gazetesi yılın son günü Çin’in geçen yılı en kötü sermaye piyasası performansı ile kapattığını manşetten duyurdu.
Şirket hisseleri yılbaşına göre yüzde 25 değer kaybetmiş.
Gölge bankacılık çöküyormuş. Trump’ın başlattığı ekonomik savaş ekonomiyi kötü etkilemiş. Yani içeriden kaçıp, dışa sığınmak da çare olmayabi-
lir.
YILBAŞINDAN 33 DAKİKA SONRA BAKIN NE OLDU
GEÇEN pazartesi, yani yılbaşı gecesi, yeni yıla girdikten 33 dakika sonra, herkes birbirine sarılırken, NASA’nın John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda bir başka şey kutlanıyordu.
Çünkü tam o dakika, bundan 13 yıl önce uzaya fırlatılan bir araç, tam istenilen noktaya ulaşmıştı.
New Horizons adlı uzay aracı, yeryüzünden 6.5 milyar km uzaklıktaki Ultima Thule adlı küçük bir yıldıza en yakın mesafeye ulaşmıştı. Yakın zamana kadar hiçbir teleskopla görülemeyen Ultima Thule adlı uzay buzulu Güneş Sistemimizin dışında bulunuyor.
Böylece insan yapımı bir aracı bugüne kadar gidebildiği en uzak noktaya ulaşmış bulunuyordu. Aracın antenlerinden iletilen ilk mesajın ışık hızıyla dünyaya ulaşması 6 saat sürdü. Bu araçtan henüz fotoğraf ve bilimsel veri gelmedi. Yakında ilk görüntüleri ve bilgileri de alacağız.
Böylece insanoğlu, kainatın oluşmasına yol açan Büyük Patlama’nın merkezine doğru yolculuğunda yeni ve çok önemli bir adım daha attı.
YILBAŞINDAN 72 SAAT SONRA BAKIN SINIRIMIZDA NE OLDU
SEDAT Ergin dün Hürriyet’teki köşesinde sınırımızın hemen yakınındaki İdlib’de neler
olduğunu yazdı.
Dünya yeni yılı kutlarken Heyet Tahrir Üş Şam (HTŞ) adlı örgüt İdlib civarındaki bir kasaba ile 4 köyü ÖSO’nun elinden almış.
*
- HTŞ kim?
El Kaide’nin yan örgütü... Hani şu kafa kesen adamlar.
Bizim de terörist ilan ettiğimiz örgüt.
*
- ÖSO kim?
Bizim ılımlı olduğu için desteklediğimiz Şam muhalifi örgüt.
*
Türkiye-Rusya-İran o bölgeyi terörist örgütlerden temizlemek için anlaşmıştı.
Demek ki bunu sağlamak kolay olmayacakmış.
*
Yapılan anlaşmada Halep’i Lazkiye ve Şam’a bağlayan otoyolların güvenliğinin sağlanıp trafiğe açılacağı maddesi de vardı.
O da olmadı...
*
Bu olay bir kere daha gösterdi ki orada bu sorunu çözme konusunda ÖSO’dan fazla bir şey beklememek gerekecek.
URLA HIZLA TÜRKİYE’NİN TOSKANA’SI OLMA YOLUNDA
GEÇEN hafta Urla markasının en büyük tanıtıcılarından biri olan Can Ortabaş’la birlikte, Kuşçular mevkisindeki “Vino Lokale” adlı küçük bir restorana gittik. Seray ve Ozan Kumbasar adlı iki genç tarafından kurulmuş. Şefi de kendileri.
İçeride dört-beş masa var. Hava çok güzeldi avluda oturduk. Mönüsünü çok sevdim. Özellikle karpaçyosu, İtalya’da yediklerimden bile çok daha güzeldi.
TripAdvisor sitesine baktım. Beş üzerinden beş yıldız almış. Ben de aynı notu veriyorum. Urla önemli bir gastronomi destinasyonu oluyor. 135 restoran var.
Geçen yıl Can Ortabaş’ın şarap bağını ziyaret eden insan sayısı 90 bini geçmiş. Üretilen şarabın yüzde 30’undan fazlası, bu ziyaretlerde bağda satılıyormuş. Yani orada Türkiye’nin Toskana’sı doğuyor.
GÜNÜN TESTİ: MAYMUNLA DARWİN SELFİE’Sİ: ÜÇ BENZERLİĞİ BULDUNUZ MU
AYDIN Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda bu yıl üçüncülüğü Polonyalı çizer Krzysztof Grzondziel’in bu karikatürü kazandı.
Darwin’e sarılıp selfie çeken bu maymunla ilgili küçük bir test:
- Karikatür “Darwin’i ve teorisini mi tiye alıyor?”
- Yoksa “Darwin’in teorisine kızanları mı tiye alıyor?”
*
- KARAR İÇİN İPUCU: Darwin ve maymunun yüzündeki 3 benzerliği bulup kararı öyle verin.