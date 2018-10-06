Doktor öldüren maganda keşke o uçakta olsaydın

Aniden yolcular arasında bir doktorun bulunup bulunmadığı anonsu yapıldı.
Arka sıramda Nordisk ödülünü aldıktan sonra kısa bir tatil için Türkiye’ye gelen Prof. Gökhan Hotamışlıgil ve eşi Selen Ciliv Hotamışlıgil oturuyordu.
*
Selen Ciliv Hotamışlıgil tüp bebek alanında klinik çalışmaları ile tanınan bir doktor.
Hemen yerinden fırladı ve arka tarafa geçti.
Yaşlı bir kadın fenalaşmıştı...
Ancak bir sorun vardı, kadın İstanbul’dan Tahran’a uçacak İranlı bir yolcuydu.
Türkçe veya İngilizce bilmediği için derdini anlatamıyordu.
*
Şanslı kadınmış.
Çünkü uçakta Berlin’de yapılan diyabet kongresinden dönen çok sayıda doktor vardı.
Onlardan biri de İranlı bir doktormuş.
O da müdahale etti ve sorun atlatıldı.
*
O an aklıma geçen gün Dr. Fikret Hacıosman’ı öldüren adam geldi.
Uçakta, genç bir acil servis doktoru gibi hastalanan kadına koşan Dr. Selen Ciliv Hotamışlıgil ve öteki doktorların çabalarını seyrederken, doktorluk mesleğini yapan insanlara yapılanlar içimi daha da acıttı.
‘KALEŞ’TEN UMUDU KESEN ‘KALLEŞ’TEN MEDET UMAR
Sekiz aslanımızın kalleş bir mayın tuzağında şehit olduğunu öğrendiğimde o çakı gibi aslan subayımızı hatırladım. Önceki hafta Güneydoğu’ya yaptığım üç günlük gezi sırasında Diyarbakır’da dağ başında tanımıştım onu.
*
Bana aynen şunu söylemişti:
“Terör eşkıyası artık karşımıza çıkamıyor. Öyle 30-40 kişilik gruplar halinde dolaşamıyor. Kalleş mayınlardan medet umuyorlar artık.”
*
Eee böyledir... Artık er meydanına çıkamıyorsan, elinde Kaleş’le göğüs göğüse çarpışamayacak kadar bitmiş, pısmışsan...
Mertlik meydanından kaçar, Ortadoğu’nun o en pespaye karakterine sığınırsın.
Kalleşliğe yani... Çoluk çocuk ayırmayan kalleş mayınlar sermeye...
*
Kalleş herif... Hiç umutlanma...
Türkiye kazanıyor... Sen bitiyorsun...
ELİZABETH’İN DANSÇI KRALİÇESİNE KAÇ PUAN
İNGİLTERE Başbakanı Theresa May, önceki gün partisinin kongresinde konuşmak üzere kürsüye çıkarken üç hareket yaptı.
- BİR: Gerçek bir kraliçesi olan bir ülkenin başbakanı olarak sahneye “Dancing Queen” (Dans Eden Kraliçe) şarkısı ile çıktı...
- İKİ: Beatles’ı, Rolling Stones’u, Elton John’u çıkaran bir ülkenin iktidar partisi kongresine İsveçli bir grup olan Abba’nın şarkısını kullandı.
- ÜÇ: Bununla da kalmadı, muhafazakâr bir partinin kongresini, dans ederek açan ilk kadın başbakan oldu.
Bütün bunlara kaç puan...
JÜRİ ÜYESİ OLARAK VERDİĞİM PUANLAR
- KIYAFET: Oldukça başarılı...
8 puan...
- VİDEO BEDEN DİLİ: Videoda seyrettiğim koreografi oldukça iyi.
8 puan...
- FOTOĞRAF BEDEN DİLİ: Mükemmel...
10 puan...
- CESARET VE YENİLİK: Thatcher’in “Demir Leydi” karizmasını hâlâ unutmayan ve aşamayan Muhafazakâr Parti’de çok cesur ve yenilikçi bir tavır.
Kesinlikle “ten points”...
10 puan yani...
İNSANLAR NUSRET’İN SALT BAE KANKASINDAN BÖYLE KAÇIYOR
BU fotoğraf bu hafta Paris Match dergisinde yayınlandı.
Maduro yönetiminin yol açtığı açlık ve sefaletten kaçıp komşu ülkelere sığınmak üzere sınırı geçen Venezuelalılar bunlar.
- Her gün 35 bine yakın Venezuelalı sınırı geçiyormuş.
- Sadece komşu Kolombiya’da 3.5 milyon
Venezuelalı göçmen varmış.
- Dünyada çocuk felcinin hortladığı tek ülke...
Çünkü petrol zengini Venezuela’da, Chavez ve onun çömezi Maduro’nun popülist politikaları nedeniyle çocuk felci aşısı bile bulunamıyor.
Tabii ki eleştirdiğim insan Nusret değil...
O çok başarılı bir marka yönetimi yapıyor.
Eleştirim ülkesini bu hale getirdikten sonra arsızca Salt Bae selfie’si çeken adama...
YARIN: İNSAN BEDENİNİ YÖNETEN GİZLİ BİR ÜST AKIL VAR MI VEYA HÜCRENİN SIRRINI ÇÖZECEK GİZLİ HİYEROGLİFİN ANLAMI
NOBEL’e giden en önemli ödüllerden birini kazanan Prof. Gökhan Hotamışlıgil’le hücrenin içine seyahat.
- İnsanoğlu evrim geçiriyor mu? Geçiriyorsa neden kanser gibi hastalıklara karşı bir koruma sistemi oluşturamıyor.
- Evrim, şişmanlığa karşı tedbir geliştiriyor mu... Annem-babam obezse ben yüzde kaç ihtimalle obez olurum.
- Hız haddini aşan kolesterolü durduracak gizli freni bulduk mu.
- Tıpta en umut verici gelişmeler hangi alanda sağlandı.
- Hücrenin içindeki gizli hiyeroglif yazısını okuyabilir miyiz.
- Bir alt hücrenin faaliyetini görüntülemeyi başarınca, gizli alfabenin bir harfinin karşısına kaç terabayt bilgi çıktı...
- Ve son soru... İnsan bedenini yöneten gizli bir üst
akıl var mı...
-YARIN BU SAYFADA-
Doktor öldüren maganda keşke o uçakta olsaydın
ÖNCEKİ gün Berlin’den İstanbul’a uçuyorum.
Aniden yolcular arasında bir doktorun bulunup bulunmadığı anonsu yapıldı.
Arka sıramda Nordisk ödülünü aldıktan sonra kısa bir tatil için Türkiye’ye gelen Prof. Gökhan Hotamışlıgil ve eşi Selen Ciliv Hotamışlıgil oturuyordu.
*
Selen Ciliv Hotamışlıgil tüp bebek alanında klinik çalışmaları ile tanınan bir doktor.
Hemen yerinden fırladı ve arka tarafa geçti.
Yaşlı bir kadın fenalaşmıştı...
Ancak bir sorun vardı, kadın İstanbul’dan Tahran’a uçacak İranlı bir yolcuydu.
Türkçe veya İngilizce bilmediği için derdini anlatamıyordu.
*
Şanslı kadınmış.
Çünkü uçakta Berlin’de yapılan diyabet kongresinden dönen çok sayıda doktor vardı.
Onlardan biri de İranlı bir doktormuş.
O da müdahale etti ve sorun atlatıldı.
*
O an aklıma geçen gün Dr. Fikret Hacıosman’ı öldüren adam geldi.
Uçakta, genç bir acil servis doktoru gibi hastalanan kadına koşan Dr. Selen Ciliv Hotamışlıgil ve öteki doktorların çabalarını seyrederken, doktorluk mesleğini yapan insanlara yapılanlar içimi daha da acıttı.
‘KALEŞ’TEN UMUDU KESEN ‘KALLEŞ’TEN MEDET UMAR
Sekiz aslanımızın kalleş bir mayın tuzağında şehit olduğunu öğrendiğimde o çakı gibi aslan subayımızı hatırladım. Önceki hafta Güneydoğu’ya yaptığım üç günlük gezi sırasında Diyarbakır’da dağ başında tanımıştım onu.
*
Bana aynen şunu söylemişti:
“Terör eşkıyası artık karşımıza çıkamıyor. Öyle 30-40 kişilik gruplar halinde dolaşamıyor. Kalleş mayınlardan medet umuyorlar artık.”
*
Eee böyledir... Artık er meydanına çıkamıyorsan, elinde Kaleş’le göğüs göğüse çarpışamayacak kadar bitmiş, pısmışsan...
Mertlik meydanından kaçar, Ortadoğu’nun o en pespaye karakterine sığınırsın.
Kalleşliğe yani... Çoluk çocuk ayırmayan kalleş mayınlar sermeye...
*
Kalleş herif... Hiç umutlanma...
Türkiye kazanıyor... Sen bitiyorsun...
ELİZABETH’İN DANSÇI KRALİÇESİNE KAÇ PUAN
İNGİLTERE Başbakanı Theresa May, önceki gün partisinin kongresinde konuşmak üzere kürsüye çıkarken üç hareket yaptı.
- BİR: Gerçek bir kraliçesi olan bir ülkenin başbakanı olarak sahneye “Dancing Queen” (Dans Eden Kraliçe) şarkısı ile çıktı...
- İKİ: Beatles’ı, Rolling Stones’u, Elton John’u çıkaran bir ülkenin iktidar partisi kongresine İsveçli bir grup olan Abba’nın şarkısını kullandı.
- ÜÇ: Bununla da kalmadı, muhafazakâr bir partinin kongresini, dans ederek açan ilk kadın başbakan oldu.
Bütün bunlara kaç puan...
JÜRİ ÜYESİ OLARAK VERDİĞİM PUANLAR
- KIYAFET: Oldukça başarılı...
8 puan...
- VİDEO BEDEN DİLİ: Videoda seyrettiğim koreografi oldukça iyi.
8 puan...
- FOTOĞRAF BEDEN DİLİ: Mükemmel...
10 puan...
- CESARET VE YENİLİK: Thatcher’in “Demir Leydi” karizmasını hâlâ unutmayan ve aşamayan Muhafazakâr Parti’de çok cesur ve yenilikçi bir tavır.
Kesinlikle “ten points”...
10 puan yani...
İNSANLAR NUSRET’İN SALT BAE KANKASINDAN BÖYLE KAÇIYOR
BU fotoğraf bu hafta Paris Match dergisinde yayınlandı.
Maduro yönetiminin yol açtığı açlık ve sefaletten kaçıp komşu ülkelere sığınmak üzere sınırı geçen Venezuelalılar bunlar.
- Her gün 35 bine yakın Venezuelalı sınırı geçiyormuş.
- Sadece komşu Kolombiya’da 3.5 milyon
Venezuelalı göçmen varmış.
- Dünyada çocuk felcinin hortladığı tek ülke...
Çünkü petrol zengini Venezuela’da, Chavez ve onun çömezi Maduro’nun popülist politikaları nedeniyle çocuk felci aşısı bile bulunamıyor.
Tabii ki eleştirdiğim insan Nusret değil...
O çok başarılı bir marka yönetimi yapıyor.
Eleştirim ülkesini bu hale getirdikten sonra arsızca Salt Bae selfie’si çeken adama...
YARIN: İNSAN BEDENİNİ YÖNETEN GİZLİ BİR ÜST AKIL VAR MI VEYA HÜCRENİN SIRRINI ÇÖZECEK GİZLİ HİYEROGLİFİN ANLAMI
NOBEL’e giden en önemli ödüllerden birini kazanan Prof. Gökhan Hotamışlıgil’le hücrenin içine seyahat.
- İnsanoğlu evrim geçiriyor mu? Geçiriyorsa neden kanser gibi hastalıklara karşı bir koruma sistemi oluşturamıyor.
- Evrim, şişmanlığa karşı tedbir geliştiriyor mu... Annem-babam obezse ben yüzde kaç ihtimalle obez olurum.
- Hız haddini aşan kolesterolü durduracak gizli freni bulduk mu.
- Tıpta en umut verici gelişmeler hangi alanda sağlandı.
- Hücrenin içindeki gizli hiyeroglif yazısını okuyabilir miyiz.
- Bir alt hücrenin faaliyetini görüntülemeyi başarınca, gizli alfabenin bir harfinin karşısına kaç terabayt bilgi çıktı...
- Ve son soru... İnsan bedenini yöneten gizli bir üst
akıl var mı...
-YARIN BU SAYFADA-